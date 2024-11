Sparta přejela Budějovice. Pardubice využily zaváhání Litvínova a upevnily si vedení

Nedělní osmé extraligové kolo odstartovalo na ledě Třince, kam přijela Mladá Boleslav a po obratu na 3:2 si pojistila čtvrté místo tabulky. O příčku výš je Sparta, která v O2 areně rozdrtila České Budějovice 8:1. Litvínov padl v Karlových Varech 0:2 a dal příležitost vedoucím Pardubicím, aby mu odskočily na rozdíl pěti bodů. Dynamo ji s chutí využilo, když přejelo Vítkovice 6:2. Hradec vyhrál v Kladně 5:4 až po nájezdech podobně jako Olomouc nad Brnem (3:2) a Plzeň porazila Liberec fotbalovým výsledkem 1:0.

Třinečtí vstoupili do posledního utkání před reprezentační přestávkou aktivně, díky čemuž si už ve třetí minutě vybojovali přesilovou hru. A hned ji využili, byť to nebyla úplně ryze přesilovková kombinace. Daňo nabral rychlost ve středním pásmu, projel boleslavskou obranou a bekhendovou kličkou otevřel skóre.

Mladá Boleslav se dostávala do tempa pomaleji, v 11. minutě se ale dočkala vyrovnání. Po kratším obléhání útočného pásma předal Pyrochta na modré čáře kotouč na Gewieseho, který střelou z první pod horní tyčku vyrovnal. V početní výhodě mohli jít Bruslaři do vedení. Puk už by za Kacetlem, ale rozhodčí na videu shledali, že nepřešel brankovou čáru.

Statistiky utkání. Livesport

Vyrovnaný stav vydržel až do 44. minuty, kdy hráli Oceláři svou druhou přesilovou hru. Po ose Kundrátek–Daňo se dostal kotouč na hůl Kurovského, jenž zametl puk do sítě. Chvíli nato zvedl ve Werk Aréně vášně zákrok Sikory na Dvořáčka. Třinecký útočník si dělal prostor a možná trochu nešťastně trefil protihráče loktem do obličeje. Rozhodčí ho po kontrole u videa poslali předčasně do kabin.

A Bruslaři v pětiminutové přesilovce rozhodli. Již po 15 sekundách vyrovnal Fořt, který tečoval Lintuniemiho střelu. Poté se Oceláři tři minuty úspěšně bránili, ale v 49. minutě se pohotovou dorážkou prosadil Čajka a posunul hosty do konečného vedení 3:2.

Pražané přehráli Motor po výhře na jihu Čech (4:0) i ve druhém vzájemném duelu sezony. Doma uspěli popáté za sebou a zůstávají třetí. Před 10 137 diváky rozhodli sparťané již v první třetině, kterou vyhráli 4:0. Hosté vyšli naprázdno po čtyřzápasové bodové sérii, dnes v metropoli se gólově prosadili až za stavu 0:6. Čtyřmi body za branku a tři asistence se pod úspěch týmu kouče Pavla Grosse podepsal útočník Michal Řepík.

Ve druhé minutě pálil nebezpečně Harris, Kořenář byl však pozorný. Na druhé straně odpověděl Kryštof Hrabík, jehož sice vychytal Klouček, ale celá akce Sparty pokračovala a stejný útočník vybídl ke skórování Salomäkiho, který se nemýlil.

Chvíli nato slavili domácí znovu. Kousal dokonale načasoval přihrávku do útočného pásma na rozjetého Horáka, jenž tváří v tvář Kloučkovi poslal puk do horního rohu branky. Ve 14. minutě musel na trestnou lavici Pýcha a trest mu zkrátil ranou na bližší tyčku Chlapík. V 19. minutě zaváhal za svou brankou Klouček a Najman snadno zvýšil na 4:0.

Od druhé části nahradil Kloučka, jenž inkasoval čtyřikrát z 12 střel, v českobudějovickém brankovišti Strmeň. Sparťané však neubírali plyn. V pokračující přesilovce za faul Valského před přestávkou orazítkoval brankovou konstrukci Lajunen. Po chvilce následovala další početní výhoda Pražanů.

