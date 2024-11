Třinec zvládl derby, Pardubice v Boleslavi narazily. Sparta se vrátila mezi vedoucí trio

Páteční program 17. kola extraligy otevřelo derby mezi Třincem a Vítkovicemi, které na rozdíl od zářijového duelu ovládli Oceláři výsledkem 2:1. Vedoucí Pardubice v Mladé Boleslavi narazily, s Bruslaři padly 1:5 a jejich šňůra s bodovým ziskem se zastavila na 11 zápasech. Sparta zlomila Plzeň až v nájezdech, i tak se vrátila mezi nejlepší trio tabulky. Litvínov přemohl Liberec 4:1 a beze ztráty je potřetí za sebou. Budějovice si poradily s Olomoucí 2:1 a Brno porazilo 3:2 Kladno, které vyšlo popáté v řadě naprázdno.

V úvodní třetině byl aktivní domácí Nestrašil, který stále čeká na svůj první gól, ale v obou šancích ztroskotal na Klimešovi. Největší příležitost hostů měl v přečíslení dva na jednoho Demel, proti jeho zakončení z pravého kruhu zasáhl Kacetl.

Skóre změnili Oceláři v závěru třetiny, když vyhráli souboj o puk u levého mantinelu a přenesli hru na pravou stranu na osamoceného Jeřábka. Zkušený obránce zamířil přesně ke vzdálenější tyči a vstřelil svůj první gól přesně sedm měsíců poté, kdy utrpěl otevřenou zlomeninu lýtkové a holenní kosti. Oceláři mohli jít do kabin ještě veselejší, ale Daňo po přihrávce Hudáčka minul odkrytou branku.

Prostřední část začala stejně, jak ta první skončila – šancí Třince. Vrána však po dobrém napadání Kurovského zblízka neprostřelil Klimeše. Vítkovice kontrovaly a promarnily několik možností k vyrovnání. Percyho vychytal Kacetl, zatímco Razgals a Lednický minuli branku. V dalších dvou přečísleních hostů dva na jednoho vystihl Jeřábek přihrávku Hladonika a Kacetl nožem brusle vytěsnil tutovku Yetmana.

Zvýšit mohl z mezikruží Sikora, poté opět hrozili hosté. Barinka ale neprocedil puk za Kacetla a v přesilové hře Vítkovic nezakončil Kalus gólově pohlednou kombinaci týmu.

Statistiky utkání. Livesport

I ve třetí třetině dlouho kralovali brankáři. Klimeše nepřelstil zblízka Addamo, na druhé straně si poradil Kacetl s nebezpečnými pokusy Košťálka a včas sklapl betony proti zakončení Nellise. V 57. uklidnila domácí akce, při níž Jankovu střelu doráželi Roman s Kurovským, který byl označen jako autor gólu. Hosté sáhli k risku bez gólmana a Nellis z pravé strany závěr derby ještě zdramatizoval.

Třinec už ale soupeře k ničemu nepustil a z výhry za tři body se radoval téměř po měsíci. Tehdy přehrál Liberec, poté získal jen pět bodů v osmi utkáních.

Pardubice sice měly v úvodu převahu, ale v čase 3:19 se radovali z vedení domácí. Šustrovi sjel puk při rozehrávce z hokejky, zmocnil se jej Závora a nadvakrát překonal Willa. Bruslařský klub povzbuzen vedením pokračoval v aktivitě a největší šance na zvýšení náskoku měli v deváté minutě Lakatoš a z následné dorážky Pyrochta.

Statistiky utkání. Livesport

O chvíli později vybruslil z rohu před pardubického gólmana Fořt, ale bekhendovým zakončením jej nepřekonal. Ve 13. minutě byl po střele Martina Kauta blízko vyrovnání Smejkal, na druhé straně se prodral k zakončení Lakatoš. Domácí se ubránili při Junttilově trestu a 69 sekund před koncem první třetiny zvýšil z dorážky po Pavlíkově střele Buchtele.

Druhou část začalo Dynamo náporem, ale ve 23. minutě mohla přidat další gól Mladá Boleslav. V přečíslení po Čajkově přihrávce měl šanci Malát, Will však zasáhl lapačkou. Následně sice domácí nevyužili přesilovku při Zbořilově vyloučení, ale po ní měli šance Čajka a Malát.

V čase 26:09 už Bruslařský klub skóroval. Lintuniemi si při svém ofenzivním výpadu najel na levém kruhu na přihrávku Suchého a překonal Willa střelou na lapačku. Při Smejkalově pobytu na trestné lavici se Pardubice ubránily. Ve 33. minutě trefil Lintuniemi z pravého kruhu horní tyč.

Při Malátově trestu nepřekonal Furcha z pozice mezi kruhy Červenka a s bekhendovým pokusem neuspěl Kousal. Potom se dostal před mladoboleslavského gólmana Červenka, ale také ztroskotal na Furchovi. V 39. minutě už po Smejkalově nabídce dotlačil puk nadvakrát za domácího gólmana Kondelík a ve svém třetím utkání za Dynamo po přestupu z Českých Budějovic poprvé skóroval. Další šanci měl Červenka, který z úniku trefil pravou tyč.

