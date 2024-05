Favorité MS v hokeji: Slovensko sestavilo dream team, mementem je však Ostrava 2015

Ze všech osmi elitních hokejových velmocí světa čekají Slováci na medaili z mistrovství světa suverénně nejdéle. Už dlouhých 12 let. Teď by půst rádi ukončili. Šampionát mají za humny, tisíce fanoušků v zádech, pro turnaj na půdě bývalého federálního partnera dali dohromady skvostný tým v čele s jedničkou předloňského draftu Jurajem Slafkovským (20). Podobný scénář už však minule dopadl rozčarováním, když před devíti lety v Ostravě tým ztratil body s Norskem, Běloruskem i Dánskem a nepostoupil ani do čtvrtfinále.

Vývoj od posledního MS

Po minulém šampionátu pokračoval národní tým v nastoleném trendu a trenér Craig Ramsay dal šanci debutantům, kteří se projevili v dobrém světle. Ruku v ruce s tím šly i výsledky. Na tradičním Německém poháru skončili Slováci druzí jen o skóre, když vyhráli dvě ze tří střetnutí.

Na domácím turnaji pak v prosinci smetli Norsko 9:0 a neinkasovali ani od Lotyšska (3:0). Dobře odstartovali i sérii přípravných zápasů před mistrovstvím světa, když dvakrát porazili Německo i Švýcarsko. Natáhli sérii sedmi vítězných duelů a vyhráli osm z devíti vystoupení. Závěrečná fáze přípravy sice přinesla několik porážek, celkově jsou však očekávání i nálada mezi fanoušky na poměrně pozitivní vlně.

Výsledky přípravných zápasů Slovenska Livesport

Trenér

Slovensko má možná poslední šanci získat na šampionátu medaili pod vedením 73letého kouče Ramsayho, který je na střídačce týmu od roku 2017. Od té doby pomohl slovenskému hokeji opravdu výrazným způsobem, jeho rukopis je patrný i v mládežnických kategoriích, kde se také dostavují zlepšené výsledky.

Pravdou však zůstává, že pod Kanaďanovým vedením Slováci pouze dvakrát postoupili ze základní skupiny do čtvrtfinále, kde následně hned vypadli. Dál než mezi osm nejlepších se jejich reprezentaci nepodařilo postoupit 10krát v řadě, což je nejdelší série v historii účastí v elitní divizi MS.

Ramsay povede národní tým na šestém světovém šampionátu, čímž překoná Júlia Šuplera (pět), ten navíc trénoval Slovensko dvakrát na vrcholném turnaji nižší kategorie (1994 a 1995). Ať už bude letošní výsledek jakýkoli, Kanaďan se už zapsal do historie země, neboť byl u její první hokejové medaile na zimních olympijských hrách (bronz 2022).

Anatomie týmu

Důležitým faktorem pro turnaj je skutečnost, že do Česka přijedou téměř všechny myslitelné slovenské hvězdy. Jedinou výjimkou je Erik Černák z Tampy Bay, který si musí doléčit zranění ze sezony. Vážné zdravotní problémy vyřadily také třineckého Martina Marinčina. I tak má Slovensko stále kvalitní kádr. Z 11 hráčů, kteří se v této sezoně ukázali v NHL, jich na šampionát jede osm.

Dream team má v obraně zodpovědné beky v čele s Fehérvárym a také kreativního Šimona Nemce. Ofenzivu povede Juraj Slafkovský, zkušenosti mu dodají Tomáš Tatar a další legionáři ze zámoří jako Pospíšil, Regenda či Kelemen.

Program mistrovství světa v České republice z pohledu Slovenska. Flashscore

Dvojice Hrivík, Cehlárik ze švédského Leksandu spolu hraje na klubové úrovni už delší dobu. Zbytek týmu tvoří v podstatě hráči z české extraligy. Po výborném roce pojede na vrcholnou akci Róbert Lantoši společně s rozjetou trojicí šampionů z Třince. Vysoce hodnocený liberecký obránce Michal Ivan dokonce zaujal kluby NHL.

Přednost

Obrovským plusem pro slovenský tým bude fakt, že v Ostravě bude mít doslova domácí prostředí. Z této skutečnosti může určitě hodně těžit. Stejně tak fanoušci spoléhají na kvalitu individualit jako Slafkovský, Tatar, Cehlárik, Nemec nebo Fehérváry. Právě oni musejí být hnacím motorem. Před devíti lety nenaplnili podobná očekávání Gáborík a spol.

Slovensko bude mít zároveň výhodu v tom, že má v týmu několik bojovníků, kteří nechají na ledě všechno a žádný puk pro není ztracený. V tom by měli vynikat Pospíšil, Regenda, Čacho, Cingel, Sukeľ a další. Soupiska vypadá vyváženě, jsou v ní různí hráči s odlišnými profily pro všechny možné situace.

Slabina

Koncovka. Jedná se o dlouhodobý problém týmu, jenž se projevuje zejména v zápasech, kdy je favoritem. Ohraná písnička říká, že se Slováci těžko prosazují proti týmům, které boří hru. Cehlárik měl v roce 2021 11 bodů, tři roky předtím Nagy 10. Až na tuto dvojici nikdo za minulých 10 let nezískal víc než devět bodů.

Od bronzového šampionátu v roce 2003 navíc žádný Slovák nevstřelil na jedné akci víc než pět gólů. Proto bude obzvlášť důležité, aby zámořští hráči jako Tatar a Slafkovský ukázali, co v nich je, a táhli mužstvo svými góly.

Hvězda pohledem čísel

Juraj Slafkovský

Jednička draftu 2022 potvrzuje, že její progres jde správným směrem. První sezonu v NHL sice Slafkovskému zkrátilo zranění, v té druhé už získal potřebné zkušenosti a připsal si velmi solidních 50 bodů. Překonal tím rekord mezi teenagery ve slavné montrealské organizaci. Už předloni na olympiádě potvrdil, že má na to, aby se stal lídrem národního týmu.

Slafkovský dlouhodobě ukazuje, že slovo tlak do jeho slovníku nepatří. Dvacetiletý křídelník má na svůj věk už spoustu zkušeností. Čeká ho třetí mistrovství světa a čtvrtý velký seniorský turnaj. Před dvěma lety si na mistrovství světa připsal devět bodů, což by nyní mohl minimálně vyrovnat.

Šampionát začíná necelý měsíc po posledním zápase základní části NHL. Košický rodák zakončil sezonu ve skvělé formě. Zazářil například svým prvním hattrickem v lize do sítě Philadelphie. Slovenští fanoušci od něj mají jen ta největší očekávání.

Predikce

Slovensko čeká tradiční šampionát. Bude bojovat o postup ze základní skupiny, který by ho neměl minout, ale čtvrtfinále bude s největší pravděpodobností konečnou stanicí. Ani ve skupině to však nebude mít jednoduché. Jak USA, tak Švédsko postavily mimořádně silné týmy. Lotyšsko bude chtít navázat na loňský bronz a tradičně nepříjemné Německo není pro Slováky oblíbeným soupeřem. V čerstvé paměti je navíc loňská prohra s Kazachstánem po nájezdech.

Nomiance na MS

Konečnou nominaci ještě Slovensko neoznámilo.