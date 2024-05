Slováci porazili USA i přes ztrátu tříbrankového náskoku. Ukázali jsme sílu, řekl Kelemen

Dva góly a asistence Miloše Kelemena (24) pomohly slovenským hokejistům k nečekanému vítězství na mistrovství světa nad týmem USA 5:4 v prodloužení. Slováci ve třetí třetině ztratili tříbrankový náskok, podle bývalého hráče Mladé Boleslavi ale poté ukázali sílu a v nastavení získali druhý bod. Slovenský útočník vydařenou tečí střely Šimona Nemce (20) zápas v čase 63:56 rozhodl.

"Šimon měl už první střelu takovou gólovou, odrazilo se to, já jsem si sjel pod obránce a Šimon mě tam viděl. Hodil mi to na teč, tečoval jsem to nahoru nad lapačku," popsal Kelemen vítěznou branku, svou druhou v utkání. Prosadil se již ve 4. minutě, kdy využil přihrávku Andreje Kudrny a otevřel skóre.

Slováci teoreticky mohli jít do prodloužení otřesení poté, co Američané třemi góly smazali jejich náskok. "Myslím, že se ukázala síla našeho týmu. Nepřestali jsme ani po gólu na 4:4, dále jsme si vytvářeli šance. Dokonce bych řekl, že nás to nastartovalo. Škoda bodu, ale vítězství je vítězství," podotkl Kelemen.

Američané jsou považování za medailového aspiranta, podle Kelemena je ale nemá cenu přeceňovat. "Jsou to taky jen lidé. Už se nedíváme na to, jestli jsou to hráči z NHL, nebo ne. My máme kvalitní tým, stejně jako oni. S takovými hráči musíme bruslit. Dnes všichni umí bruslit, ale musíme k tomu přidat i dovednosti. Dnes to bylo na naší straně, než vyrovnali," řekl útočník, který dvě sezony působí v zámoří a snaží se prosadit do kádru Arizony.

Kelemen nastupuje ve třetí slovenské formaci, dnes ale šel s parťáky na led jako první. A hned před úvodní buly se "pošťouchali" s protihráči v čele s kapitánem USA Bradym Tkachukem.

"Neřekli nám to trenéři, ale my jsme si to řekli… V Americe se to dělá tak, že musíme určit tempo hry. Chtěli jsme jít do brány a být agresivní, trošku do nich šťouchnout. Ať ví, že dnes jsme připravení a jsme tady. To nám vyšlo, byli nervózní, když jsme dali i góly. My jsme se trochu stáhli, soustředili jsme se na sebe, ne na šarvátky," řekl Kelemen,

Odchovanec Zvolena na turnaji již několikrát prohlásil, že jej osobní statistky nezajímají. Zatím se mu ale daří, ve třech utkáních nasbíral čtyři body. "Nepřemýšlel jsem nad tím ani dneska. Naučil jsem se v Americe, že když člověk chce body, svazuje mu to ruce a nohy, vypadá špatně na ledě. Já si to užívám, jde nám to jako lajně a jednotlivě nám to vychází, že nám to tam padne," uvedl.

Slovensko zatím na MS získalo pět bodů. Na úvod prohrálo s Německem, poté porazilo Kazachstán a nyní i za dva body USA. "Jestli nám úvodní facka pomohla? Říká se, že je potřeba. Ale i kdyby se vyhrálo, půjdeme dál. V prvním zápase nás trochu sežrala atmosféra, nebylo to z naší strany tak klidné. Ale už v druhém zápase bylo vidět, že nastoupil jiný tým. A dnes bojoval každý i za toho druhého," řekl Kelemen.

