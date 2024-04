Slováci potvrdili na MS pět posil z NHL v čele se Slafkovským. V zámoří sledují ještě šest jmen

Slovenskou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa v Praze a Ostravě oficiálně posílí prvních pět hráčů ze zámořské NHL. Příští týden se do přípravy národního týmu zapojí obránce Šimon Nemec (20) a kvarteto útočníků Juraj Slafkovský (20), Tomáš Tatar (33), Martin Pospíšil (24) a Pavol Regenda (24), přičemž posledně jmenovaní odehráli většinu ročníku na farmě v AHL. Změny v týmu v úterý potvrdil Slovenský svaz ledního hokeje (SZĽH).

Minulý týden skončila základní část NHL a vedení slovenské reprezentace se hned pustilo do práce. Kontaktovalo všechny hráče, o které mělo zájem a kteří zůstali k dispozici pro mistrovství světa. Po úspěšném vyřízení administrativních náležitostí mohl generální manažer Miroslav Šatan 17 dní před zahájením šampionátu oznámit pozitivní zprávu. "Letos bude účast hráčů z NHL oproti předchozím ročníkům vyšší," citoval jej svazový web.

Turnaj za hranicemi, nikdo pozvánku neodmítl. "Všichni hráči, které jsme kontaktovali, potvrdili svou účast. Jmenovitě Tatar, Slafkovský, Nemec, Pospíšil a Regenda, jehož příjezd finalizujeme. Trenérům budou k dispozici příští týden během soustředění v Žilině," dodal Šatan. Největší hvězdou týmu bude Slafkovský z Montrealu, předloňská jednička draftu NHL. Má za sebou svou nejproduktivnější sezonu ve slavné lize, za Canadiens odehrál všech 82 zápasů a nasbíral 50 bodů (20+30).

Svůj první rok v NHL absolvoval obránce Nemec. Od prosincového debutu v New Jersey se stal pravidelnou součástí obrany Devils, nastoupil do 60 zápasů a ke třem gólům přidal 16 asistencí. Tatar začal ročník v Coloradu, ale v prosinci byl vyměněn do Seattlu. Na kontě má 70 startů s bilancí 24 bodů (9+15).

Pospíšil si místo v prvním týmu vysloužil svými dlouhodobě vynikajícími výkony na farmě Calgary a v průběhu sezony si vybojoval stálé místo v sestavě Flames. Svou rostoucí výkonnost potvrdil ziskem 24 bodů (8+16) v 63 zápasech. Regenda dostal v dresu Anaheimu šanci na pět utkání, v nichž nebodoval. Na farmě v San Diegu v AHL však patřil k nejproduktivnějším hráčům. V 54 duelech vstřelil 19 gólů a přidal 15 asistencí.

Tatar si zahraje na svém sedmém mistrovství světa, před dvěma lety ve Finsku byl kapitánem Slovenska. Nemce čeká čtvrté mistrovství světa v řadě, Regendu a Slafkovského třetí. Pospíšil se v národním dresu představí na světovém šampionátu poprvé.

"S každým hráčem jsme několikrát komunikovali. Už při prvním kontaktu bylo ze všech cítit pozitivní přístup. Asi je to i tím, že šampionát je Slovensku velmi blízko. Kluci spolu určitě mluvili. Jsou dobře nastavení, věříme, že budou lídry našeho týmu a splní očekávání fanoušků," řekl Šatan.

Podoba slovenského týmu na turnaji v Praze a Ostravě postupně krystalizuje. Po prvních potvrzených jménech z NHL se o místo v národním týmu ucházejí další hráči. "Soutěže stále běží, sledujeme finálové série v Česku a na Slovensku. Začne také play off v zámořské AHL. Pokud kluby se slovenskými hráči neuspějí, je tu možnost, že by nás ještě mohli někteří před mistrovstvím světa posílit. Celkově jde o skupinu se čtyřmi až šesti potenciálními jmény," přiblížil Šatan.

Vedle zmíněných soutěží pochopitelně Slováci sledují i boj o Stanley Cup. "Máme tam ještě dva hráče, které bychom v případě předčasného vyřazení určitě kontaktovali a čekali na jejich rozhodnutí," dodal Šatan na adresu zadáků Erika Černáka z Tampy Bay a Martina Fehérváryho z Washingtonu.