Další překvapivý konec v Pardubicích, Dynamo se dohodlo na rozvázání smlouvy se Šustrem

Řady Pardubic opustil po vzájemné dohodě s klubem obránce Andrej Šustr (33). Dynamo o tom informovalo na webu. Hokejista s bohatými zkušenostmi z NHL přitom na východ Čech dorazil teprve v červenci a za tamní tým nastoupil jen do 16 extraligových zápasů. V nich si připsal jeden gól a tři asistence.

"Andrej je férový a poctivý kluk. Prokázal, že je profík s výbornou tréninkovou morálkou. Bohužel si to zde nesedlo úplně ideálně, což cítily obě strany. Jsem rád, že jsme si vše mohli v dobrém vyříkat a shodli se na řešení," uvedl k Šustrově konci sportovní ředitel Pardubic Petr Sýkora.

"Chtěl bych poděkovat fanouškům za skvělou atmosféru na zápasech doma i venku, a také všem spoluhráčům za ty 3 měsíce. Děkuji i vedení za možnost zde hrát a férový přístup. Vše jsme si vysvětlili a rozloučili se v dobrém," doplnil Šustr a popřál týmu mnoho úspěchů.

Plzeňský odchovanec působil v extralize poprvé. Z Česka odešel v roce 2009 a hrál v univerzitní soutěži NCAA, v roce 2013 podepsal smlouvu jako nedraftovaný hráč s Tampou Bay. Od následující sezony si vybojoval místo v sestavě Lightning a hned v roce 2015 s týmem postoupil do finále Stanleyova poháru. Play off NHL ale vyhrálo Chicago.

Účastník Světového poháru 2016 později odešel do Anaheimu, následně strávil dvě sezony v KHL. Před třemi lety se do NHL vrátil, opět si zahrál za Tampu Bay a Anaheim, většinu času ale byl v nižší AHL. Loni zamířil do Kolína nad Rýnem. Celkově Šustr včetně play off v NHL odehrál 407 zápasů, ve kterých vstřelil 13 branek a přidal 61 asistencí.

V Pardubicích v úvodu aktuálního ročníku také nečekaně skončil trenér Marek Zadina, který chtěl týmu dodat impuls a na svůj post rezignoval. Vedení klubu poté upoutalo pozornost výměnou Tomáše Zohorny za Jáchyma Kondelíka, jenž přišel z Českých Budějovic.