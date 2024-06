Dostál byl před vyhlášením v posilovně. Přípravu beru vážně, pousmál se hrdina zlatého MS

K druhému místu v anketě Zlatá hokejka pomohla brankáři Lukáši Dostálovi (24) nejvydařenější sezona v kariéře. Gólman, který se skvělými výkony podepsal před měsícem pod triumf české reprezentace na mistrovství světa v Praze, se už ale nyní připravuje na další ročník. Do Prahy přiletěl jen na otočku z Finska, kde tradičně trénuje. V rozhovoru s novináři uvedl, že jej potěšilo, že mu cenu na pódiu paláce Žofín předal zřejmě nejlepší český gólman historie Dominik Hašek (59).

"Bylo to fantastické a nečekal jsem to. Možná dnes nepůjdu do sprchy, když jsem si takhle mohl s Dominikem potřást pravicí," pousmál se Dostál po skončení galavečera. "Dominika jsem sledoval v národním týmu a myslím si, že o jeho úspěších ani není potřeba mluvit. Několikanásobný vítěz Vezina Trophy, nejlepší gólman v NHL. Je pro mě obrovská pocta, že mi cenu předal právě on," řekl čtyřiadvacetiletý brankář.

Dostál má za sebou vydařenou sezonu, ve které odchytal 44 utkání v NHL za Anaheim a na jejím konci zářil na MS v Praze. "Dávám si postupné cíle a loni v létě to bylo prosadit se do Anaheimu, což se mi podařilo. Sezona poté měla vzestupnou tendenci a krásný finiš se zlatem na domácím mistrovství světa. Vše je skvělý zážitek a Zlatá hokejka možná i oficiální zakončení sezony, i když já už jsem v tréninku na tu další," uvedl Dostál.

Po triumfu si odchovanec brněnské Komety užil oslavy, následně se snažil si týden odpočinout a užít si čas s rodinou. Teď už ve Finsku trénuje. "Už jsem týden v přípravě. Do Prahy jsem přiletěl jen na otočku a v pondělí hned letím zpět. I před 'hokejkou' jsem byl v posilovně, protože mi to kondičák dal jako podmínku, pokud sem chci cestovat. Asi vidíte, že přípravu beru vážně," pousmál se Dostál, jenž před odchodem do zámoří dva roky působil v Ilves Tampere a ve Finsku si našel přítelkyni.

Cíl pro další sezonu má Dostál jasný, nadále se chce udržet v hlavním týmu Ducks a výrazně rozšířit počet svých startů v elitní soutěži. Aktuálně jich má na kontě 67. "Chci si svoji roli ukotvit. Neberu to tak, že bych měl něco jistého a nepovažuji se za stoprocentního NHL gólmana. Vím, že mám možnost se posouvat, což mi ukázal i šampionát. Hnací motor a motivace do budoucí práce mi nechybí. Vím, že na každé místo čekají desítky a desítky gólmanů. Proto chci být co nejlépe připravený. Je to takový nekonečný boj," dodal Dostál.