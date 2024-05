Rozpolcený Rulík: Výhra a góly jsou povzbuzení, ale špatná přesilovka nás mohla stát zápas

Reprezentační trenér Radim Rulík (58) měl při hodnocení zápasu s Dánskem (7:4) na mistrovství světa lehce smíšené pocity. Potěšil ho tříbodový zisk a produktivita rozprostřená do celého týmu. Jak ale uvedl po utkání, nevyužitá přesilovka pět na tři o délce 109 sekund v první třetině za bezbrankového stavu mohla tým přijít hodně draho.

"Pro trenéra to byl těžký zápas. Hlavně ta nepovedená a špatně sehraná dlouhá dvojnásobná přesilovka. Kdyby proti nám byl kvalitnější soupeř, mohlo by nás to stát i zápas. Protože jak se říká, když se nedá pět na tři, tak se nevyhraje," uvedl Rulík. " Celkově nám nešly v první části nohy, neměli jsme takový pohyb. Dánové byli důraznější, byli u všeho čas. Nebylo to pro nás jednoduché," připomněl Rulík vývoj úvodní třetiny, v níž zařídil vyrovnání necelých osm sekund před pauzou Jan Rutta.

Z pohledu zkušeného kouče bylo vyrovnání zásadní pro další průběh utkání. "Vyrovnávací gól nás hodně povzbudil, takže druhá třetina už vyzněla jednoznačně pro nás, ale bohužel jsme si nepohlídali závěr, kdy jsme inkasovali. Ale měli jsme další šance. A ta branka chvíli před druhou přestávkou zase posílila Dány do třetí části. Takže do toho kopli, šli si za možností vyrovnat. Potom jsme prostřídávali, nestihli jsme se dostat včas do defenzivních pozic, které chceme hrát. A dostali jsme gól na 3:3."

Hodně se mu však líbila odezva jeho svěřenců. "Myslím si, že v tu chvíli naši hráči zase zapnuli, ukázali morál, že nechtějí prohrát a chtějí zápas pro sebe. Strašně klíčový byl gól na 4:3 od Tomáše Kundrátka, jak to tam prostřelil. V ten moment to Dánové otevřeli, šli do rizika, neměli zajištěnou obranu a z toho pramenily brejky. Jsem rád, že jsme je proměnili a utkání proměnili v náš prospěch. Nebylo to jednoduché, ale jsme rádi, že jsme to zvládli," pochvaloval si kouč.

Sestřih utkání Česko – Dánsko. Livesport CZ + SK

Nejen u Kundrátkova gólu sehrála zásadní úlohu dobrá clona před gólmanem Frederikem Dichowem. "Určitě kvitujeme, že jdeme do těch prostorů. Potom byl takový gól i na 7:4. Vzali jsme výzvu, protože jsme věděli, že jsme nic neporušili a měl by to být regulérní gól. Nakonec se ukázalo, že ano. Přesně na tom, aby někdo stínil, pracujeme. A jsem rád, že to vyšlo," ocenil Rulík.

Připustil, že hlavně za stavu 3:1 a 3:2 se hráči nechali strhnout bouřlivou atmosférou před vyprodaným hledištěm s takřka 17 a půl tisíci diváky. "Určitě ano, ale zase bylo důležité, že za stavu 3:3 jsme už nic soupeři nedovolili a už to jenom naskakovalo v náš prospěch. Tam se to zlomilo. Tedy až na ten inkasovaný jeden gól… Nakonec si myslím, že 7:4 je skvělý výsledek," řekl Rulík.

Věří, že velkým povzbuzením byl vstřelený gól pro Dominika Kubalíka. Nejlepší střelec minulého MS vyšel v předchozích třech duelech letošního turnaje naprázdno. "Hlavně pro něj si myslím, že je to povzbudivé. Je to střelec. Hráč, který jestli má devizu pro tým, je to koncovka, zakončení. Určitě mu to hodně pomůže. Nejenom jemu, ale i dalším klukům, kteří se prosadili. Je to povzbuzení. Každý potřebuje něco pro sebedůvěru. A Dominik k tomu přesně potřebuje gól," prohlásil Rulík.

Statistiky utkání. Livesport

Hodně nespokojený byl ale právě s dvojnásobnou početní výhodou. "Určitě změníme sestavu na takovou přesilovku, to vám řeknu z fleku. Je pravda, že v Euro Hockey Tour jsme neměli žádnou dvojnásobnou přesilovku, možná jenom dvacet sekund, jinak ne. Ale nechci se vymlouvat, prostě to bylo špatně sehrané. Budeme pracovat na tom, abychom to sehráli líp, pokud taková situace nastane. Abychom byli víc nebezpeční. Pokud jde o přesilovku pět na čtyři, podíváme se na video, rozebereme si to a uvidíme," řekl Rulík.

Ví, že výhra nad Dány přiblížila tým výrazně postupu do čtvrtfinále, ale nechce předbíhat. "Vnímal jsem to, ale nechci přeskakovat. Apeluju na hráče, abychom koukali jenom na zápas, který nás čeká. Ne na čtyři schody dopředu, ale zrovna na ten, který je před námi. Jsme rádi, že jsme vyhráli, určitě nám to pomůže do další práce. Víte, jak to chodí ve sportu... Můžete si naplánovat cokoliv, ale to není fabrika, to je sport. Je třeba jít postupně, věřit práci, která by mohla přinést výsledek. Takže po té cestě se snažíme jít," zdůraznil.

Pečlivě monitoruje i situaci v NHL s ohledem na případné hvězdné posily. Z Bostonu by mohli dorazit David Pastrňák s Pavlem Zachou, z Caroliny další útočník Martin Nečas. "Sleduju to, samozřejmě. Ale vždycky, když se podívám, tak to vyznívá negativně pro nás. Takže už se asi dívat nebudu," pobavil Rulík novináře.