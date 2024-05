MS v hokeji ONLINE, den šestnáctý: Češi se ve finále utkají se Švýcary, Rutta však hrát nebude

Poté, co si čeští hokejisté ve čtvrtfinále poradili s Američany, dokázali v semifinále jednoznačně porazit i největšího favorita na titul – Švédsko deklasovali 7:3 a v boji o zlato je čeká Švýcarsko, které přehrálo Kanadu 3:2 po samostatných nájezdech. Hlavní události patnáctého dne šampionátu sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění na MS 2024 v Praze a Ostravě.

22:16 – Obránce Jan Rutta si finále šampionátu nezahraje. Disciplinární komise turnaje jej večer potrestala distancem na jedno utkání za faul loktem na Švéda Isaca Lundeströma. Soupeřova nejlepšího hráče v duelu udeřil ve 35. minutě, švédská média si poté stěžovala, že zákrok rozhodčí přehlédli. Komise přihlédla k tomu, že Rutta udeřil soupeře do hlavy, aniž by ten byl v tu chvíli u puku, tudíž byl chráněn proti hitu. Rutta bude smět na led až při závěrečném ceremoniálu. V rozhovoru po zápase ještě nic netušil.

22:11 – Postup českého týmu do finále mistrovství světa v Praze přiměl některé obchodníky upravit v neděli otevírací dobu a televizi Nova ke změně nedělního večerního programu. Společnost Penny v tiskové zprávě uvedla, že v neděli uzavře své prodejny dřív (19.00), aby umožnila zaměstnancům finále sledovat. Utkání o zlato začíná ve 20:20.

21:34 – Jak vypadalo utkání mezi Švýcary a Kanadou? Na všechny branky a následné samostatné nájezdy se můžete podívat ve videu.

Sestřih utkání Kanada – Švýcarsko. Livesport

21:07 – Čeští hokejisté se v nedělním finále utkají se Švýcary, kteří ve druhém dnešním semifinálovém utkání porazili obhájce titulu Kanaďany 3:2 po samostatných nájezdech, přestože promarnili dvoubrankové vedení. Kevin Fiala zaznamenal gól a nahrávku, nájezdy rozhodl Sven Andrighetto, jenž si v základní době připsal asistenci.

Statistiky utkání. Enetpulse

20:43 – Druhé semifinále rozhodne až prodloužení, tam zápas pár minut před koncem gólem na 2:2 v přesilové hře vyslal kanadský kapitán John Tavares.

20:01 – Kanada se naděje na zlato nevzdává, takhle snížila proti Švýcarsku ještě před koncem druhé třetiny.

19:12 – Noční můrou byl pro švédský hokejový tým jeho semifinálový zápas na mistrovství světa s Českem, který čeští hokejisté jasně vyhráli 7:3. Uvedla to na svém webu švédská televize SVT. Podle deníku Aftonbladet Čechům pomohli rozhodčí, kteří udělali velkou chybu, když za zákrok loktem na Isaca Lundeströma nevyloučili obránce Jana Ruttu do konce utkání. Více v článku.

18:44 – Že se daří českým hráčům Anaheimu Lukáši Dostálovi a Radku Gudasovi si všimli i na sociálních sítích kalifornského mužstva.

18:28 – Český hokejový tým si po 14 letech zahraje finále mistrovství světa, jeho fanoušky o to víc těší, že se pokusí získat zlato v domácím prostředí. Semifinálovou bitvu, ve které svěřenci Radima Rulíka přehráli Švédsko vysoko 7:3, zhodnotil pro Livesport Zprávy bývalý trenér české reprezentace Vladimír Vůjtek (77). Více v článku.

Kubalík vstřelil v zápase dvě branky. Profimedia

18:16 – Oslavy postupu do finále si příliš neužil obránce Jakub Krejčík. Po zásahu pukem do nosu ve druhé třetině odešel ihned do ošetřovny, zápas dohrál s celoobličejovým košíkem. "Po utkání odjel do nemocnice, asi tam bude nějaký zákrok, uvidíme zítra," řekl kouč Radim Rulík.

18:00 – Za nepopsatelný zážitek označil obránce Jan Rutta postup českých hokejistů do finále domácího mistrovství světa po semifinálové výhře 7:3 nad Švédy. V rozhovoru s novináři si pochvaloval střeleckou efektivitu národního týmu. Nepovažuje ale za výhodu, že Češi oproti nedělnímu soupeři, jímž bude obhájce zlata Kanada, nebo Švýcarsko, budou mít delší čas na odpočinek. Více informací najdete v článku.

17:40 – "Je to úžasný, to je jasný. Když jsme prohrávali, lidi nás tlačili za vyrovnáním. Dávali nám sílu, abychom nic nevzdali, nevypustili žádný souboj. Je to sen každého kluka, užíváme si to v téhle skvělé atmosféře. Zatím si ale nic nepřipouštíme, že to je úspěch. Tyhle pocity přijdou až za týden. Další zápas je před námi. Musíme rychle zregenerovat, abychom měl připravené nohy na zítra," nechal se po zápase slyšet Radko Gudas.

