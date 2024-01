Bitva o finále Ligy mistrů startuje, Vítkovice čeká úvodní zápas se Skellefteou

Vítkovice budou v semifinále Ligy mistrů usilovat o to, aby se staly třetím extraligovým týmem, jemuž se podaří postoupit až do závěrečné bitvy o celkové prvenství. V cestě jim stojí Skelleftea, právě švédské celky zatím relativně krátké historii mezinárodní soutěže dominují. Úvodní zápas v Ostravě je na programu od 18 hodin, odveta na severu Evropy se bude hrát za týden.

Až do finále postoupily z tuzemských týmů dosud jen Sparta (v sezoně 2016/17) a Hradec Králové (2019/20). V boji o titul však oba zůstaly shodně na štítě Frölundy, která vyhrála čtyři z úvodní šesti ročníků. Český tým tak v přehledu vítězů stále chybí. Ostravané si však nechtějí moc připouštět, jak blízko se dostali k historickému úspěchu.

"Nechtěl bych, aby to pro kluky bylo svazující. Historické rekordy a tyhle připomínky bych nerad používal. Mám radši to, abychom se dobře připravili na první utkání, které je před námi. Je to obdobné jako u extraligy, jdeme zápas od zápasu, soustředíme se na daného soupeře a hlavně na naši hru," uvedl pro klubový web hlavní kouč Pavel Trnka, jenž se k týmu vrátil poté, co pomohl coby asistent Patrika Augusty vybojovat bronz na MS s reprezentační dvacítkou.

Skelleftea podle něj představuje soupeře, který umí hrát v obrovské rychlosti. "Koukali jsme se už na nějaké zápasy, je to kvalitní tým. Asi ani nebudu zmiňovat, jak úspěšní ve Švédsku jsou, když z posledních deseti let byli snad sedmkrát ve finále. Kádr nabitý top hráči… Myslím, že to bude super utkání. Pro nás ideální odehrát takhle kvalitní utkání. Budeme dobře připraveni," ujistil Trnka.

"Jsme mezi nejlepší čtyřkou Ligy mistrů, tam nikdo nenarazí na slabého soupeře. Čeká nás série se Skellefteou a já můžu všem našim příznivcům jen slíbit, že se o to porveme a naším cílem bude uspět. Těší nás, že se můžeme porvat o účast ve finále," doplnil sportovní ředitel a zároveň asistent trenéra Roman Šimíček.

Připomněl, že už po losu LM Ostravští avizovali, že v ní chtějí hrát důstojnou roli a bavit diváky, což se jim daří i přesto, že v domácí soutěži se trápí a patří jim až 12. místo. "Náš postup do semifinále je nejen klubovým úspěchem, kterého si nesmírně vážíme, ale je to skvělý výsledek i pro celé město Ostravu a náš kraj a samozřejmě i český hokej. Máme z toho opravdu radost," zdůraznil Šimíček.

Pro hráče je Liga mistrů vítaným zpestřením, tím spíš, když se mužstvu daří. "Je to už semifinále, dokráčeli jsme daleko, takže si to chceme užít a chceme, aby se nám podařilo postoupit do finále. Samozřejmě se na to už všichni těšíme," ujistil útočník Rastislav Dej.

Vítkovice ve čtvrtfinále vyřadily švýcarský celek Rapperswil-Jona po porážce venku 1:2 a domácí výhře 5:1. Při čtvrté účasti v soutěži překonaly dosud nejlepší výsledek ze sezony 2016/17, kdy vypadly mezi nejlepšími osmi s Fribourgem.

Skelleftea je posledním švédským zástupcem v play off LM. Ve finále švédský klub dosud ani jednou nechyběl, z osmi odehraných ročníků slavily týmy z této země šestkrát. Vedle Frölundy uspěly také Lulea a Rögle. Dvakrát se radovaly finské kluby Jyväskylä a Tappara Tampere, která prvenství obhajovala.

Zápas o titul je na programu v úterý 20. února na ledě finalisty s lepší bilancí v sezoně. Jisté je, že devátý ročník pozná nového vítěze. Ve druhém semifinále změří síly Servette Ženeva a Lukko Rauma.

Výsledky Ligy mistrů