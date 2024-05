Livesport Daily #260: Herně to na mě dělá dobrý dojem, říká o českém týmu na MS Michal Broš

Česká hokejová reprezentace má za sebou čtyři ze sedmi zápasů ve skupině. Dnes večer se svěřenci Radima Rulíka postaví proti houževnatému soupeři, který zatím potrápil všechny favority skupiny A – Kanadu, Švýcarsko a včera i Finsko. Podceňovaní Rakušané včera v poslední vteřině vydřeli vítězství proti Suomi. Jak vysoko může pomýšlet český tým? Kde má zatím největší mezery a v čem je jeho síla? A jak těžké je hrát s bouřícím davem za zády? O tom všem dnes mluvíme v podcastu Livesport Daily s mistrem světa z roku 2000 Michalem Brošem. (48)

"Šance na medaile má nějakých 7-8 týmů. Určitě mezi ně patří i Češi, herně to na mě dělá zatím dobrý dojem. Má to hlavu a patu, není to škatulata hejbejte se, že se po jednom zápase mění složení řad," zmiňuje pozitiva vstupu české reprezentace do domácího světového šampionátu Broš.

Tristní je zatím bilance hlavně v přesilovkách, těch Češi za 4 zápasy sehráli hned 22. Dokázali v nich vstřelit jediný gól, když se Matěj Stránský trefil proti Švýcarsku.

"Ta skupina je pořád trochu taková příprava, ještě je čas na sehrání. A na druhou stranu, jestli dokážeme dát sedm gólů pět proti pěti, tak gól z přesilovky už ani nepotřebujeme," připomíná Broš střelecké hody v posledním zápase s Dánskem. Právě s neoblíbeným soupeřem dokázal národní tým vyhrát v základní hrací době po dlouhých dvanácti letech. V pátek večer bude čelit další výzvě - rozjetým Rakušanům.

Livesport Daily #260: Broš Livesport

V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

O možných posilách pro národní tým z NHL.

O tlaku, který je na hráče na domácím mistrovství.

O zlaté generaci přelomu tisíciletí.

