Vítkovice nalomil gól v oslabení, Lakatoš i tak věří: Do Švédska pojedeme postoupit

Vítkovický útočník Dominik Lakatoš (26) potvrdil jedním gólem pozici nejproduktivnějšího hráče Ligy mistrů, ale na Skelleftuu to v prvním semifinále nestačilo. Ostravané budou za týden v odvetě ve Švédsku dohánět ztrátu 2:4, Lakatoš po zápase přesto věřil v postup do finále.

"Druhá třetina to zase rozsekla. Já nevím, je to asi měsíc, desátý zápas, kdy druhou třetinu odehrajeme, nechci říct, že laxně, ale nevím, jak to mám popsat. My dostáváme snad všechny góly ve druhé třetině a vždycky to pak musíme honit. Za týden máme odvetu a pojedeme do Švédska s tím, že chceme postoupit," řekl Lakatoš.

Podle něj Vítkovické nalomila vyrovnávací branka soupeře ve vlastním oslabení ještě v první části. "To byl takový zlomový bod toho všeho. My si máme přesilovkami pomáhat a my se tím takhle srážíme zbytečně sami. Není to teď ideální, ty přesilovky, ale pracujeme na tom. Za týden je odveta, může se stát cokoliv. My tam pojedeme odhodlaní s tím, že prostě chceme do toho finále."

Uznal ale kvalitu pátého celku švédské ligy. Trenéři Vítkovic hráče varovali hlavně před výborným bruslením. "Ano, kvalita bruslení je obrovská. V zápase to ukázali. Byly tam samozřejmě pasáže, kdy nás tlačili a nepůjčili nám puk, ale na druhou stranu si myslím, že tam byly i pasáže, kdy jsme dominovali a kdy jsme si vytvořili tlak a šance. Byli jsme rovnocenný soupeř, ale ta kvalita bruslení byla vidět," mínil.

Vítkovice podle něj po úterní zkušenosti musí hrát v odvetě ve Švédsku jednodušeji. "V jednoduchosti je síla, budeme to tam házet do brány, budeme se tam rvát a ty škaredé góly, které potřebujeme, tam prostě spadnou. Já věřím, že budeme úspěšní. Dva góly se dají dohnat."

Výsledky Ligy mistrů