Jedenáct mužů, patnáct střídání. Jak šel čas s trenéry české hokejové reprezentace

Česká hokejová reprezentace má znovu nového trenéra, stal se jím Radim Rulík (58). Kari Jalonen (60) vydržel u národního týmu jen 16 měsíců. Během 30 let samostatné české reprezentace se vystřídalo na prestižním postu hned 11 koučů, někteří se ale na střídačku hokejového nároďáku vraceli. Kdo byl úspěšný, koho fanoušci milovali, kdo naopak propadl a jak se trenéři odvolávali? Livesport Zprávy přináší velký přehled hlavních koučů národního hokejového týmu.

1993 až 1994 – Ivan Hlinka

Roli trenéra české reprezentace zdědil, vedl totiž ještě federální československý výběr, který procházel dobou bronzovou (MS 1991 i OH 1992). Se samostatným českým výběrem také napoprvé získal na MS 1993 bronz, o rok později ale po dvou neúspěšných turnajích (až sedmé místo na MS 1994) ale reprezentaci opustil a odešel do Itálie.

1995 až 1996 – Luděk Bukač

Trenér, který si vydobyl renomé ještě v době ČSSR, kdy v roce 1985 získal titul mistrů světa na domácím šampionátu, byl osloven po Hlinkově prvním konci. Úspěšně totiž vedl Německo. S českým týmem vyhrál titul mistra světa v roce 1996, hned vzápětí ale Češi totálně propadli na Světovém poháru a skončil i on.

1997 až 1999 – Ivan Hlinka

Hlinka se tak k reprezentaci vrátil a hned na úvod získal tým pod jeho vedením na MS 1997 bronz. Největší úspěch ale přišel o rok později, kdy Češi vyhráli olympijské hry v Naganu. O rok později se stali i mistry světa. Díky těmto úspěchům se mu otevřela cesta do NHL, kde dostal příležitost koučovat Pittsburgh.

Ivan Hlinka dovedl reprezentaci k mnoha úspěchům. Profimedia

2000 až 2002 – Josef Augusta

U národního týmu působil už dříve jako Hlinkův asistent, a do pozice hlavního trenéra se pak logicky posunul. Byla to velká jízda, Augusta s výjimečnou generací hokejistů vyhrál třikrát po sobě titul mistrů světa a vznikl termín "Zlatý hattrick". Jediné, co se nepovedlo, bylo vystoupení na olympiádě v Salt Lake City.

2003 až 2004 – Slavomír Lener

Podobně jako Augusta se do role hlavního trenéra dostal i Lener, který měl zkušenost u reprezentace jako asistent, ať už u Luďka Bukače nebo u Ivana Hlinky. Ještě dříve ale získával ostruhy v NHL. Reprezentaci vedl na MS v letech 2003 v Helsinkách a 2004 v Praze, ani jednou z toho ale nebyla medaile. Bolelo hlavně čtvrtfinálové vyřazení na domácím šampionátu od týmu USA po nájezdech.

2004 – Ivan Hlinka

Třetí Hlinkův návrat byl smutný. V květnu 2004 podepsal dvouletou smlouvu, ale ještě před první akcí zahynul v srpnu stejného roku během autonehody v Karlových Varech.

2005 – Vladimír Růžička

Už dříve působil jako asistent, ale po Hlinkově nástupu se chtěl věnovat pouze Slavii. Tragédie nicméně Růžičkův postoj změnila, ten tak okamžitě národní tým převzal a dovedl jej na Světovém poháru 2004 do semifinále. Trenérský vrchol pak zažil na MS 2005 ve Vídni, kde získal pro Česko znovu titul mistrů světa – první od "Zlatého hattricku". Svou misi tím považoval za splněnou a vrátil se do Slavie.

2006 až 2008 – Alois Hadamczik

Poprvé se pokoušel uspět ve volbě v roce 2002, tehdy ale dostal přednost Slavomír Lener. Hadamczik pak vedl výběr do 20 let a dočkal se až po Růžičkově konci. Jeho protikandidáty byli Vladimír Vůjtek a Marek Sýkora. Během své první éry získal bronz na OH 2006, a trenérem reprezentace byl až do roku 2008, kdy po nevydařeném čtvrtfinále MS se Švédskem odstoupil.

