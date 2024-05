Den volna vystřídá souboj se Švýcary. Češi chtějí navázat na úspěšný vstup do MS i s Kubalíkem

Třetím soupeřem národního týmu na mistrovství světa budou v pondělí hokejisté Švýcarska. Po Finech, které svěřenci kouče Radima Rulíka (58) položili na lopatky v nájezdech pátečního utkání, další dobře známý soupeř, s nímž se Češi potkávají během sezony na turnajích Euro Hockey Tour. Souboj v pražské O2 areně, k němuž je zcela připravený i Dominik Kubalík (28), začne ve 20:20.

Český tým má za sebou dvě velmi odlišné partie. S Finy nepadl za 65 minut hry ani jediný gól, sobotní utkání s Norskem naopak nabídlo přestřelku, z níž nakonec vyšel Rulíkův výběr i přes manko 1:3 vítězně po výsledku 6:3. "První kritickou situaci jsme zvládli, za to jsem rád. Vstup do šampionátu je důležitý, ale až další zápasy nám ukáží, jak jsme na tom," řekl Rulík.

"Ukázali jsme sílu týmu a vůli, že i když prohráváme o gól nebo o dva, tak nikdo neskládá zbraně, všichni makají a věří systému. Když takhle budeme pokračovat, tak se budeme lepšit a lepšit," doplnil obránce Radko Gudas.

Highlight: Česko - Norsko Livesport

Dnes měl tým pouze dobrovolný trénink. Na ledě byli jen obránce Jan Ščotka s útočníky Radanem Lencem a Michalem Kovařčíkem, kteří do hry dosud nezasáhli, a v mikině se přišel "sklouznout" také kapitán Roman Červenka. Na dopoledním rozbruslení v pondělí nechyběl ani Dominik Kubalík, nad jehož startem visel po sobotě otazník. Forvard druhé formace však absolvoval trénink v plné zátěži. "Po dohodě s ním jsme mu dovolili návrat do hry," uvedl v neděli jeden z lékařů českého týmu Antonín Chochola.

"Dopoledne jsme si dali regeneraci, někdo šel na kolo, jiní zase do sauny. Odpoledne asi dojde i na spánek. Program máme náročný, tak se volné odpoledne hodí. Možná někdo půjde na procházku. Já bych si chtěl zdřímnout a pak se třeba někde cournout a dát si kafe. A možná se podívám i na hokej," plánoval útočník Daniel Voženílek.

Důležitým bodem programu obránce Michala Kempného byla návštěva květinářství. "Dneska jdu akorát na obídek a pojedu za rodinkou. Ke Dni matek musím koupit nějaké kytičky. Je tady mamka, moje paní a také pro moji sestru, všechny jsou maminky," uvedl Kempný.

V pondělí už ale hráči přepnou zpět na plně hokejový režim. Dobře vědí, jak silnému sokovi budou čelit. Loni český tým podlehl Švýcarům v základní skupině šampionátu 2:4. Od té doby svedly oba týmy čtyři souboje v EHT. Češi vyhráli 1:0, 3:2 v prodloužení a 5:3, ale v dosud posledním měření sil prohráli na Českých hrách v Brně 1:2.

Svěřenci kouče Patricka Fischera zdolali v Praze Nory 5:2, v pondělí pak těsně zvítězili i proti Rakousku (6:5). "Moc se na to těším. Švýcaři mají kvalitní tým. Všichni víme, že je to důležitý zápas ve skupině. Věřím, že když podáme výkon jako proti Finsku nebo Norsku, tak vyhrajeme," řekl útočník Voženílek.

Statistiky zápasu Rakousko – Švýcarsko. Enetpulse

"Čeká nás těžký zápas, všichni to víme. Výborný soupeř, výborní hráči. Teď ještě přijel Roman Josi, výborný obránce. Mají v týmu pár skvělých hráčů, kteří to potvrzují celou kariéru. Očekávám velký boj, ale věřím, že s úspěšným koncem pro nás," doplnil Kempný.

Švýcaři mají stříbro z let 2013 a 2018, šestkrát po sobě postoupili do play off a přiřadili se k širší světové špičce. "Na mistrovství světa je ale úplně jedno, proti kterému týmu hrajeme. Přijde mi, že každý rok se to víc a víc vyrovnává. Bylo to vidět včera - bylo tam pár ztrát kotoučů a hned jsme byli potrestaní třemi góly," varoval Kempný.

Preview Česko - Švýcarsko Livesport

"My se soustředíme sami na sebe a na to, co máme předvádět. Včera jsme byli trpěliví a potom jsme výsledek zvrátili na naši stranu. Nebudu srovnávat Norsko se Švýcarskem, zítra nás ale čeká úplně něco jiného. A my na to budeme připravení," ujistil Kempný.

K Josimu vzhlíží s obdivem. "Skvělý obránce, výborně bruslivý, tvořivý, hodně produktivní. Co předvádí sezonu za sezonou, to je obdivuhodné. Vždycky jsem se na něj rád koukal a obdivoval ho. Zítra ho ale obdivovat nebudu," řekl s úsměvem Kempný. "Koukal jsem, že měl asi 90 bodů v NHL. To je na beka docela dobré," dodal s nadsázkou Voženílek.

Sestavu budou trenéři držet jako obvykle v tajnosti až do doby přibližně hodinu před zápasem.

Pravděpodobná sestava: Dostál (Mrázek) – Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka – D. Kubalík, Tomášek, Palát – M. Stránský, Kämpf, D. Voženílek – Flek, Kondelík, O. Beránek.