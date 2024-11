Kovář se po dvou měsících vrátil do brány: Každá minuta pro mě byla důležitá

Vítězný návrat do branky hokejové Sparty si vychutnal uzdravený Jakub Kovář (36), který pomohl třiceti úspěšnými zákroky k domácí výhře v úvodním utkání osmifinále play off Ligy mistrů nad Třincem 4:1. Naposledy chytal 13. září v duelu základní části Ligy mistrů v Sheffieldu při porážce 1:5 a potom jej vyřadil ze hry zápas plic. Teď po jediném týdnu intenzivního tréninku naskočil do hry a v rozhovoru s novináři uvedl, že se cítil dobře.

"Jsem rád, že jsem zase zpátky s klukama a v zápasové atmosféře. Už to bylo opravdu dlouhé," prohlásil Kovář. Jeho tým už po první třetině vedl 3:0. "Když se na to podíváte očima gólmana, úplně se vám to nelíbí. Víte, že potom přijde koncert druhé strany. Ale dvojzápas je trošku jiný než extraliga."

O postupujícím do čtvrtfinále rozhodne součet výsledků, pokud by Sparta prohrála o tři branky, v Třinci by se za týden prodlužovalo. "Sčítají se góly, nikdo pořádně neví, co vlastně rozhodne. Sice 3:0 může vypadat hezky, ale ono se ještě bude hrát minimálně šedesát minut. Jakýkoli gól může rozhodnout a byl důležitý náš čtvrtý, stejně jako pro Třinec mohl být důležitý jediný, který tady dali. Jsme opravdu jen v půlce," podotkl Kovář.

Statistiky utkání. Livesport

Pražané podle jeho slov nemohou do odvety nastoupit s defenzivní taktikou a soustředit se jen na obranu. "Je to hokej, není to fotbal. Kdo ho hraje nebo sleduje, tak ví, že jakmile začnete čekat, tak vás to těžce vytrestá. Zvlášť Třinec je tým, který na tuhle pasivitu čeká a umí to potrestat," řekl Kovář s tím, že teď se Sparta soustředí na dva extraligové zápasy v pátek a v sobotu.

V zápase se Kovář soustředil hlavně sám na sebe. "Po dvou měsících jsem stál v bráně a opravdu se jen snažil soustředit. Ani jsem nevnímal, že je to dvojzápas, spíš jsem chtěl být platný, vrátit se do toho režimu. Pro mě byla důležitá každá minuta, kterou jsem na ledě vydržel. Až teď mi zpětně dochází, že hrajeme play off. Budeme hrát odvetu, ale do zápasu jsem šel s úplně něčím jiným, než abych přemýšlel, jak máme hrát," uvedl.

Inkasoval jen jednou v úplném závěru druhé třetiny v oslabení, kdy jej po střele Tomáše Kundrátka překonal z dorážky Daniel Kurovský. "Hráč tam tečoval střelu před bránou, letěla na lapačku a od mých kalhot se odrazila vedle brány. Další hráč rychle zareagoval a zasunul puk do brány," popsal situaci Kovář.

Šestatřicetiletý gólman se nyní chce co nejdříve dostat zpět do formy. "Začal jsem ostřeji trénovat asi před týdnem, je to málo. Budu dál trénovat a nabírat síly, abych dohnal fyzičku. Po šesti týdnech na lůžku to bude trvat," prohlásil Kovář, který se s dlouhou pauzou popasoval i díky rodině. "Mám doma devítiměsíční dítě, neměl jsem čas o tom přemýšlet. Věnoval jsem se jiným věcem. Možná mi to kvůli tomu i uteklo, měl jsem se čemu věnovat. Měl jsem spoustu jiné práce, čas letěl docela rychle. Do šatny už chodím tak dva týdny," dodal Kovář s tím, že za svou kariéru tak dlouhou pauzu neměl.