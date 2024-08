Kdo ještě zbývá na trhu v NHL? Vítězové MS s Kanadou z Česka, i rekordman v počtu hitů

V NHL uplynul přesně měsíc od otevření trhu s volnými hráči a největší jména jsou dávno zabydlena ve svých nových hokejových domovech. Ten, kdo zůstal až do srpna bez smlouvy, už musí hodně kalkulovat a je velká šance, že bude muset jít oproti minulému ročníku s platem výrazně dolů a mnoho tváří už ani práci v lize nenajde a vydá se do Evropy či s hokejem skončí. Podívejme se tedy, jací zajímaví hráči generálním manažerům dál nabízí své služby.

Calen Addison, obránce, 24 let

Klub: San Jose Sharks

Uplynulá sezona: 72 utkání, 1+16

Plat: 825 tisíc dolarů

Nejmladší hráč výběru. Ve svém věku by měl být ještě chráněným volným hráčem, ale Sharks o něj po skončení sezony neprojevili zájem a pustili ho tak do světa. Přitom talentovaný Addison měl za sebou povedenou sezonu 2022/23 v Minnesotě a jako nováček získal 29 bodů, jeho listopadový trejd do San Jose za Adama Rašku celkem překvapil. V nejhorším týmu soutěže následně během 60 zápasů získal 35 záporných bodů.

Tyson Barrie, obránce, 32 let

Klub: Nashville Predators

Uplynulá sezona: 41 utkání, 1+14

Plat: 5 milionů dolarů

Vítěz MS v Česku v roce 2015 má za sebou opravdu nepovedený rok v Nashvillu, během kterého se kvůli zranění dočkal jen 41 zápasů, vstřelil jediný gól a během uzávěrky byl téměř vyměněn do Calgary. Nicméně nezapomínejme, že jde o beka, který ještě v předchozí sezoně získal 55 bodů a v kariéře padesátibodovou hranici překročil čtyřikrát. S platem bude muset nejspíš dolu, ale aktuálně jde asi o nejlepšího hráče na trhu.

Cal Clutterbuck, útočník, 36 let

Klub: New York Islanders

Uplynulá sezona: 82 zápasů, 7+12

Plat: 1,75 milionu dolarů

Vynikající vzor pro mladé hráče. Neústupný a poctivý na ledě a když v kabině promluví, každý ho poslouchá. Aby ne, v lize odehrál 1064 utkání a rozdal celkem 4029 hitů. To nikdo v historii NHL před ním nedokázal. Pokud skutečně Islanders opustí, půjde teprve o jeho třetí klub, za který bude v soutěži hrát, v New Yorku působí od roku 2013.

Tyler Johnson, útočník, 33 let

Klub: Chicago Blackhawks

Uplynulá sezona: 67 zápasů, 17+14

Plat: 4,75 milionu dolarů

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay je už jen stínem toho hráče, který kdysi zářil v útoku vedle Nikity Kučerova a Ondřeje Paláta a dokázal získat v jednom ročníku i 72 bodů. Popravdě, tolik jich nedokázal sesbírat ani za poslední tři sezony v barvách Blackhawks, ale samozřejmě neodehrál zdaleka všechny zápasy. I tak juniorský mistr světa z roku 2010 ještě nepatří do starého železa.

John Klingberg, obránce, 31 let

Klub: Toronto Maple Leafs

Uplynulá sezona: 14 zápasů, 0+5

Plat: 4,15 milionu dolarů

Ještě nedávno elitní ofenzivní bek soutěže má za sebou sezonu, která ho měla vystřelit k dlouholetému mnohamilionovému kontraktu, ale místo toho skončila operací hned v listopadu. Dvojnásobný mistr světa během osmi sezon v Dallasu mezi lety 2014-2022 jen ve dvou případech nedokázal překonat čtyřicetibodovou hranici, nejlépe dokázal získat 67 bodů.

Oliver Kylington, obránce, 27 let

Klub: Calgary Flames

Uplynulá sezona: 33 zápasů, 3+5

Plat: 2,5 milionu dolarů

Kariéra švédského obránce se v posledních letech zasekla, celý ročník 2022/23 vynechal kvůli potížím s duševním zdravím. "Cítil jsem se ztracený. A šlo o něco, na co si prostě nemůžete vzít prášek a pak to zmizí," vyprávěl syn švédského otce a eritrejské matky v únoru pro Sportsnet. Do NHL se vrátil v lednu a za Flames následně hrál takřka pravidelně. Přesto u Flames nezůstane. "Měli jsme ho tu moc rádi, ale každý si teď představujeme něco jiného," řekl na začátku července generální manažer týmu Craig Conroy.

Dominik Kubalík, útočník, 28 let

Klub: Ottawa Senators

Uplynulá sezona: 74 zápasů, 11+4

Plat: 2,5 milionu dolarů

Pátá sezona v NHL se mu nepodařila, ale taky to vypadalo, že v Ottawě vlastně vůbec neví, jak českého bombarďáka využít. Za 74 utkání dal 11 branek, následně jich dal pět během deseti bitev na zlatém mistrovství světa v Česku. Góly tedy dávat umí, teď jen kam s ním a kolik mu za to nový zaměstnavatel zaplatí.

Martin Jones, brankář, 34 let

Klub: Toronto Maple Leafs

Uplynulá sezona: 22 zápasů, 11-8-1

Plat: 875 tisíc dolarů

Ačkoliv sezonu předtím vychytal za Seattle dost slušných 27 výher, pro ročník 2023/24 se smířil s platem tuctového pěšáka a podepsal s kanadským velkoklubem. Ten měl v brankovišti trochu přetlak, proto se mistr světa z Česka z roku 2015 a vítěz Stanley Cupu s Los Angeles musel po deseti letech znovu podívat také do AHL. Stále je schopnou dvojkou, která zvládne kvalitně odchytat přes 30 zápasů.

Justin Schultz, obránce, 34 let

Klub: Seattle Kraken

Uplynulá sezona: 70 zápasů, 7+19

Plat: 3 miliony dolarů

Další dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, který stále zůstává na trhu. Bývalá opora Pittsburghu či Washingtonu stárne, ale schopnosti stále má, ačkoliv v tabulce +/- byl se 23 zápornými body v týmu Kraken úplně nejhorší. Přesto se ne ledě pohybuje velmi svěže a s pukem to také pořád umí, i když od jeho 51bodové sezony už uplynulo sedm let. Zájem o něj prý je v San Jose, Buffalu a Utahu.

James van Riemsdyk, útočník, 35 let

Klub: Boston Bruins

Uplynulá sezona: 71 zápasů, 11+27

Plat: 1 milion dolarů

Kariéra bývalé dvojky draftu se pomalu chýlí ke konci, ale zase tak moc ještě ne. Poslední kontrakt u Bruins jasně ukázal, jakým způsobem se Američan stále může uplatnit. Prostoru pod platovým stropem moc neubral, přesto si celkem zahrál a díky urostlé postavě a zkušenostem byl hlavně před brankou soupeřů stále platný.

Další zajímavá jména na trhu: Pierre-Edouard Bellemare, Samuel Blais, Tony DeAngelo, Mark Giordano, Mike Hoffman, Kevin Lankinen, Matt Martin, Alexander Nylander, Kyle Okposo, Max Pacioretty, Kevin Shattenkirk, Jakub Vrána, Blake Wheeler, Kailer Yamamoto