Sestřih utkání Švédsko – Česko. Livesport

17:12 – Netrvalo to dlouho a začínají se shánět lístky na nedělní finále. Pár by jich potřeboval i talentovaný český forvard Eduard Šalé.

16:58 – Známý hráčský agent Allan Walsh, který zastupoval a zastupuje v NHL i mnoho českých hokejistů, také sleduje české tažení turnajem.

16:50 – Čeští hokejisté si poprvé od roku 2010 zahrají na mistrovství světa o zlatou medaili, v semifinále porazili Švédsko 7:3. Pod vysoké vítězství se brankou a třemi asistencemi podepsal forvard Martin Nečas, dvěma góly se prezentovali Lukáš Sedlák a Dominik Kubalík. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Enetpulse

16:40 – Hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě překonalo rekord v návštěvnosti. Dosud na turnaj zavítalo 754 226 diváků, tím padlo maximum z roku 2015, kdy se hrálo také v Česku. Tehdy sledovalo v halách 64 zápasů 741 690 lidí a v průměru jich chodilo 11.589 na utkání. Letošní šampionát vytvoří nové maximum a současný průměr 12 364 na zápas ještě naroste. Zbývá sehrát ještě tři duely.

16:37 – Jako vždy dává najevo emoce i Jakub Voráček, kterému se evidentně nelíbí verdikty sudích.

16:35 – Čeští hokejisté mají podporu i z Lotyšska, konkrétně od Ralfse Freibergse, který v Tipsport extralize hájí barvy Mountfieldu HK.

15:35 – Parádní podívanou si užívají diváci v O2 areně, v utkání mezi Českem a Švédskem padlo během prvních 30 minut sedm gólů – k radosti českých fanoušků jich hned pět skončilo za zády Filipa Gustavssona, který po druhém zásahu Dominika Kubalíka přepustil své místo Samuelu Erssonovi.

15:05 – Narozeniny Davida Pastrňáka samozřejmě nezachytili jenom v Česku, ale také v Bostonu. A přání přiletělo na dálku skrze sociální síť X.

14:24 – Švédský celek se pustil do akce rychle, úvodní branku vsítil v čase 03:39 veterán Marcus Johansson a soupeř vedl 1:0.

12:34 – Mezinárodní hokejová federace dnes ocenila českou reprezentaci, která v roce 1998 ovládla v Naganu olympijský turnaj. Získala "Milestone Award".

12:30 – Čeští hokejisté nastoupí do dnešního semifinále mistrovství světa proti Švédsku bez nemocného Jakuba Fleka. Sestava bude podobná jako v utkání s USA.

12:10 – V NHL strávil deset sezon a dva roky byl dokonce kapitánem New York Islanders, je také mistrem světa a dvojnásobným olympijským vítězem. Bývalý švédský obránce Kenny Jönsson (49) byl jednou z legend, která přijala pozvání na páteční setkání se svými českými protějšky na švédském velvyslanectví v Praze, které se odehrálo krátce před vzájemným soubojem na mistrovství světa. "Švédsko vyhraje 4:2," tipuje. Více v článku.

Kenny Jönsson na švédském velvyslanectví v Praze. Marek Kratochvíl

10:05 – Před nástupem současné silné generace švýcarských hokejistů do NHL byl jedním z mála, který v nejlepší lize světa hrdě držel prapor alpské země. Bývalý kapitán New York Islanders a vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem z roku 2017 Mark Streit se během hokejového mistrovství světa objevil v Praze a předvedl nejnovější edici hodinek společnosti Norqain, které je spoluzakladatelem. V exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy se rozpovídal o aktuálním šampionátu, o třinácti MS, na který si v kariéře zahrál a samozřejmě o bohaté kariéře v zámoří či společném bydlení s Tomášem Plekancem.

09:40 – V den semifinálových bojů na MS v Česku slaví své 28. narozeniny David Pastrňák a Karel Vejmelka. Oslaví je postupem do finále?

08:00 – Po devíti letech zase budou čeští hokejisté usilovat na mistrovství světa v Praze o finále. Na turnaji si dosud vedou bravurně, v základní hrací době ještě neprohráli, na úvod play off vymazali silný útok Američanů. Teď proti nim stane možná nejhladovější celek šampionátu. Švédové už čekají na medaili šest let, takhle dlouhý půst naposledy zažili před druhou světovou válkou. I proto dali dohromady tým, v němž je 18 borců z NHL. Finálový soupeř pro Česko, nebo Švédsko vzejde ze semifinálového duelu Kanada – Švýcarsko.

Preview zápasu Švédsko – Česko. Livesport CZ + SK

Preview zápasu Kanada – Švýcarsko. Livesport CZ + SK

06:30 – Sobotní semifinálový zápas mistrovství světa v Praze proti českému výběru bude pro švédského útočníka Isaca Lundeströma speciální. Nastoupí proti svému klubovému spoluhráči z Anaheimu Lukáši Dostálovi, který patří mezi opory týmu kouče Radima Rulíka. Lundeström se navíc stejně jako jeho spoluhráči těší na atmosféru v multifunkční pražské aréně, kde domácí hokejisty požene za postupem do finále téměř 18 tisíc diváků. Na šampionátu doposud neporažení Švédové hráli všechny své zápasy v Ostravě. Více informací najdete v článku.