Dream team je pohromadě. Když přijel Pasta, spustil se orchestr, vzpomíná Kubalík

Česko nemělo v základní části této sezony NHL lepší hokejisty než Davida Pastrňáka (27) a Pavla Zachu (27). Minimálně podle bodů. Spoluhráči z Bostonu jich dohromady nasbírali 169, což je o 14 víc, než by dal součet výkonů šesti posil ze zámořské ligy, jimiž národní tým na letošním šampionátu dosud disponoval. Z tuctu nejproduktivnějších krajanů jich má nyní kouč Radim Rulík v týmu osm. Pro svátek v Praze se nakonec povedlo poskládat téměř sestavu snů.

Chybí snad už jen Tomáš Hertl, jehož nepustilo zranění, a Filip Hronek, který je s Vancouverem stále ve hře o Stanley Cup. V sobotu posílil reprezentaci Martin Nečas, pro změnu český nejpilnější sběratel bodů ve vyřazovacích bojích NHL a národní "trojka" sezony. Teď dorazili i jediní dva, za nimiž zaostal. "Kvalita a síla týmu jsou najednou zase o hodně výš," pochvaloval si útočník Ondřej Palát.

Právě on by měl v úterý proti Kanadě s Pastrňákem a Zachou vyjet ve druhém útoku. "Je to jen první varianta, se kterou do toho půjdeme. S ostatní trenéry jsme debatovali, bylo víc návrhů a možností. A pořád je. Neznamená to, že sestava, jaká začne, vydrží i dál. Ovšem všem je jasné, že tihle kluci nastupují v prvních dvou lajnách v NHL, takových hráčů moc nemáme," uvedl asistent kouče Tomáš Plekanec.

Statistiky ze základní části. Livesport

Jako další alternativa pro využití posil se nabízí třeba i spojení Pastrňáka s Romanem Červenkou, což fungovalo před dvěma lety na bronzovém šampionátu v Tampere. Nastupovali spolu dokonce už na mistrovství světa před osmi lety, kdy nynější elitní český snajpr debutoval na velké akci. Tehdy mezi nimi působil ještě Plekanec.

O dva roky později v Kodani dorazil Pastrňák také v průběhu šampionátu a i tehdy si "s sebou" přivezl centra, na nějž je zvyklý. Davida Krejčího. Při své tehdejší premiéře proti Rusku zařídili při výhře 4:3 všechny čtyři góly… "Měl jsem možnost být u toho. Ten první zápas, to byl orchestr," rozplýval se nyní při vzpomínkách Dominik Kubalík.

Statistiky ze základní části. Livesport

Palát se zase s Pastrňákem sešel v jednom útoku při Světovém poháru 2016. "Určitě bych bral, kdybych si s oběma kluky, kteří dneska přijeli, zahrál. Snad bychom si hned sedli. Měli jsme sílu od začátku, hráli jsme týmově, teď nám přibyly dvě hvězdy," shrnul. "Zachič je výborný centr, Pasta je extratřída, pomůže ve hře pět na pět i v přesilovkách. Hraje se proti němu špatně, v útoku výborný, do obrany taky," popsal forvard New Jersey svou zkušenost ze vzájemných bitev z NHL.

Národní tým od začátku sází na týmové pojetí, své zápasy si poctivě odpracuje. "To musí zůstat, abychom se dostali daleko. Zároveň v důležitých utkáních vyskočí individuality, které jsou schopny rozhodnout," poznamenal Plekanec. A také zvednou sebevědomí celému týmu, což bylo z projevu spoluhráčů okamžitě cítit. Poprvé si své možnosti otestuje blyštivá česká sestava v úterý proti Kanadě.