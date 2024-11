Šustr má nové angažmá. Po konci v Pardubicích se do konce sezony upsal finské Tappaře

Obránce Andrej Šustr (33) bez angažmá dlouho nezůstal, po odchodu z Pardubic se připojil k finské Tappaře Tampere. Zkušený bek podepsal smlouvu do konce sezony, klub o tom informoval na svém webu.

Plzeňský odchovanec se v Dynamu dohodl na předčasném ukončení smlouvy v neděli. "Získáváme v něm zkušeného hráče, který je velmi silný v obranném pásmu. Vedle toho je ale dobrý při hře s pukem a dobře čte hru," řekl sportovní manažer Antti Tuomenoksa.

Šustr přišel do Pardubic na konci července a v extralize za Východočechy odehrál 16 zápasů s bilancí gólu a tří asistencí. Nestal se ale výraznou oporou týmu, jak si klub představoval. Dalších šest startů si připsal v Lize mistrů, ve které může v úterý debutovat za Tapparu. Finský tým vstupuje do play off domácím zápasem s Färjestadem.

Dvoumetrový obránce působil řadu let v zámoří. V roce 2009 odešel z Česka a hrál v univerzitní soutěži NCAA. O čtyři roky později podepsal smlouvu jako nedraftovaný hráč s Tampou Bay. Od následující sezony si vybojoval místo v sestavě Lightning a hned v roce 2015 s týmem postoupil do finále Stanleyova poháru. Play off NHL ale vyhrálo Chicago.

Účastník Světového poháru 2016 později odešel do Anaheimu, následně strávil dvě sezony v KHL. Před třemi lety se do NHL vrátil, opět si zahrál za Tampu Bay a Anaheim, většinu času ale byl v nižší AHL. Loni zamířil do Kolína nad Rýnem. V NHL Šustr včetně play off odehrál 407 zápasů, ve kterých vstřelil 13 branek a přidal 61 asistencí.

