Jalonena bych osobně vyměnil taky. Rulík? Výborná volba, souhlasí expert Málek

Éra finského kouče Kariho Jalonena (63) u reprezentace po dvou letech skončila – a zdá se, že málokomu v českém hokeji to vadí. Změnu přivítal i někdejší gólman národního týmu Roman Málek (45), který se o dnešních převratných změnách dozvěděl od Livesport Zpráv. "Nicméně jsem takový vývoj očekával," řekl současný expert stanice O2 TV.

Hokejovou reprezentaci čeká před sezonou, která bude vrcholit mistrovstvím světa v Praze, novinka na střídačce. Finský trenér Kari Jalonen byl ve čtvrtek odvolán, na jeho místo přichází Radim Rulík.

Je to dobrý krok, nebo ne?

"Myslím, že hokej, který předvedl tým na mistrovství světa, se nikomu nelíbil, osmé místo je nejhorší vůbec v historii. Před šampionátem v Praze příští rok je to pochopitelné rozhodnutí. I když se natahovalo, což nepůsobilo dobře. I já osobně bych trenéry vyměnil."

Co přesně se vám na hře českého výběru nelíbilo?

"Kolikrát mě ani nelákalo zápasy sledovat, zvlášť se slabšími soupeři, venku bylo hezky… Když jsme prohrávali se Slovinskem 0:2, vypnul jsem televizi. Ano, bronz v prvním roce Jalonenova působení byl skvělý. A všichni si pamatujeme, co se dělo před tím. Za působení Miloše Říhy a potom Filipa Pešána novináři do týmu hodně šili."

A najednou se povedla po 10 letech medaile…

"Jalonenův příchod situaci uklidnil. Jenže letos v přípravě a potom ani na mistrovství nebyly výkony takové. Všichni byli z hokeje nespokojeni. Samozřejmě mužstvo nebylo jako rok předtím, navíc na turnaji přišlo o dva klíčové hráče. Pokud nemáte tolik těch rozdílových, abyste mohli hrát chytrý hokej, kreativní, je nutné udělat taktiku jinak. V tomhle to měl Jalonen těžší. Ale abychom jen stáli a čekali, co soupeři udělají… K tomu ta situace kolem gólmanů, která pro mě byla nepochopitelná. Od začátku to na mě dělalo dojem, že to nemůže dopadnout dobře. Budu se opakovat, já ten krok vítám."

Jeden z členů výkonného výboru Jiří Šlégr prohlásil, že nikdy pro zahraničního kouče nebyl. Že český tým potřebuje českého trenéra. Jak vnímáte jeho slova?

"Máme dost kvalitních trenérů, dejme příležitost jim. Radim Rulík je výborná volba, jsem strašně rád, že to dostal. Nejsme rozvojová země, abychom brali kouče odjinud, jsme hokejový národ. Pořád jsme přebírali švédskou cestu, finskou cestu… Co takhle jít vlastní cestou, udělat to od začátku a správně?"

Jakou vlastně máte zkušenost s novým reprezentačním šéfem?

"Zažil jsem ho jako asistenta Marka Sýkory v Plzni. Pamatuju se na těžkou letní přípravu, kterou připravil, protože tehdy ještě nebyl specializovaný kondiční trenér. Pak jsem ho zažil jako hlavního trenéra v Karlových Varech, ale to je taky pravěk. (usmívá se) Pořád se vzdělával, myslím, že je to muž na svém místě. Líbí se mi jak trénuje, jak mluví do médií o hráčích, nehází vinu na někoho jiného…"