Boj o finále proti unikátnímu stylu. U Švédů není poznat, kdo je obránce a kdo útočník, vědí Češi

Po devíti letech zase budou čeští hokejisté usilovat na mistrovství světa v Praze o finále. Na turnaji si dosud vedou bravurně, v základní hrací době ještě neprohráli, na úvod play off vymazali silný útok Američanů. Teď proti nim stane možná nejhladovější celek šampionátu. Švédové už čekají na medaili šest let, takhle dlouhý půst naposledy zažili před druhou světovou válkou. I proto dali dohromady tým, v němž je 18 borců z NHL. Ohromující číslo…

Experty podobně udivuje i jejich herní styl. Připomíná fotbalový Ajax 70. let Johana Cruyffa. Totální fotbal (hokej). Prolínají se jednotlivé linie, ve třetině soupeře všech pět hráčů neustále víří pohybem. "Někdy nevíte, kdo je obránce a útočník," podotkl reprezentační trenér gólmanů Ondřej Pavelec.

Je to dané chováním obránců, kteří (na obecné poměry) nezvykle výrazně podporují útok. Forvard David Tomášek to jako hráč švédského Färjestadu dobře zná. "Apelují takhle na beky i v jejich lize, nabádají je chodit dopředu, prolínat se s útočníky. Věřím, že si to pohlídáme a zároveň to třeba potrestáme," uvedl.

Proti Čechům se ovšem na modré čáře postaví opravdu těžký kalibr. Viktor Hedman, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay v letech 2020 a 2021. "Měří skoro dva metry, na ledě se přitom pohybuje, jako kdyby měl 170 centimetrů," podotkl reprezentační zadák Jan Rutta, který s Hedmanem nastupoval v Tampě v jedné obranné dvojici.

Preview zápasu. Livesport CZ + SK

K tomu Erik Karlsson, trojnásobný držitel ceny pro nejlepšího zadáka NHL. A blonďák Rasmus Dahlin z Buffala, jednička draftu NHL 2018. Dohromady měli tihle tři v uplynulé základní části NHL 191 bodů. Jen pro srovnání – trio nejproduktivnějších Čechů (útočníků) v soutěži Pastrňák, Zacha, Nečas posbíralo 222 příspěvků… To není zas tak propastný rozdíl.

Reprezentanti se utěšují tím, že něčemu podobnému už čelili ve čtvrtfinále proti Američanům. A zvládli to. "I oni měli ofenzivní beky. Werenski, Jones nebo Sanderson, to je v NHL extratřída. Švédové jsou útočnější jen o trošku…," podotkl Rutta, jenž nyní nastupuje za oceánem v dresu San Jose.

Pouze tři z 25 hráčů soupeře si nikdy nevyzkoušeli NHL. I to dokládá obrovskou snahu dojít v Praze k úspěchu. "Hodně si věří a co tak probíhá ve švédských médiích, berou jedině zlato. Nic jiného. Věřím, že je v tomhle zastavíme. Jen ať je ten tlak na nich. Trošku se potrápili s Finy a věřím, že se potrápí i s námi," uvedl Tomášek, v minulé sezoně nejlepší střelec švédské ligy.

Zmíněná hvězdná soupiska Tre kronor je vylepená v české kabině. Aby ji měli všichni pěkně na očích. Avšak i tenhle nařachaný soubor se může v pekelné atmosféře O2 areny zlomit. "Myslím, že to udělá hodně. Co jsme slyšeli od Kanaďanů i Američanů, atmosféra v Praze na ně dýchla. Věřím, že nám úžasní lidé pomůžou a že ještě nekončíme," přál si Tomášek.