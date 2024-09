Třinec ve třetím zápase Ligy mistrů poprvé padl, na domácím ledě nestačil na Växjö

Třinečtí Oceláři zaznamenali ve třetím zápase Ligy mistrů první porážku, když na domácím ledě nestačili 1:3 na švédské Växjö. Jediný gól úřadujícího extraligového mistra, na jehož na jehož střídačce chyběl nemocný trenér Zdeněk Moták, dal francouzský útočník Justin Addamo.

"Zklamali jsme fanoušky. Mazi (brankář Mazanec) nás držel, ale naše lajna dostala tři góly. Z naší strany to dnes byl špatný večer," zhodnotil duel útočník Libor Hudáček na klubovém webu. "Soupeř nám ukázal, jak se hraje novodobý hokej. Jejich beci i útočníci hráli s pukem krásně, měli super timing. Byla radost na ně koukat, nastavili nám zrcadlo," uvedl.

Utkání začalo kvůli poruše letadla, kterým švédský tým cestoval, o hodinu později. Na hráčích Lakers se ale cestovní komplikace nepodepsaly. Do první větší šance se dostal v páté minutě Robert, brankář Mazanec jeho střelu lapačkou zlikvidoval.

Hosté byli aktivnější a do vedení se dostali ve druhé třetině. Pomohla jim Daňova chyba. Slovenský útočník ztratil ve střední třetině puk a Blichfeld prostřelil Mazance. Další šanci měl Strandberg, druhý gól ale nepřidal a Oceláři ožili.

Ve 27. minutě mohl vyrovnat Daňo, následně trefili Mrtka a Teplý tyč. Prosadil se až ve 29. minutě po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho Addamo. Vydařenou herní pasáž Slezanů následně paradoxně ukončila přesilová hra, ve které dvakrát zahrozili Seveřané. O druhý gól Växjö se nakonec postaral pohotově dorážející Eriksson.

Druhé výhře v Lize mistrů hosty přiblížil ve 44. minutě Rasmussen, jemuž nechali třinečtí hokejisté dostatek času na bekhendovou dorážku. Oceláři minulé dva zápasy v soutěži otočili, tentokrát se jim to nepovedlo.

Statistiky utkání. Livesport

"Soupeř hraje pěkný hokej a ukázali nám, jak ho máme hrát i my. Za chvíli nám začíná extraliga, něco si z toho musíme vzít. Se Švédy hrajeme každý rok a nevím, jestli jsme je někdy dokázali porazit. Je to vysoká hokejová škola a dobré je to i pro mladé kluky, které máme v týmu," prohlásil Hudáček.

Třinec tak má na svém kontě i nadále pět bodů. V dalším utkání přivítá v sobotu Fribourg-Gottéron. "Dnes jsme si nezasloužili vyhrát, musíme jít dále. Zregenerujeme a v sobotu nás čeká další soupeř," dodal slovenský reprezentant.