Kousal během ní sice dostal kotouč do branky, ale stalo se tak pod její posunutou částí, což odhalili sudí při následné kontrole videa. Jen co se však začalo znovu hrát, zapsal se mezi střelce Lajunen.

Statistiky utkání. Livesport

V končící 32. minutě přišel další úder domácích: Sobotkovu ránu z prostoru mezi kruhy sice ještě Strmeň vykryl, ale kotouč vyrazil pouze do cesty Ondřeji Hrabíkovi, který při dorážce nezaváhal. Ve 36. minutě se dočkali v přesilovce hosté, když Kořenáře překvapila sražená nahrávka Tomáše Zohorny. Jihočeši vůbec nezvládli ani nástup do třetí třetiny a hned po 11 sekundách inkasovali posedmé. Forman našel Řepíka, jenž měl dostatek času, aby dobře zacílil a propálil Strmeně.

Právě Řepík v další přesilovce netrefil ideálně kotouč při zakončení bez přípravy do odkryté branky a připravil se tak o jasný gól. Co se však nepovedlo jemu, dokonal úspěšnou dorážkou Kryštof Hrabík a upravil na konečných 8:1.

Do první větší šance utkání se dostal karlovarský kapitán Černoch, který ve vlastním oslabení ve třetí minutě vystihl rozehrávku litvínovského Zajíčka, ale jeho střela jen těsně minula levou tyčku branky. Blízko ke gólu byl i Kofroň, ale jeho příležitost za cenu nedovoleného zákroku na poslední chvíli uhasil Zile. V nabídnuté přesilovce nahozením od modré čáry orazítkoval Reunanen tyč. Na druhé straně po nečekaném odrazu puku od zadního mantinelu si v blízkosti Frodla vytvořil šanci David Kaše.

Zatímco po první třetině byl poměr střel vyrovnaný, ve druhé měli výraznou převahu domácí. Dlouho se ale nemohli prosadit. Bezbrankový stav se změnil až v polovině utkání, kdy si ještě v minulé sezoně litvínovský obránce Jaks nabruslil na Procházkovu přihrávku od zadního mantinelu a z střelou z kruhu vymetl horní růžek Zajíčkovy branky. Blízko druhého gólu byl ve 37. minutě Beránek, výborně chytající Zajíček ale jeho střelu zlikvidoval.

Statistiky utkání. Livesport

Ve 45. minutě sice podruhé přešel puk za Zajíčkova záda, ale jen za cenu Sapouškovy hry vysokou hokejkou, což rozhodčím potvrdila i kontrola u videa. Po neuznané brance Litvínov přidal, ve 47. minutě ujeli bratři Kašovi do přečíslení, ale po nahrávce Ondřeje minul David karlovarskou branku.

Klid do koncovky získali domácí v přesilových hrách. Čtyři minuty před koncem hrací doby se krátce po sobě nechali vyloučit Pekař a David Kaše, který navíc dostal hned dva menší tresty za krvavé zranění soupeře. Hráči z lázeňského města sice 52 vteřin trvající přesilovku pět na tři nevyužili, ale v klasické početní výhodě se prosadil se štěstím Gríger, jehož přihrávku srazil bruslí do vlastní branky Czuczman.

Domácí gólmana Lukeše prověřili v úvodu Perret a Šťastný, na druhé straně vyslali na Škorvánka střely Mendel s Vandasem. V čase 3:46 se radoval z vedení Mountfield. Jergl našel před kladenskou brankou nepokrytého Tamášiho, který nadvakrát překonal Lukeše. Odpovědět mohl vzápětí Tralmaks, na druhé straně minul Perret a Dmowski v úniku ztroskotal s bekhendovým zakončením na gólmanovi Rytířů.

Ve 14. minutě Kladno vyrovnalo. Po Strnadově přihrávce se dostal sám před Škorvánka Bláha a šikovným forhendovým zakončením nedal hradeckému gólmanovi šanci. V čase 15:55 šel pykat na pět minut a do konce utkání Perret, který u kladenské střídačky sekl hokejkou před lýtka kladenského kapitána Smoleňáka. Sudí Kika s Jarošem vynesli verdikt po kontrole na videu.

