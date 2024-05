Favorité MS v hokeji: Švýcaři jsou po letech opět v ráži, vede je elitní světový obránce

Jestli má někdo mít nálepku černého koně mistrovství světa v hokeji, pak je to Švýcarsko. Účastník pražské skupiny turnaje přiveze svůj nejsilnější výběr za poslední roky, který čítá šest posil z NHL včetně jednoho z nejlepších obránců planety Romana Josiho (33). Ten své zemi pomohl ke stříbrným medailím na šampionátech 2013 a 2018 a nyní se po pěti letech opět vrací na světovou scénu.

Vývoj od minulého MS

Loni skončil pro Švýcary vrcholný turnaj hořce. Díky vítězství ve skupině nad Kanadou se stali jejími jedinými přemožiteli na šampionátu, jenže ve čtvrtfinále ztroskotali na (pozdějších vicemistrech světa) Němcích. A tato sezona je pro ně zatím ještě černější. V seriálu Euro Hockey Tour prohráli 11 ze 12 utkání, úspěchu se dočkali až v úplně posledním duelu ročníku – v Brně nad Českem.

Ovšem příprava na květnový highlight sezony jim celkem vyšla. Po dvou porážkách od Slovenska přišla dvě těsná vítězství nad Francií, dvě výraznější nad Lotyšskem, na EHT pak vedle zmíněného skalpu domácích uhráli červenobílí vyrovnané výsledky se Švédy (1:2) i s Finy (1:3). Není žádnou novinkou, že v jejich zápasech s ostatními velmocemi padá málo gólů...

Trenér

Patrick Fischer (48) je nejdéle nepřetržitě sloužícím koučem u týmu z elitní osmičky. Na švýcarské střídačce stojí už od roku 2015, letos v únoru dokonce prodloužil smlouvu až do MS 2026. Tomuto rozhodnutí přitom předcházelo jeho dlouhé váhání, neboť po bídných výsledcích v sezoně začal uvažovat o tom, zda je stále tím pravým mužem pro "nároďák".

Jako hráč nastupoval na levém křídle a v sezoně 2006/07 působil krátce v NHL v tehdejším Phoenixu Coyotes (nyní Arizona). Svou trenérskou kariéru zahájil v roce 2010 v Luganu, kde zpočátku působil u mládeže. Tři roky nato byl povýšen na hlavního kouče seniorského týmu a o další dva roky později už převzal švýcarskou reprezentaci. Svůj dosud největší úspěch slavil na MS 2018, na němž získal stříbrnou medaili. Pro letošní šampionát slibuje útočnější styl, než měl ve zvyku.

Anatomie týmu

Tým zpod Alp dorazí se zkušeným kolektivem, jehož většina působí v domácí lize. Chybět v něm však bude nejlepší střelec novopečených šampionů z Curychu Denis Malgin, který si v rozhodujícím utkání play off poranil koleno. Švýcary potáhne šestice z NHL, přičemž účast klíčového obránce Romana Josiho byla oficiálně potvrzena teprve ve středu večer.

Mohou se spolehnout na osu z New Jersey – brankáře Akiru Schmida, obránce Jonase Siegenthalera a útočník Nika Hischiera, jenž by měl mít na turnaji dostatek herního prostoru. Do výběru se dostal i nyní 40letý rekordman historie MS Andres Ambühl z Davosu, jenž vévodí tabulkám v počtu účastí na šampionátech i odehraných zápasů. Letos se pojede poměřit s elitou už podevatenácté, celkem má na kontě 131 duelů.

Program utkání v základní skupině. Livesport

Přednost

Týmový duch a zkušenosti. Fakt, že se do švýcarského týmu pro MS dostal Thierry Bader z Bernu, byl pro mnohé fanoušky Nati velkým překvapením. Rozhodnutí trenéra Fischera je však prozíravé a dokazuje, proč by Švýcarsko mohlo letos zazářit. Bader není hvězdou světové úrovně, zaujme však svou obrovskou všestranností. Ať už v přesilovce, v obraně nebo v útoku, všude může pomoci.

Fischer se vědomě vzdává vyšší individuální kvality a místo toho se zaměřuje na týmového ducha. Svou rodnou zemi povede na mistrovství světa už poosmé. Dobře ví, jak se na tento výjimečný turnaj správně připravit a jak být nachystán na všechny eventuality. Další plus? Švýcaři se vyznačují vysokou rychlostí a agresivitou. Obvykle uplatňují hodně pohybu, čímž dokážou dostat pod tlak i silnější soupeře.

Slabina

Švýcarsko je na svých hvězdách z NHL závislé možná víc než jakýkoli jiný tým. Bolestivá je zmíněná ztráta střelce Malgina. Pokud se neprosadí Nino Niederreiter (Winnipeg) a Hischier, bude mít útok velké starosti. Tým rovněž postrádá tvůrce hry, takže v zápasech, v nichž drží častěji puk, mívá problémy s vytvářením gólových šancí.

Leckdy jsou navíc útočné snahy zmařeny už v zárodku, protože se do kombinační hry vmísí technické nedostatky. Švýcaři také nejsou v poslední době schopni udržet koncentraci až do závěrečné vteřiny – devět z předchozích 14 gólů totiž inkasovali ve třetí třetině.

Hvězda pohledem čísel

Roman Josi

Třiatřicetiletý obránce působí v NHL od roku 2010, o sedm let později se stal kapitánem Nashvillu a o další tři byl vyhlášen nejlepším obráncem ligy. Na Norris Trophy je ostatně nominován i letos. Podle očekávání... Vždyť byl v průměrném Nashvillu s 85 body třetím nejproduktivnějším zadákem celé NHL a s 23 trefami mezi nimi dokonce nejlepším střelcem.

I proto Švýcaři mírně trnuli, když se čekání na oficiální potvrzení jeho účasti na šampionátu vleklo několik dní. V základní části uplynulého ročníku absolvoval Josi všech 82 zápasů, zaznamenal v nich také vynikajících 62 asistencí a bilanci účasti na ledě při gólech +12.

Predikce

Švýcarsko nepatří navzdory nezvyklé síle svého kádru mezi absolutní kandidáty na medaili. Ve skupině s týmy kalibru Kanady, Finska a Česka by si mělo postup v pohodě pohlídat, hranici čtvrtfinále však ani letos nepřekročí. Natáhne tak své šest let dlouhé čekání na cenný kov.

Nominace na MS

Brankáři: Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Zug), Akira Schmid (New Jersey/NHL).

Obránci: Michael Fora, Sven Jung (všichni Davos), Dean Kukan, Christian Marti (oba Curych), Andrea Glauser (Lausanne), Romain Loeffel (Bern), Roman Josi (Nashville/NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey/NHL).

Útočníci: Sven Senteler, Dario Simion (oba Zug), Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (Curych), Thierry Bader (Bern), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Gaëtan Haas (Biel-Bienne), Fabrice Herzog (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Tristan Scherwey (Bern), Calvin Thürkauf (Lugano), Nico Hischier (New Jersey/NHL), Philipp Kurashev (Chicago/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg/NHL).