Čeští hokejisté mají zlato díky signálům, Rulík si stál za svým, udělal dobře, říká Nedorost

Český hokej se po 14 letech dočkal oslav titulu mistrů světa. Tým, který poskládal trenér Radim Rulík, zvládl domácí turnaj bravurně, všechny zápasy play off vyhrál v základní hrací době. Cestu za zlatem, detaily finále i co znamená tento úspěch pro budoucnost, rozebral pro Livesport Zprávy bývalý hokejista a expert O2 TV Sport Václav Nedorost (42).

V čem byl český tým tak výjimečný?

"Mluvilo se o tom po celou dobu turnaje a finále to potvrdilo. Byla to soudržnost. Všechno také skvěle zapadlo. Podstatné bylo, že si po nevydařeném turnaji v Brně získali fanoušky. Výborně odehráli první zápas s Finskem a lidé je pak hnali dopředu. Když se to pak postupně doskládalo a přijeli kluci, kteří dodali hokejovost a výjimečnost, tak to celé do sebe klaplo. Odbojovali všechno jeden za druhého. Měl jsem obavy o defenzivu, ale obránci hráli excelentně, úplně nadstandardně."

Přitom Radim Rulík byl po nominaci pod palbou kritiky…

"Stál si za svým a dnes je vidět, že udělal dobře. Byla to jeho volba a nikdo mu dnes nemůže říct křivé slovo. S celým svým trenérským týmem to dotáhl k titulu mistrů světa."

Brankářskými jedničkami zpravidla bývají zkušenější hráči. Myslíte, že pro trenéra Ondřeje Pavelce bylo těžké ukázat na mladíka Lukáše Dostála?

"Zjevně to pro něj těžké nebylo, určitě kluky zná dopodrobna, ví, jak s nimi mluvit a asi věděl, jak se k tomu Lukáš Dostál postaví a zda ho to nesemele. Musím říct, že i mě to překvapilo. Gólmanům úplně nerozumím, takže jsem si také myslel, že Petr Mrázek s parádní sezonou v Chicagu bude jedničkou, že toho odchytal víc… Ale rozhodnutí trenérů bylo jiné a Lukáš mě úplně nadchnul nejen svým výkonem, ale hlavně klidem, který z něj vyzařoval."

Finále se Švýcarskem vše zakončilo, v čem byl český tým lepší?

"Klobouk dolů před Švýcary, kteří měli v sobotu večer těžký zápas s Kanadou, museli do prodloužení a nájezdů. Takové tempo a nasazení od první minuty jsem od nich nečekal. Byli jsme asi opticky lepší, ale brankář Genoni nevypadal, že by nějaký gól měl dostat. Zároveň Švýcaři byli opravdu nebezpeční, měli sílu a zápas mohl dopadnout na obě strany."

Vše rozsekl až gól Davida Pastrňáka. Po finále mluvil o tom, že to by signál… Viděl jste ho tam?

"Kluci vědí, co dělají. I se Švédy jsme dávali první gól po signálu po buly, kdy si nahoru odskakoval Martin Nečas a Dominik Kubalík jeho střelu dorážel. Tyto situace k moderní hře patří. Každý ví, co má při buly dělat. Spíš jde o to, aby se to před vhazováním dobře domluvilo, aby na sebe kluci neřvali a soupeř to nepřečetl.

Signály, které daly českým hokejistům zlato Livesport

Trenéři přiznali, že čekali celý zápas na buly na levé straně. A nakonec to pak kluci fantasticky sehráli. Libor Hájek to výborně do poslední chvíle pozdržel, jakoby moc hrát nechtěl a udělal čas na přesun hráčů. Takové detaily rozhodují, když jsou týmy extrémně vyrovnané."

Při druhém gólu asi bylo vše. Velké hvězdy skáčou rybičky, aby vyhodily puk z pásma a dříč pak dá poslední gól…

"Obránce, nosič vody, hvězda… Skočil by každý, nečekejte nic jiného. Kdo byl v areně, zažil tu neskutečnou atmosféru. Fanoušci vám nic neodpustí a navíc vás ženou. Myslím, že kluci nic lepšího nezažili, bylo to opravdu fantastické."

Sestřih finále MS 2024 Livesport

Co titul mistrů světa po 14 letech znamená pro český hokej?

"Je to skvělá zpráva, a pro český hokej je to dobře. Dobré hokejisty pořád máme, pořád se rodí, jen jsme zase po dlouhém půstu potřebovali nějaký takový moment, který dodá energii. Teď půjde o to, aby se nastavila správná strategie, aby mladí talentovaní kluci neodcházeli tak brzy do ciziny, aby nám zůstávali doma, aby měli šanci hrát extraligu. Věřím, že svaz bude chtít zisky z MS investovat do mládeže."

A co myšlenka, pořádat hokejový šampionát v Česku častěji?

"Tento šampionát se neskutečně povedl. Nebál bych se dát Česku pořadatelství třeba za další dva roky. Bylo vidět, že v Lotyšsku nebo Finsku na ostatní týmy skoro nikdo nechodil. Praha, ale ani Ostrava s tím problém neměly. Organizace byla výborná, v tom jsme jako Češi výjimeční. Praha je krásné město, má výborné hotely, nedivím se, že sem chtějí jezdit i velké hvězdy. Šampionát byl výborný v roce 2004 i 2010, jen to tehdy nevyšlo výsledkově. A když se to nyní do třetice podařilo, je vidět, jak to lidi bavilo. Jsou zase plná na náměstí…"