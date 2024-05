MS v hokeji ONLINE, den šestý: Němci zničili Lotyše, Slováci ani Švýcaři nezaváhali

Hokejové MS pokračuje šestým hracím dnem, ve kterém nechyběl souboj české reprezentace s Dánskem. Národní tým zvítězil 7:4 a udělal další krůček směrem ke čtvrtfinále. Favorité uspěli i v dalších utkáních – Slovensko přemohlo Polsko, Švýcaři si poradili s Velkou Británií a Německo nadělilo Lotyšsku osm gólů. Další aktuality z šampionátu najdete v online přenosu Livesport Zpráv.

Zápasy

Novinky

23:58 – Roli favorita potvrdili v Ostravě i Slováci, Polsko přemohli 4:0 a ve čtvrtém utkání si připsali třetí výhru. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel kapitán Tomáš Tatar, dvě branky vstřelil Lukáš Cingel a čisté konto udržel Samuel Hlavaj. Polsko prohrálo i čtvrté utkání a se ziskem bodu je poslední ve skupině B, Slovensko je s osmi body druhé. Více informací najdete v článku.

Sestřih utkání Slovensko – Polsko. Livesport CZ + SK

22:53 – Švýcarsko si v pražské skupině A poradilo s Velkou Británií 3:0 a zvítězilo i ve čtvrtém utkání, přičemž potřetí bodovalo naplno. Výběr trenéra Patricka Fischera vede neúplnou tabulku skupiny A o dva body před Českem. Naopak Britové prohráli na šampionátu také třetí zápas a zůstali poslední. Ostrovní celek stále čeká na premiérový bod. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Livesport

21:47 – Také po druhé třetině vede Slovensko nad Polskem 2:0, Švýcaři svůj náskok nad Velkou Británií ještě navýšili na 3:0.

21:09 – "Určitě mělo cenu si vzít výzvu, v hokeji člověk nikdy neví. Zažil jsem i zápasy, kdy dva góly nestačily. Věděli, že jsme nic neporušili a měl by to být regulérní gól. Nakonec se ukázalo, že ano. Já vysílačku nemám. Ale tu zprávu, že si máme vzít výzvu, jsme dostali hned. Takže spojení (s kolegy na tribuně) bylo dobré. Přesně na tom, aby někdo stínil, pracujeme. A jsem rád, že to vyšlo," pochvaloval si Radim Rulík závěrečnou trefu českého týmu v utkání s Dánskem.

21:02 – Úvodní třetinu utkání s Polskem ovládli sloveněští hokejisté 2:0. O jejich góly se postarali brněnský útočník Lukáš Cingeľ a Tomáš Tatar ze Seattlu Kraken. Stejným poměrem vede také Švýcarsko nad Velkou Británií.

20:33 – "Naše hráčská základna není tak široká, jako je tomu u některých jiných států, takže si musíme umět poradit a s hráči pracovat už třeba od kategorie do 17 let. Například u Jonase Siegenthalera, Nica Hischiera a Calvina Thürkaufa je skvělé sledovat jejich vývoj," prozradil asistent trenéra ve švýcarských službách Tommy Albelin.

19:57 – Utkání mezi Českem a Dánskem navštívil také A-tým fotbalové Sparty, jak v úterý avizoval její trenér Brian Priske. Zatímco například Jan Kuchta a Jakub Pešek se mohli těšit z pozitivního výsledku 7:4 a podpisu Jaromíra Jágra, dánská část pražského klubu jejich nadšení nejspíše nesdílela.

18:48 – Obhájci stříbrných medailí z loňského šampionátu v Rize a Tampere po dvou vysokých porážkách s USA (1:6) a Švédskem (1:6) konečně zabrali a odneslo to Lotyšsko, které od Německa dostalo výprask 1:8. O dvě branky Němců se postaral John-Jason Peterka, pro kterého to byly vůbec první přesné zásahy na turnaji.

Statistiky zápasu. Enetpulse

18:45 – Čeští hokejisté zvládli vítězně čtvrté vystoupení na domácím mistrovství světa. Dánové potvrdili, že nejsou pro národní tým oblíbeným soupeřem, v první třetině se ujali vedení a zkraje třetí smazali dvoubrankové manko. Svěřenci trenéra Radima Rulíka však našli odpověď a v kulisách tradičně vyprodané O2 areny si v gólově bohaté třetině došli pro tři body za výhru 7:4. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Česko – Dánsko (7:4) Livesport CZ + SK

15:45 – Čeští hokejisté nastoupí do středečního utkání s Dánskem na mistrovství světa v Praze opět v brance s Lukášem Dostálem z Anaheimu, který odchytá třetí ze čtyř zápasů na turnaji. Krýt záda mu bude opět Petr Mrázek z Chicaga. Sestava se nemění ani v poli.

15:15 – Bývala takovou mocností, že její tým nasadili na prvním šampionátu v roce 1930 rovnou do finále. Organizátoři usoudili, že hrát zbylá utkání nemá pro hokejisty Kanady vůbec smysl. I v úterý večer to pro ně vypadalo jako bezcenný duel. Obhájci titulu vedli nad Rakušany po dvou třetinách 6:1, jasně dominovali. Pak přišlo ovšem takové vzepětí, které podle historiků mistrovství světa ještě nikdy nezažilo. Outsider turnaje totiž pěti brankami během necelých 16 minut vyrovnal. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu. Enetpulse

13:05 – V případě postupu českých hokejistů do semifinále mistrovství světa vznikne na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě zóna pro hokejové fanoušky. Na velkoplošné obrazovce budou moci sledovat nejen semifinálový zápas, ale i boj Čechů o zlato či třetí místo. Městští zastupitelé na dnešním jednání schválili za tímto účel i výjimku z obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, řekl ČTK primátor Jan Dohnal.

09:00 – Hokejisté Rakouska napsali v úterním utkání proti Kanadě jeden z nejúžasnějších a nejpřekvapivějších příběhů dlouhé historie světových šampionátů. Z jejich pohledu mu chyběl jen šťastný konec. S obhájci zlata prohrávali ještě na začátku 44. minuty 1:6, pak ale šokovali všechny přítomné pěti góly za 16 minut a vydřeli senzační bod za prohru 6:7 v prodloužení. Zkušený rakouský útočník Peter Schneider (33), který se na šokujícím scénáři podílel třemi body za dva góly a nahrávku, v rozhovoru s novináři jen litoval, že jeho tým neudělal ještě poslední krok k vítězství.

Statistiky Schneidera proti Kanadě. Enetpulse

06:30 – Čeští hokejisté dnes odpoledne mohou udělat důležitý krok k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. Do cesty se jim ale postaví neoblíbený soupeř v podobě Dánska, které Češi na velké akci neporazili za tři body již 12 let. Výrazný krok k postupu do vyřazovací části turnaje může udělat i Slovensko, které bude v duelu s Polskem velkým favoritem. Jasného outsidera bude mít i duel mezi Švýcarskem a Velkou Británií.

Preview zápasu Česko – Dánsko. Livesport CZ + SK

06:20 – S jednoznačným cílem zachránit se přijeli do Ostravy hokejisté Polska. Do elitní kategorie mistrovství světa postoupili po dlouhých 22 letech, pod což se výrazně podepsal i slovenský trenér Róbert Kaláber. "Máme v týmu také hráče, kteří už dvacet sezon působí mezi seniory a ještě neměli možnost se na MS prezentovat mezi elitou. Byl to jejich sen a dnes si jej plní," říká kouč v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.