Má české občanství a zahrál si s Petrem Čechem. Britský hokejista Norris prožil debut na MS

Norris by si zápasem proti Česku splnil sen.

Britský hokejista Sean Norris (24) si ve středečním utkání se Švýcarskem vychutnal premiéru na mistrovství světa v Praze. Debut pro něj znamenal o to víc, že má i české občanství díky matce, která se v Česku narodila. V rozhovoru s ČTK přiznal, že by se jemu i jeho dědovi splnil sen, pokud by v sobotu nastoupil proti pořadatelské zemi. Zavzpomínal také na fotbalového brankáře Petra Čecha, s nímž se v této sezoně krátce sešel v týmu Belfast Giants.

Norris čekal na premiéru na světovém šampionátu do třetího utkání. "Bylo úžasné si poprvé zahrát na mistrovství světa. Je to můj první šampionát, navíc je skvělé, že se odehrává v Praze. Díky debutu ze mě trochu spadla nervozita," řekl britský útočník po prohře 0:3.

V hledišti neměl velkou podporu. "Moc členů rodiny tu nebylo, protože nemohli dorazit, ale v pátek a v sobotu jich přijde daleko víc. Vídám se s nimi i osobně. Maminka pochází z Hodonína, tahle část rodiny za mnou už odtamtud přijela. Pořád si píšeme a doufám, že je zase brzy uvidím. Mám tu i pár přátel z Písku, Kladna a Jihlavy," konstatoval Norris, který působil v sezoně 2016/17 v dorostu v Písku a o ročník později v juniorce Jihlavy.

Věří, že naskočí i proti Česku

Doufá, že odehraje zápas proti domácímu výběru. "Upřímně by to byl splněný sen, kdybych v sobotu proti Česku nastoupil. Také můj děda si vždycky přál, abych si proti Čechům zahrál. Pokud se mi to podaří, bude to ohromné," prohlásil Norris.

Pobyt v Praze si užívá. "Několik spoluhráčů si zašlo do města na večeři. Kirky (spoluhráč Liam Kirk) nás vzal do hezkého baru. Je to krásné město, moc se nám líbí Staré Město. Všechny části Prahy jsou úžasné," uvedl Norris.

Těší se na českou kuchyni. "Knedlíky, to je pravděpodobně má nejoblíbenější česká věc. Ještě jsem je tady neměl, ale určitě na ně zajdu," podotkl rodák z Ascotu, který v britské reprezentaci debutoval v únorové olympijské kvalifikaci.

Setkání s Petrem Čechem

V listopadu se v Belfastu sešel s Čechem, který do severoirské metropole přišel na krátkodobou výpomoc. Někdejší gólman Sparty, Chelsea nebo Arsenalu dokonce na necelých pět minut debutoval v britské nejvyšší soutěži.

"Bylo to bláznivé, jsem navíc fanouškem Arsenalu. Bylo úžasné mít ho v týmu. Má za sebou takovou kariéru, je to naprostý profík. Je moc milý. Povyprávěl mi pár historek z Premier League, bylo to skvělé. O něčem takovém se mi nikdy nesnilo. Slyšet je od někoho, kdo hrál na takové úrovni, je parádní," řekl Norris.

Rozhovor proběhl v angličtině, na češtinu si nevěřil. "Mluvím plynule česky, ale některá slova a otázky mi dělají potíže. Nemám dostatek sebevědomí, abych udělal rozhovor v češtině," prohlásil Norris.