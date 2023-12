Vondráček srazil Rapperswil hattrickem a děkoval Dynamu, že ho nechalo nastoupit

Hattrickem vystřílel Tomáš Vondráček (32) postup Vítkovic do semifinále Ligy mistrů. Proti švýcarskému Rapperswilu dal za stavu 1:1 tři góly v řadě a zařídil tak rozhodující rozdíl ve skóre. Vítkovice prohru 1:2 z venkovního utkání bohatě kompenzovaly dnešním vítězstvím 5:1 a mohou se těšit na lednový semifinálový dvojzápas se švédskou Skellefteou.

Zkušený forvard do Ostravy přišel nedávno na hostování z Pardubic a vyvstal problém směrem k Lize mistrů. Vzhledem ke startům v dresu Dynama potřeboval souhlas od východočeského klubu i vedení soutěže. Pardubice mu však daly zelenou.

"Když jsem sem šel, tak jsem si myslel, že v extralize proti Karlovým Varům budu moct hrát. Ale večer před zápasem jsem se dozvěděl, že mi to Vary zakázaly. Tak jsem na sto procent počítal s tím, že když jsem v Lize mistrů hrál za Pardubice i v play off, tak že dneska nebudu moct hrát. Po tréninku mi ale trenéři řekli, že asi budu moct do zápasu. Až dnes ráno to ale bylo potvrzeno. Pardubicím samozřejmě děkuju,“ řekl novinářům Vondráček.

A nakonec se stal hrdinou zápasu: Ve 30., 36. a 54. minutě třikrát skóroval z prostoru brankoviště buď tečí, nebo dorážkou. "Měl jsem do toho hroznou chuť," usmíval se. "Pomohlo určitě štěstí. U těch tečí to tam nějak spadlo, jednou mezi nohy, pak se to od dvou nebo třech nohou to odrazilo přímo na moji hokejku a měl jsem prázdnou branku."

Vítkovicím pomohl k historickému úspěchu v klubové soutěži. Tak daleko v Lize mistrů Ostravané nikdy nedošli. "Úplně se nám nevyvedl začátek. Byli jsme všude o krok pozadu, ale pak tím vyrovnávacím gólem se to zvedlo a skvěle jsme to otočili. Pak už jsme hráli dobře. Já jsem hrozně rád, že si budu moct zahrát semifinále tady za Vítkovice," uvedl Vondráček.