2008 až 2010 – Vladimír Růžička

Trenérem české hokejové reprezentace se stal opět 21. června 2008 a tentokrát se mu ze začátku příliš nedařilo. V první sezoně se týmu nepovedlo postoupit do semifinále MS 2009 a stejně dopadlo i české působení na OH 2010 ve Vancouveru. Růžička pak oznámil, že po konci sezony skončí. Na rozloučenou v roce 2010 dovedl své svěřence k titulu mistrů světa, což je doposud poslední zlatý úspěch Čechů.

Vladimír Růžička dovedl tým k titulu v roce 2010. Profimedia

2011 až 2014 – Alois Hadamczik

Po Růžičkově konci znovu převzal národní tým a jako asistenta si vybral Josefa Palečka. Byla to na úvod úspěšná spolupráce, na dvou po sobě jdoucích šampionátech v letech 2011 a 2012 skončili Češi vždy třetí. Další medaile už ale nepřišly, naopak se na hlavu Hadamczika po MS 2013, na němž tým skončil už ve čtvrtfinále a po Olympijských hrách v Soči 2014, snesla vlna kritiky a trenér rezignoval.

2014 až 2015 – Vladimír Růžička

Třetí Růžičkovo angažmá bylo původně domluveno až do konce sezony 2015/2016. Před MS 2015 ale spatřilo světlo světa video, na kterém jeden z rodičů mladých hokejistů popisuje praktiky z hokejové Slavie a obviňuje Růžičku z přijímání finančních obnosů za to, aby děti mohly hrát. Svérázný trenér ještě odkoučuje světový šampionát, ale pak rezignuje, aniž by v daném období získal medaili.

2016 – Vladimír Vůjtek

Úspěšný byl na Slovensku a vzhledem k tomu, že MS 2016 mělo pořádat Rusko, kde také dřív působil, stal se jasnou volbou. Smlouvu podepsal právě jen do onoho turnaje. Češi na něm skončili opět smolně prohrou s USA po nájezdech už ve čtvrtfinále.

2016 až 2018 – Josef Jandač

Dlouhá léta byl asistentem u Vladimíra Růžičky, pozici hlavního kouče mu pak Český svaz ledního hokeje svěřil v lednu 2016. Byla připravena návaznost, Jandač byl i Vůjtkovým asistentem a po mistrovství světa začal národnímu týmu šéfovat. Ale ať už na mistrovství světa nebo olympijských hrách nezískal jedinou medaili, v květnu 2018 skončil a zamířil do KHL.

2018 až 2020 – Miloš Říha

Přišel a dodal na střídačku národního týmu to, co všichni fanoušci chtěli – emoce a živelnost. Pod jeho vedením hráli Češi ofenzivní hokej a Říha byl oblíbený navzdory tomu, že se ani jemu nepodařilo získat medaili. Na MS 2019 národní výběr přestřílel v semifinále Kanadu a v boji o bronz i Rusko, jenže smolně padl po nájezdech. Krátce poté, co se národní tým vrátil z MS, rozhodl ČSLH o tom, že po MS 2020 Říhu vystřídá Filip Pešán. Nebylo to zrovna taktní, což fanoušci dokázali dát najevo. Světový šampionát 2020 se nakonec kvůli covidu neuskutečnil a Miloš Říha o svou druhou šanci získat medaili přišel. V červnu skončil a krátce poté náhle zemřel.

Miloš Říha na střídačce národního týmu. Profimedia

2020 až 2022 – Filip Pešán

Hokejový svaz na něj vsadil poté, co relativně úspěšně působil u juniorské reprezentace a dařilo se mu i v Liberci. Ani on ale neprolomil medailové trápení a naopak se zapsal do historie tím, že jako první trenér v historii nepřevedl český tým přes čtvrtfinále olympijských her. Narozdíl od Miloše Říhy na svou stranu nedokázal dostat fanoušky a v únoru 2022 jej svaz odvolal.

2022 až 2023 – Kari Jalonen

Měl se stát trenérem finského výběru do 20 let, když ale přišla nabídka z Česka, neváhal. Během pár týdnů se mu podařilo sestavit tým, který na MS 2022 získal po dlouhých 10 letech medaili. Mimo to pod ním byli Češi úspěšní i v Euro Hockey Tour. Vše ale změnil světový šampionát 2023, kde hrál český tým velmi defenzivně a skončil celkově až osmý. Navzdory tomu, že měl podepsanou smlouvu až do MS 2024, které má hostit Praha a Ostrava, mu výkonný výbor vyslovil nedůvěru a jeho působení předčasně ukončil.