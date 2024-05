Česko ve finále MS v hokeji: Je to nepopsatelný zážitek, říká po postupu do finále Rutta

Fanoušci byli neuvěřitelní, je to nepopsatelný zážitek, říká po postupu do finále MS Rutta

Za nepopsatelný zážitek označil obránce Jan Rutta (33) postup českých hokejistů do finále domácího mistrovství světa po semifinálové výhře 7:3 nad Švédy. V rozhovoru s novináři si pochvaloval střeleckou efektivitu národního týmu. Nepovažuje ale za výhodu, že Češi oproti nedělnímu soupeři, jímž bude obhájce zlata Kanada, nebo Švýcarsko, budou mít delší čas na odpočinek.

"Je to fantazie. Když jsme dali ve druhé třetině tři slepené góly, byla to neuvěřitelná atmosféra. Takhle to zvládnout... Jak čtvrtfinále (s USA), tak semifinále. Fanoušci jsou úžasní. Je to nepopsatelný zážitek," prohlásil třiatřicetiletý Rutta.

V první třetině se výběr pořadatelské země dvakrát na Tre kronor dotáhl a do kabin se šlo za stavu 2:2. V prostřední části ale Češi vsítili tři branky během 178 sekund. "Začátek měli dobrý, ale pak jsme začali hrát to, co nás zdobilo celý turnaj, a Dosty (brankář Lukáš Dostál) nás podržel. Je super, že jsme si na to počkali a že nám tam napadaly góly ve druhé třetině, to bylo strašně důležité," uvedl Rutta. "Naše proměňování šancí bylo úžasné. Dát tři góly za tak krátký čas ve druhé třetině... Atmosféra a diváci byli neuvěřitelní, určitě nám to pomohlo," mínil bek San Jose.

Sestřih zápasu Švédsko – Česko. Livesport CZ + SK

Češi v sobotu hráli od 14:20 a budou mít více času na odpočinek, protože druhé semifinále mezi Kanaďany a Švýcary je na programu od 18:20. Podle Rutty to ale nebude mít na finále vliv. "Nevím, je to poslední zápas sezony. Kde jinde sehnat síly než na poslední zápas sezony," řekl dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay z let 2020 a 2021.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka v pěti z devíti zápasů na turnaji dotahovali nepříznivé skóre, pokaždé ale odpověděli a v základní hrací době dosud neprohráli. "Začátek dnes opět nebyl úplně ideální, ale do zápasů se umíme dobře vracet a zareagovat na vývoj. Dnes to bylo zase super," podotkl Rutta.