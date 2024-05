Kaše ozdobil debut vítězným nájezdem: Dobře, že máme o jeden bod víc než Finové

Útočník Ondřej Kaše (28) ozdobil svůj premiérový start na velké mezinárodní akci rozhodující brankou a zařídil výhru českých hokejistů při vstupu do domácího mistrovství světa v Praze nad Finskem 1:0 po samostatných nájezdech. Bývalý hráč Anaheimu, Bostonu, Toronta a Caroliny překonal v první sérii rozstřelu gólmana Harriho Säteriho (34) svým typickým bekhendovým blafákem a mohl se s týmem radovat z úspěšného vstupu do turnaje.

Kaše, který se debutu v reprezentaci dočkal až v přípravě před šampionátem, měl dopředu jasno, že zkusí své oblíbené zakončení. "Plán byl jasný. Ještě jsem to řešil s Pávcem (trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem) a celou dobu jsem věděl, co udělám," řekl Kaše novinářům po utkání. S Pavelcem se utvrdil, co by proti gólmanovi švýcarského Bielu mohlo zafungovat. "Před zápasem nám vždycky řekne, co by na gólmana soupeře mělo platit."

Češi přestříleli Finy v první třetině 10:1 a celkově 28:21. Kaše byl šťastný, že zápas dotáhli k výhře. "Bylo to těžké. O přestávkách jsme si v kabině říkali, že pořád musíme hrát stejný hokej, že nám to tam padne a gól dáme. Jeden jsme na konci druhé třetiny opravdu dali, bohužel nám ho ale neuznali," připomněl branku Ondřeje Paláta z 39. minuty, která kvůli kontaktu Davida Tomáška se Säterim po trenérské výzvě Finů neplatila. "Je aspoň dobré, že nakonec máme o jeden bod víc než Fini. Myslím, že jsme si ho zasloužili."

Sestřih zápasu Česko – Finsko. Livesport

Výkon týmu si pochvaloval. "Ale je to jen první krůček k tomu, jak chceme hrát. Myslím, že bychom výkon měli ještě víc a víc stupňovat. Chyběly tomu góly, naštěstí Dosty (Lukáš Dostál) za sebe nic nepustil a je to výhra na nájezdy," uvedl útočník, který se loni po osmi letech v Severní Americe vrátil do Česka a pomohl Litvínovu do semifinále extraligy.

Dostál pomohl k vítězství 21 úspěšnými zákroky a kryl i všechny čtyři nájezdy Finů. "Byl skvělý. Celkově tady máme výborné gólmany a víme, že se o ně můžeme opřít. Dosty to ukázal," ocenil jej Kaše a také si vychutnal kulisu ve vyprodané O2 areně. "Super, bylo to úžasné. Dopředu jsme věděli, že atmosféra bude parádní. A opravdu byla. Fanoušci nás hnali dopředu. Prvních pár střídání bylo znát, než jsme se do toho dostali. Pak to z nás ale spadlo a myslím, že jsme hráli docela dobrý hokej," dodal Kaše.