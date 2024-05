Blízko domova a super atmosféra. Nejlepší turnaj, chválí nadaný obránce Nemec

Hokejový obránce Šimon Nemec ve 20 letech startuje již na čtvrtém mistrovství světa. Do Ostravy ale poprvé přijel jako hráč z NHL a jako jeden z klíčových mužů slovenského výběru. V rozhovoru s ČTK po pondělním vítězném utkání s týmem USA bek New Jersey řekl, že si šampionát i díky podpoře fanoušků užívá.

"Asi je to nejlepší turnaj ze všech čtyř, které jsem odehrál. Je to blízko domova a je tu super atmosféra. Může tady být moje rodina, přítelkyně. Užívám si to. Nejsme izolovaní, což je super," řekl Nemec.

Talentovaný bek debutoval na světovém šampionátu před třemi lety v Rize, kde se hrálo kvůli covidovým omezením bez diváků. "Navíc jsme byli izolovaní na hotelu, což bylo trochu na hlavu. Teď je to super, nechybí nám tady ani zábava. Na druhou stranu jsme ale profesionálové a vždy jsme připraveni na sto procent, což jsme ukázali," podotkl.

Nemcovy statistiky z utkání proti USA. Enetpulse

Nemec má za sebou z klubového pohledu průlomovou sezonu. Druhý muž draftu z roku 2022 odehrál za Devils v NHL 60 zápasů, což mu zvýšilo sebevědomí i pro MS. "Snažím se stále hrát svoji hru, ale cítím, že je to lepší. Nemusím se tolik bát o místo v týmu. Trenér mi důvěřuje a můžu hrát naplno, což je super," uvedl odchovanec Liptovského Mikuláše, který před dvěma lety pomohl Slovensku k zisku bronzových medailí na olympijských hrách v Pekingu.

Svou pohodu Nemec potvrdil i v pondělním utkání proti Spojeným státům americkým, kdy se prosadil střelecky a podepsal se i pod vítězný gól Miloše Kelemena. Právě jeho střelu totiž bývalý útočník extraligové Mladé Boleslavi v prodloužení tečoval. "Když jsme loni hráli proti Kanadě, tak to pro mě bylo jiné, protože jsem ještě proti hráčům NHL nenastupoval. Teď už to pro mě byla běžná věc a možná i proto už proti nim hraji tak dobře," přiznal Nemec.

Sestřih utkání USA – Slovensko. Livesport

Slováci vstoupili do šampionátu porážkou s Německem, poté ale zdolali Kazachstán a následně zaskočili Američany. "Proti Americe je to velké vítězství, nepodaří se nám to každý den. Slavit ale můžeme jen chvilku, pak se uklidníme a vyletíme na Poláky stejně jako na Kazachstán nebo na USA. Věřím, že opět vyhrajeme," dodal Nemec. Souboj s Polskem, do kterého půjdou jako velcí favorité, čeká Slováky ve středu večer.