V úvodu třetí třetiny minul z dorážky bekhendem Weatherby. Při Dvořákově vyloučení mohl vrátit Mladé Boleslavi tříbrankový náskok po Lakatošově ráně z dorážky Buchtele, ale trefil Willův pravý beton. Ve 49. minutě šel pykat za porušení postupu vhazování Poulíček a domácí po čtyřech sekundách přesilovku využili díky Lakatošově ráně. V čase 57:18 v další početní výhodě dovršil výsledek z úniku obránce Pyrochta.

Olomouckého brankáře Machovského poprvé vážněji ohrozil Harris, jenž pálil hned po buly v útočném pásmu. Při trestu Rašnera nevymysleli Jihočeši vůbec nic. Nebezpečí pro Hanáky znamenala teprve Beránkova teč po střele Reillyho od modré čáry.

Českobudějovického Kloučka na protější straně prověřil Nahodil, po něm i Kusko. Za katr usedl také domácí Tomáš Zohorna a hosté pořádně zmáčkli svého soupeře, ale z jejich manévrů vyplynula jediná nebezpečná střela, kterou vyslal Plášek z pravého kruhu. Podobně se vedlo hráčům Motoru při vyloučení Nahodila. Zahrozil pouze navrátilec ze zámoří Novák u pravé tyčky.

Úvod druhé třetiny patřil Jihočechům. Neuspěli ve zbytku přesilovky, ale již ve 22. minutě veterán Pech, který hrál svůj 1100. zápas v extralize, našel ve středním pásmu křížnou přihrávkou Beránka, jenž zatáhl kotouč po levé straně do útočného pásma, našel u vzdálenější tyčky Přikryla a ten doklepnutím otevřel skóre.

Statistiky utkání. Livesport

Další výrazná příležitost v urputném souboji přišla krátce po polovině základní hrací doby. Olesen vybídl ke zvýšení náskoku Harrise, ale jeho pokus bez přípravy vystihl Machovský. Jihočeši zvýšili z následující akce, kterou vypracovala čtvrtá útočná formace. Kašlík z vrcholku levého kruhu vypálil švihem a tečující Toman si připsal svoji první trefu v sezoně.

Brzy měl zajímavou příležitost i Gulaš, jenže Machovský byl proti. Hanáci mohli korigovat poté, co se Kusko ocitl nepokrytý mezi kruhy, ale Klouček podržel svůj tým.

V úvodu třetí části nebezpečně z pravého křídla vypálil Novák, v další příležitosti nezakončil zblízka Kovařčík. Za faul vysokou holí se zraněním dostal poté Olesen trest na dvě plus dvě minuty a hosté velmi rychle korigovali z početní výhody. U pravé tyčky se prosadil Plášek. Velkou šanci měl i Macuh, ale výborně zasáhl Klouček.

Vyloučení olomouckého kapitána Ondruška nepotrestal z výhodné pozice Harris, z brejku ve vlastním oslabení neskóroval ani Kunc. Postupně sílil tlak Olomouce, domácí se jenom bránili. Power play trvala 45 sekund, skóre se však už nezměnilo.

Gólový účet otevřel Liberec už ve třetí minutě, když opomenutý Flynn dostal přihrávku před branku a kotouč ukázkově zvedl bekhendem do horního růžku Tomkovy branky. Chvíli nato domácí mohli srovnat, bomba Davida Kašeho však narazila do tyčky.

Přesto se vyrovnání dočkali. A to velmi kuriózně. Jícha trefil padajícího soupeře, jenž puk přizvedl a ten obloučkem zapadl za záda gólmana Krále. Domácí pokračovali v tlaku, do konce první části už se však střelecky neprosadili.

Zatímco v první třetině Litvínov vyslal dvakrát tolik střel na branku než soupeř, ve druhé dvacetiminutovce byla jeho převaha ještě výraznější: 18:5. Hosty zmáčkl, ale dlouho se nemohl prosadit. A tak mohlo udeřit na druhé straně, padající puk Tomek pustil za svá záda, pak ho ale skryl pod betony a rozhodčí až u videa určili, že čáru nepřešel.

Až necelé dvě minuty před přestávkou se tým trenéra Karla Mlejnka dostal do vedení díky využité přesilovce. Gut nabil ke vzdálenější tyčce najíždějícímu Koblasovi, čímž vyšachoval gólmana Krále a domácí kanonýr uklízel do odkryté branky.

Statistiky utkání. Livesport

Ve třetí třetině Liberec přidal, ale nebezpečnější zůstali domácí. Několik šancí zahodili, udeřili opět až v početní výhodě. Hlavovu střelu z úhlu dorážel David Kaše a puk do vlastní branky zametl ve skrumáži Šedivý.

Liberec si vzal trenérskou výzvu, ale nedovolené bránění brankáři rozhodčí ani u videa nenašli. Zvýšit mohl Ondřej Kaše, jeho sólo vychytal vyrážečkou Král. Ani power play už Tygrům nepomohla ke zvratu, naopak v ní inkasovali. Venku prohráli už pošesté v řadě.

