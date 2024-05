Švédsko – Česko 3:7. Rulíkův výběr zabojuje po 14 letech o zlato, zářil útočník Nečas

Čeští hokejisté si poprvé od roku 2010 zahrají na mistrovství světa o zlatou medaili, v semifinále porazili Švédsko 7:3. Pod vysoké vítězství se brankou a třemi asistencemi podepsal forvard Martin Nečas (25), dvěma góly se prezentovali Lukáš Sedlák (31) a Dominik Kubalík (28).

Utkání začalo bleskovým vyloučením, křídelník Adrian Kempe hned na úvodním buly podrazil Ondřeje Paláta a putoval na trestnou lavici. Ale soupeř potvrdil, že v oslabení na turnaji umí a veterán Marcus Johansson rychle ohrozil Lukáše Dostála. A Švédové zůstali jediným mužstvem na turnaji, které dosud neinkasovalo.

Třiatřicetiletý Johansson ale svou druhou šanci na gól nepromarnil, vybruslil si od mantinelu a ve 4. minutě na lapačku prostřelil Dostála. Krátce poté navíc český tým poprvé zamířil na trestnou lavici, dvě trestné minuty za podražení inkasoval Radko Gudas a pramálo se mu to líbilo. Precizně bránící čtveřice ale situaci zvládla.

Sestřih utkání Švédsko – Česko. Livesport

V 8. minutě se výběr Radima Rulíka dočkal vyrovnání, po dělovce Martina Nečase od modré čáry dorážel Dominik Kubalík a se štěstím dostal puk za Filipa Gustavssona. Jenže diváci v O2 areně se sotva stihli usadit a severský soupeř znovu skóroval. Do vlastní klece si po dvaceti sekundách nahrávku obránce Marcuse Petterssona srazil Jakub Krejčík. Na tento kotouč nedosáhl ani ohebný Dostál.

Atraktivní gólové podívané přesto nebylo konec, v 10. minutě po další Nečasově nahrávce srovnal na 2:2 defenzivní útočník David Kämpf. K zásahu mu pomohla i nešťastná clona obránce Jonase Brodina.

Statistiky utkání. Enetpulse

Do závěru první části hry už branka nepadla, nejblíže byl v 19. minutě Kempe, jehož střelecký pokus skončil na tyči.

Druhá třetina se znovu rozjela ve vysokém tempu s šancemi na obou stranách. Výtečně se z českých hráčů dál předváděl především Nečas, který si postupně zlepšoval pozici před letním vyjednáváním o nové smlouvě v Carolině. Slušné šance měl před Gustavssonem také Pastrňák.

Skóre se znovu měnilo ve 27. minutě, díky šťastnému odrazu se ke kotouči dostal Lukáš Sedlák, který našel nekrytého Ondřeje Kašeho, a ten uspěl potřetí na turnaji. Česko poprvé v zápase vedlo a Švédsko poprvé na turnaji prohrávalo.

Netrvalo to dlouho a bylo to o dvě branky, po 16 sekundách a vyhraném buly uspěl na šampionátu poprvé Nečas, který se trefil ranou z první. Byl to už jeho třetí bod v utkání. A přesto nebyl smršti konec, ještě před polovinou zápasu to byl podruhé v utkání Kubalík, který zvýšil na 5:2 a vyhnal nejistého Gustavssona na střídačku. Nahradil ho Samuel Ersson.

Severský celek se rozhodně nevzdával, Dostála ohrozil ve 34. minutě Victor Hedman, kterého krásně našel parťák z obrany Erik Karlsson, ale český brankář ukryl kotouč do lapačky. O pár minut později navíc zadáka Lightning vychytal v dobré pozici znovu.

Švédsko nakonec využilo osmou přesilovou hru na turnaji, posedmé se trefil Joel Eriksson Ek, a to ve chvíli, kdy si trest za podražení odpykával Libor Hájek. Kanonýra našel ve výborné pozici před brankou Lucas Raymond a bylo to 3:5.

Ve třetí třetině nejprve sudí odeslali na trestnou lavici produktivního Nečase, ale přesně ve chvíli, kdy se vracel, ujel na Erssona útočník Lukáš Sedlák a blafákem soupeřova brankáře ve 46. minutě překonal. A co víc, o sedm minut později došlo na takřka stejnou situaci i zakončení a pardubický kapitán navýšil na 7:3. A rozdivočel vysočanskou halu.

Česko se do finále mistrovství světa dostalo poprvé od roku 2010, jeho soupeřem bude v neděli od 20:20 vítěz utkání mezi Kanadou a Švýcarskem.