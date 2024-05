Bídné přesilovky, ožehavé téma. Češi je nyní ladí spíš debatou u videa než na ledě

Ten rozdíl v provedení hry v početní převaze nešel ve středečním zápase hokejistů Česka s Dánskem (7:4) přehlédnout. Zatímco Seveřané svou první početní výhodu proměnili za pouhých 34 vteřin, a to dost suverénní a jednoduchou exekucí, Češi chvíli předtím sehráli přepychovou minutu a 49 sekund dlouhou převahu dvou hráčů žalostně.

I kouč Radim Rulík z toho byl rozladěný. "Kdyby proti nám byl kvalitnější soupeř, mohlo by nás to stát i zápas. Určitě změníme sestavu na takovou přesilovku, to řeknu z fleku. Budeme pracovat na tom, abychom to sehráli líp," uvedl. Jak tedy taková cesta k nápravě vypadá?

Kdo by čekal, že na druhý den nažene na led kompletní tým a bude s ním drilovat hru s mužem (či dvěma) navíc, dokud nepůjde podle jeho oka všechno hladce, spetl by se. Trénink byl krátce před polednem dobrovolný a většina týmu zvolila volno. "Ohledně programu probíhá komunikace se staršími kluky, s Červusem (kapitánem týmu Romanem Červenkou – pozn. aut.), pak si sedneme s trenéry a domluvíme se, co si myslíme, že by bylo nejlepší," vysvětlil postup asistent kouče Tomáš Plekanec.

Přesilovky jsou jeho parketou, většina přípravy se však odehrává místo s hokejkou na bruslích u videa. "Řešíme to všichni. Někdy si myslím, že puk létá dobře, máme dobré střely… Je potřeba zapracovat na detailech, aby domluvené věci byly ve správný čas, střely chodily, kdy mají," vykládal.

Sestřih utkání Česko – Dánsko. Livesport CZ + SK

Hráči netají, že přesilovky jsou uvnitř týmu tématem. "Gólů by z nich mohlo být víc, šance jsou, jenže finální provedení by mohlo být lepší. Třeba u naší pětky si to dát trochu jednodušeji a využít střely z voleje od Kubaldy (Dominika Kubalíka) nebo ode mě," řekl centr druhé formace David Tomášek.

Češi patří s jedinou využitou početní výhodou v této statistice na chvost celého šampionátu. Společně se Slováky, kteří také na osamocený zásah potřebovali 11 pokusů. Horší jsou už jen Poláci, kteří se jako jediní ještě v přesile netrefili. "Musíme o tom hlavně mluvit, aby to fungovalo, když ten čas přijde. Máme ještě čas, dneska budou porady, zítra taky…" přibližuje Plekanec.

Z jeho slov je cítit, že cílem národního týmu je mít tuhle důležitou zbraň moderního hokeje nabitou především na příští týden, kdy přijdou klíčové duely. Nejdřív závěrečný ve skupině s Kanadou, pak případné play off, do nějž mají Češi už jen krůček. "I když není na tréninku vidět situace pět na čtyři, nebo na tři, určitá část cvičení je zaměřená na střelbu z voleje, která se v přesilovce prostě musí objevovat. Průběžně na tom pracujeme, doufejme, že se nám to povede vyladit," dodal Plekanec.

Statistiky zápasu. Enetpulse

Tomášek cítí úlevu alespoň v tom, že se týmu daří hra pět na pět. "Co se týče přesilovek, všichni na nich dělají maximum, hlavně trenéři. Potom je na nás, abychom to, co jsme si řekli, převedli na led, zůstali sebevědomí a víc v klidu," uvedl nejlepší střelec uplynulé sezony švédské ligy.

Následující dva zápasy s outsidery z Rakouska a Velké Británie k tomu budou ideální příležitostí…