Vývoj skóre. Livesport

Dlouhou přesilovou hru ale domácí nevyužili, jedinou větší šanci v ní měl Smoleňák. Ve 24. minutě se po Hanouskově střele snažil v pádu dotlačit puk do hradecké branky Tralmaks, ale Škorvánek zachytil puk před brankovou čárou. Na druhé straně zahrozil Šťastný a slovenský gólman hostů zasáhl lapačkou při Tralmaksově úniku.

Vzápětí ale fauloval Filip v útočném pásmu u mantinelu Šťastného a po 15 sekundách Východočeši početní výhodu využili. Po Pavelkově zblokované střele se puk dostal mezi kruhy k Tamášimu, který zamířil přesně do pravého horní rohu branky. Další možnost hostů měl Šťastný a při Melkově vyloučení se Kladno ubránilo.

Po 135 sekundách závěrečného dějství Mountfield zvýšil náskok. Po Šťatného přihrávce v přečíslení zakončil do odkryté branky Tamáši a oslavil hattrick. Rytířům se nepodařilo dostat na kontakt při McCormackově trestu a Hradec Králové se při Pietronirově trestu také neprosadil.

Naopak v 52:28 se z rychlého protiútoku prosadil Moravec a v 18. extraligovém utkání v kariéře se dočkal premiérového gólu. Domácí v 56. minutě šťastně zkorigovali stav, když si Tralmaksovo nahození zpoza branky srazil bruslí do vlastní branky Tamáši.

Za dvě a půl minuty při trestu Šťastného v přesilové hře umocnění power play přes clonu před Škorvánkem přiblížil Kladno na rozdíl gólu střelou od modré čáry Ticháček. Potom se Kalinův pokus přes celé hřiště otřel o pravou tyč opuštěné kladenské branky. Naopak 81 sekund před vypršením základní hrací doby vyrovnal tečí Ticháčkovy rány Melka.

Prodloužení nerozhodl, ale v nájezdech se za hosty prosadili Tamáši, Šťastný a McCormack, za Rytíře neuspěl ani jeden ze tří exekutorů.

Domácí nezhodnotili lepší vstup do zápasu v časné přesilové hře. V páté minutě Holešinský z rychlé akce po levé straně trefil pouze klečícího gólmana Kváču a za chvíli Lev táhlou střelou z otočky napálil levou tyčku. Pasivní hosté směrem dopředu zahrozili až ve 12. minutě během početní výhody, ale paradoxně mohli skórovat znovu Indiáni.

Jenže z přečíslení dvou na jednoho Schleiss znovu orazítkoval pouze levou tyčku. V 17. minutě po zaváhání defenzívy Tygrů selhal před Kváčou osamocený Holešinský a vzápětí se před odkrytou brankou neprosadil ani Měchura. Krátce před první pauzou ale rozehrávku Merežka zachytil Budík a domácí od pohromy proti jeho zakončení z mezikruží uchránil jen gólman Malík.

Statistiky utkání. Livesport

Do prostřední části naskočili aktivněji lépe bruslící hosté, Vlach však z dobré pozice zakončil mimo. Probuzení Tygři domácí zatlačili. Bulíř ve 29. minutě v gólové pozici nepřekonal na brankovišti ležícího Malíka a polovině utkání ho nepropálil ani Lantoši z prostoru mezi kruhy.

Poté převzali iniciativu opět Indiáni, upracovaná snaha dlouho šance nepřinášela. Až ve 37. minutě Zámorský šikovně našel přihrávkou zpoza branky Lva, jehož rychlou střelu fantastickým skluzem vyrazil Kváča. Na začátku závěrečné dvacetiminutovky z brejku nebezpečně vypálil hostující Thomas a na druhé straně zblízka nedokázal překonat ležícího Kváču Söderlund. Oba týmy dokazovaly oprávněnost nelichotivé pozice v tabulce.

