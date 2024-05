Česko ve finále MS v hokeji: Co bych si teď nejvíce přál? Aby Pastrňák rozhodl finále, řekl Jágr

Nejúspěšnější český hokejista historie Jaromír Jágr (52) ocenil reprezentační tým za dnešní výhru v semifinále mistrovství světa v Praze nad Švédskem. Stále ještě hrající majitel extraligového Kladna sledoval vítězství 7:3 přímo ve vyprodané O2 areně a následně na instagramu uvedl, že i pro něj to byl neskutečný zážitek. Zároveň Jágr věří, že tým vedený koučem Radimem Rulíkem uspěje i v nedělním finále a hrdinou se stane David Pastrňák (28).

"Co bych si teď nejvíce přál? Aby Pasta rozhodl finále. To by byla taková třešnička na dortu. Myslím si, že on hrozně moc chce rozhodnout. Hraje výborně, hraje pro tým. Bylo by to takové razítko: Jsme nejlepší," řekl Jágr na sociálních sítích.

Jágr se sám stal dvakrát mistrem světa, získal zlatou medaili na olympijských hrách v Naganu a dvakrát zvedl nad hlavu Stanleyův pohár. I on si dnešní duel proti Švédsku před skvělou diváckou kulisou užil.

"Byl to opravdu neskutečný zážitek. I pro mě, co jsem zažil skoro všechno, jestli se to tak dá říct," uvedl Jágr.

Podle nejproduktivnějšího Evropa v historii NHL si ale zápas hlavně užili samotní hráči. "Ty si málokdy užiješ zápas, protože většinou je to o gól nebo je to nerozhodně a stresuješ se do konce. Nebo do posledního okamžiku. Hrát semifinále a vědět, že vedeš 7:3 pět minut do konce, to si zápas absolutně užíváš. Kór doma v takové skvělé atmosféře. Pro hráče je to zápas, na který se těšíš celý život," prohlásil Jágr.