Čeští hokejisté se na MS utkají s neoblíbeným Dánskem, mohou mu oplatit porážku z OH

Čeští hokejisté mohou ve středu udělat důležitý krok k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. V Praze se utkají s Dánskem, které je zatím ve skupině A šesté. Svěřencům kouče Radima Rulíka patří průběžné čtvrté místo, nyní je však čeká série tří zápasů, kde jsou papírovými favority.

Český národní tým zvládl náročný vstup do domácího světového šampionátu solidně. Ve třech zápasech proti Finsku, Norsku a Švýcarsku získal šest bodů a aktuálně v tabulce skupiny A drží čtvrtou příčku. Češi na tom mohli být ještě lépe, v posledním duelu ale padli se Švýcarskem 1:2 po samostatných nájezdech a nevyužili možnost posunout se na druhou pozici právě před Švýcary a Finy.

Trenér Radim Rulík ve všech třech zápasech nasadil vyjma střídání brankářů totožnou sestavu. V duelech proti Finsku a Švýcarsku se ale potvrdilo, že bojovný tým má velké problémy s produktivitou. Mnohem výraznější bodový příspěvek se očekává především od druhé formace, v níž naskakují Dominik Kubalík, David Tomášek a Ondřej Palát. Aktivita se ofenzivně laděné trojici vytknout nedá, chybí ale body. Tomášek a Kubalík jsou po třech zápasech na nule.

Preview k zápasu Česko – Dánsko. Livesport CZ + SK

Po náročném trojboji na úvod turnaje čekají český výběr zrádná utkání proti outsiderům skupiny. Ten první odehraje parta složená kolem kapitána Romana Červenky proti Dánsku. Hokejisté ze severu Evropy v prvním zápase smetli Rakousko 5:1, prohry s Kanadou (1:5) a Norskem (0:2) je ale v pražské skupině odsunuli na šestou příčku.

Pokud svěřenci švédského kouče Mikaela Gatha chtějí zabojovat o první postup do čtvrtfinále po devíti letech, musí Čechy bezpodmínečně porazit. Při pohledu na poslední vzájemné zápasy zjistíme, že to zdaleka není nereálné. Za posledních 10 let Dánové proti Česku dotáhli tři zápasy k samostatným nájezdům a hned dvakrát v nich uspěli. Čtvrtý a zároveň poslední zápas uplynulé desetiletky vyhráli dokonce v základní hrací době. Povedlo se jim to na olympijských hrách v Pekingu, kde zvítězili 2:1.

Poslední vzájemné zápasy obou celků. Livesport

Koho sledovat: V roce 2022 se na šampionátu neprosadil ani jednou a minulý rok se nevešel do výběru Kariho Jalonena. Start domácího mistrovství ho ale zastihl ve skvělé formě. Matěj Stránský dal v úvodních třech zápasech dva góly a už teď překonal svůj střelecký rekord z roku 2021. Dánové za posledních 120 minut dali pouze jeden gól. Postaral se o něj Christian Wejse, jenž se prosadil v polovině zápasu proti Kanadě.

Zajímavost: Češi na velké reprezentační akci neobrali Dány o všechny tři body už dlouhých 12 let.