Střeleckou převahu proměnili Indiáni v rozhodující gól v 53. minutě, kdy nejprve Holešinský trefil pravou tyč, po pohotové dorážce se ale prosadil Klepiš. Tygrům pomohl zdramatizovat závěr vyloučením Simon, jenže naopak Mertlův únik v oslabení musel zlikvidovat Kváča. Při liberecké hře bez brankáře ještě chvíli před koncem zastavil Malík střelu Musila z otočky. Severočeši si tak připsali pátou porážku v řadě.

Po půlminutě hry si Kohout rukavicí zpracoval puk a z průniku minul levou tyč hostující branky. Na druhé straně dostal přihrávku mezi kruhy Zohorna, ale Machovského neprostřelil. Brno působilo o něco aktivněji, zprava se před branku protáhl Cingel a Machovský musel znovu zasahovat.

Kometa šla do vedení v osmé minutě. Po faulu Rašnera jel Zbořil trestné střílení a prosadil se střelou do dolního rohu. Blízko vyrovnání byl Doktor, který však mířil jen do roztaženého Postavy. Vzápětí minul z velké části prázdnou branku Kohout. Ve velké šanci se ocitl i brněnský Cingel, proti kterému se nadvakrát vyznamenal olomoucký gólman.

Statistiky utkání. Livesport

Zkraje druhé třetiny si do blízkosti branky najel Flek, její horní roh ale přestřelil. Domácí srovnali v čase 25:36, Ondruškův pokus doklepl do sítě Orsava. Zanedlouho mohl dokonat obrat Knotek, Postava jeho možnost výborně zneškodnil betonem. O gól napřed se pak vrátilo Brno díky dorážce Cingela.

Olomouc přesto hrála lépe než v úvodním dějství. Nahodil nahrál na pravý kruh Kuncovi a ten trefil horní tyčku. Hanáci po polovině zápasu ubránili první oslabení. Následně však neuhlídali Zaťoviče, kapitán Komety nicméně spolu s Machovským přehodil i branku.

Náskok Brna odmítl ve třetí třetině zvýšit unikající Zbořil a Olomouc deset minut před koncem opět vyrovnala. Přesně k tyči poslal kotouč Doktor. O vítězi poté nerozhodly zbytek základní hrací doby ani prodloužení s domácí přesilovkou čtyři na tři. Olomouci vystřelil druhý bod v páté sérii samostatných nájezdů kličkou do bekhendu Fridrich.

Východočeši do utkání nastoupili již bez obránce Šustra, který dne předčasně ukončil své angažmá v Pardubicích. V první třetině byli střelecky aktivnější, v 5. minutě zakončil Kondelík v dobré příležitosti nad branku. Dynamu nevyšla ani první přesilovka. Poprvé se Pardubičtí prosadili ve 14. minutě, kdy střílel od modré čáry obránce Houdek.

Ve druhém dějství hosté usilovali o vyrovnání, v šanci neuspěl Percy. Ve 33. minutě pak najel až k brance Abdul, z dorážky procpal puk do sítě Yetman, ale rozhodčí branku kvůli postavení vítkovického útočníka v brankovišti neuznali. Trenéři hostů si přesto vzali výzvu, jenže rozhodčí ani po přezkoumání situace verdikt nezměnili. V následující přesilovce se navíc po pardubické souhře trefil Kaut a zvýšil náskok Dynama na 2:0.

Statistiky utkání. Livesport

První přesilovku ostravského týmu, které předcházelo i vyloučení Houdka a Kaluse za bitku, rozdělila druhá přestávka. Vítkovičtí se ovšem prosadili až při hře pět na pět, když Willa ve 43. minutě překonal Yetman. Autor gólu byl vzápětí vyloučen za podrážení, hráči Dynama početní výhodu využili za patnáct vteřin zásluhou Kondelíka.

Zanedlouho hráli přesilovku opět hosté, ale neprosadili se. Ve 48. minutě potom byl na správném místě Vondráček, který dorazil za Klimeše puk po střele Zbořila. Na dvoubrankový rozdíl pak vrátil stav Dočekal, jenž pohotově střílel ihned po vhazování. Brankové hody třetí třetiny pokračovaly, na druhé straně připravil Kousal pozici pro skórujícího Mandáta. A potom se ještě podruhé v utkání trefil Houdek, pro kterého gólovou situaci vybojoval Lichtag.