Byli jsme přemotivovaní a propadávali jsme. Na první zápas tam bylo moc chyb, litoval Hudáček

Slovenští hokejisté, kteří vstoupili do mistrovství světa v Ostravě porážkou s Německem 4:6, podle útočníka Libora Hudáčka (33) doplatili na přemotivovanost. Dvojnásobný extraligový šampion v dresu Třince ale věří, že se z dnešního nezdaru poučí a v příštích zápasech podají lepší výkon. První body do tabulky skupiny B mohou Slováci získat již v neděli, kdy se utkají s Kazachstánem.

"Podle mého jsme byli moc přemotivovaní a propadávali jsme. Němci hráli šikovně, v pěti pospolu a tím nás přehráli. Někdy jsme se zapomněli a z pohledu defenzivy jsme nebyli tam, kde jsme měli být," řekl Hudáček novinářům po utkání. "Rozhodl zbytečný gól na 3:5. Na první zápas tam bylo moc chyb. Musíme se podívat na video a příště hrát více zodpovědně," uvedl třiatřicetiletý útočník.

Sestřih utkání Slovensko – Německo. Livesport

Úvodní dvě branky Slovensko inkasovalo v oslabení, ve druhém případě přitom bylo potrestáno za neúspěšnou trenérskou výzvu po prvním gólu. "Nerozumím, proč ten gól platil. Nechápu to. Hráč hrál do betonů, do lapačky, snažil se dát gól bez puku a tím podle mého zamezil (našemu) brankáři udělat zákrok. Proto jsme si challenge vzali a myslím si, že od trenérů to byl správný krok. Nikdo to pak nechápal," řekl Hudáček k situaci z 30. minuty, kdy rozhodčí po kontrole u videa potvrdili branku Dominika Kahuna.

Naopak Němci s trenérskou výzvou ve 49. minutě uspěli, když byl zrušen gól Marka Hrivíka kvůli předcházejícímu ofsajdu. Obránci Peteru Čerešňákovi totiž utekl puk do středního pásma. "Čekali jsme to, i sám Čero říkal, že to byl ofsajd," přiznal odchovanec Spišské Nové Vsi.

Statistiky utkání. Enetpulse

Slovenští hráči měli v ostravské aréně velkou podporu fanoušků a mohli se cítit pod tlakem. Podle Hudáčka si podobné situace musí hráči sami zažít. "Můžete se bavit o tom, jaké to bude, ale každý si to musí prožít a odehrát takové zápasy. Doufám, že ten dnešní stačil a příště už to bude jiné," uvedl Hudáček, který startuje na osmém světovém šampionátu. Radost mu udělalo, že tým až do konce bojoval o dobrý výsledek. "Šedesát minut jsme se snažili hrát. Škoda pátého gólu, pak už bylo po zápase. Ještě jsme zkoušeli dotahovat, ale nepodařilo se," dodal.