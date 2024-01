Mrzí nás, že jsme nedali třetí gól, ale myslím si, že zasloužíme pochvalu, řekl po vyřazení Dej

Hokejisté Vítkovic i přes výhru v odvetném utkání na ledě Skelleftey do finále Ligy mistrů nepostoupili. Útočník Rastislav Dej (35) ocenil výkon celého týmu a litoval, že se Ostravanům nepodařilo vstřelit třetí gól a vynutit si prodloužení. Po domácí prohře 2:4 totiž ve Švédsku vyhráli 2:1.

"Musím říct, že jsem mile překvapený, jak jsme to dneska zvládli. Hráli jsme proti silnému soupeři na jeho kluzišti. Myslím, že jsme podali výborný výkon. Vyhráli jsme tady o gól, ale nepostoupili jsme, což nás mrzí. Musím ale říct, že všichni od brankáře přes beky a útočníky jsme podali fakt bojovný výkon. Je to škoda, třetí gól visel na vlásku," řekl Dej v rozhovoru na klubovém webu.

Podle pětatřicetiletého útočníka Vítkovice domácí tým aktivní hrou zaskočily. "Mrzí nás, že jsme nedali třetí gól, ale myslím si, že si zasloužíme pochvalu," řekl Dej.

Přehled utkání Skelleftea – Vítkovice 1:2

Zástupce české extraligy na ledě úřadujícího švédského vicemistra v první třetině prohrával, ve druhé ale vyrovnal a na začátku třetí části vstřelil druhý gól. Následně měl několik šancí přidat třetí branku. "Možná to bylo tím, že věděli, že mají jednogólový náskok a trochu se stáhli do obrany. Oni v obranném pásmu hrají dobře, snažili se to posouvat nakrátko a dávat to ven z pásma, ale naši beci se tam dobře dotahovali," uvedl Dej k vývoji utkání.

Vítkovice se vyrovnaly i se změnou počasí. Na severu Švédska totiž bylo téměř minus 30 stupňů Celsia. "Co jsme se s klukama bavili, někomu taková zima i vyhovovala. Byla to zajímavá změna, skok o dvacet stupňů a zajímavá zkušenost. Byl jsem se včera projít a trochu mi mrznul nos, bylo to tak na deset minut a rychle na hotel. Bylo to ale příjemné, musím říct, že celý ten trip byl fajn," řekl Dej a ocenil i početnou skupinu fanoušků, která tým do Skelleftey přijela podpořit.

Statistiky utkání. Livesport

Zatímco v Lize mistrů byly Vítkovice nejúspěšnějším českým klubem, v extralize se jim moc nedaří. Jsou až dvanácté. Dej věří, že výkony z mezinárodní soutěže si teď přenesou i do extraligy. "Věřím, že nás to dále povzbudí do extraligy, na kterou se teď budeme soustředit, a že navážeme na tento výkon i výsledek a budeme sbírat body, které potřebujeme," dodal Dej.