Kometa začala velmi svižně a už ve druhé minutě mohl Pospíšil oslavit svůj 100. start v české nejvyšší soutěži, ale zblízka Brízgalu nepřekonal. Kladenský gólman se stal hrdinou dvou okamžiků v šesté minutě, kdy zabránil ve skórování Marcinkovi a vzápětí zlikvidoval i nájezd Rachůnka z levého křídla.

Rytíři, v jejichž sestavě opět chyběl Jaromír Jágr, sehráli v polovině první třetiny velmi špatně přesilovou hru, ale dostali se tak aspoň se sevření brněnského týmu. Už v plném počtu hráčů měl příležitost otevřít skóre Smoleňák, jenže závar před svou brankou zvládl vyřešit Krošelj.

Statistiky utkání. Livesport

Brno se zaslouženého vedení dočkalo v 17. minutě. Po kombinaci nejúdernější formace střílel od modré čáry Pospíšil, Brízgala jeho bombu jen ramenem vyrazil a do sítě puk poslal Mueller, který ve svém čtvrtém zápase za Kometu potřetí skóroval.

Kometa ve druhém dějství pokračovala v náporu a čtyřikrát byla velmi blízko navýšení náskoku. Nejprve trefil břevno kapitán Zaťovič, který se vrátil do sestavy po jednozápasové pauze, vzápětí zvonila tyč po střele Beaudina, do třetice pálil do brankové konstrukce Mueller a počtvrté Kos.

Kladno si v obraně oddechlo při své druhé přesilovce, po níž už tlak domácích neměl tak velkou intenzitu, ale zato efektivitu. Po pravém křídle ujel všem Rytířům rychlík Cingel a kontr proměnil ve druhý gól svého týmu. Skvělou šanci vstřelit konečně první gól v sezoně pak promarnil Hynek Zohorna, proti byly Brízgalovy betony.

Opticky jednoznačný duel nabral grády půl minuty před koncem druhé třetiny, když střela Pietronira od modré čáry prošla za záda Krošelje. V úvodu třetího dějství nevyužila Kometa přesilovou hru a hosté začali hledat cesty, jak vyrovnat. Blízko k tomu měl ve 44. minutě Tralmaks, ale Krošelj svůj tým pohotovým zákrokem podržel.

Kladno se pak snažilo dostat se do souvislejšího náporu, jenže Kometa soustředěnou defenzívou tuto snahu dlouho eliminovala. A měla i smůlu, neboť v přesilové hře trefil Pospíšil opět tyčku Brízgalovy branky.

Pět minut před koncem musel zraněného Krošelje vystřídat Postava, který záhy čelil přesilovce Kladna a pak i power play, V ní ujel Flek, dal třetí gól, ale rozhodnuto nebylo. Tralmaks ještě 46 sekund před sirénou snížil, ale vyrovnat už se Rytířům přes enormní snahu nepodařilo. Kometa porazila Kladno po dvou předchozích prohrách.

Do branky Sparty se po jednozápasové pauze vrátil Kořenář, moc práce ale v první třetině neměl. Západočeši na něj vyslali jen dvě přesnější střely. Jeho protějšek Malík také dlouho nic složitého řešit nemusel, v 10. minutě ale poprvé kapituloval. Po Řepíkově akci se vleže prosadil na brankovišti důrazný Sobotka.

Další gól mohl přidat z brejku Vitouch, Malík ale jeho nájezd zlikvidoval. Hosté se v útočném pásmu poprvé dokázali usadit až v 15. minutě, výsledkem aktivity byly ale jen nepřesné střely. První větší šanci si Plzeň paradoxně vypracovala v oslabení, Kořenář si ale se zakončením Schleisse po přečíslení dva na jednoho poradil.

Statistiky utkání. Livesport

Ideální šanci vyrovnat měli hosté v přesilových hrách. Nejprve ale nepotrestali faul Salomäkiho a poté ani pětiminutové vyloučení Mikliše za atak na Lva. Kořenář měl přece jen více práce, ustál ale i jeden ze závarů před brankou. Následně byli opět aktivnější Pražané, Malík ale zlikvidoval i další velkou příležitost Vitoucha.

Druhý gól Sparta nepřidala ani v další početní výhodě na začátku třetí části, na Malíka nevyzrál Kousal a ani Chlapík krátce po skončení Rohlíkova trestu. Pražané byli i poté aktivnější, Plzeň ale dělil jeden gól od bodového zisku. V 55. minutě ji k němu mohl přiblížit Söderlund, jeho pokus ale skončil na brankové konstrukci. Gólu se hosté nakonec dočkali při power play, poté co Měchura tečoval Klepišovu střelu a připsal si první extraligový gól v kariéře.

Vítěze utkání nakonec určily až samostatné nájezdy, v prodloužení se ani jeden tým nedokázal prosadit. V rozstřelu byli úspěšnější domácí, Malíka překonali Irving a Řepík, Kořenář neinkasoval ani z jednoho ze čtyř nájezdů.