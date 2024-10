Kometě chyběly Říčkovy góly. Zkušený útočník místo ní v extralize oblékne dres Vítkovic

Hokejový útočník Robert Říčka se stěhuje z Brna do Vítkovic.

Hokejový útočník Robert Říčka (35) ukončil ve čtvrtek po vzájemné dohodě angažmá v extraligovém Brně. Kometa o rozvázání kontraktu informovala na klubovém webu. V této sezoně nastoupil zkušený forvard do 15 utkání a připsal si jediný bod za asistenci. Ještě ve stejný den o podpisu vzájemné spolupráce informovaly Vítkovice, které sháněly náhradu za Valentina Claireauxe (33), jenž nečekaně ukončil kariéru.

"Jak my, tak Robert jsme cítili, že představy byly trošku jiné. Měl výbornou tréninkovou morálku, ale v zápase se neprosazoval. Bral se do Komety jako střelec do přesilovky, ale jeho góly v nich chyběly. Po příchodu Petera Muellera ztratil i pozici na přesilovkách, takže jsme se domluvili, že zkusí svou formu nastartovat jinde," uvedl trenér Kamil Pokorný.

Ostravané po volném hráči a rodákovi z nedalekého Havířova okamžitě sáhli. "Když se Robert objevil na hráčském trhu a byla možnost ho získat, neváhali jsme. Je to hráč, který pochází z našeho kraje, má výbornou mentalitu a své kvality v extralize ukazuje už jedenáctou sezonu," řekl sportovní manažer Roman Šimíček.

Říčku považuje za univerzála schopného hrát přesilovky i oslabení. "Mezi jeho přednosti patří i to, že může hrát jak křídlo, tak centra," dodal Šimíček a upozornil, že Říčkův příchod neznamená zacelení mezery po náhlém konci kariéry francouzského reprezentanta Valentina Claireauxe. "Náhradu stále řešíme," řekl.

Pro útočníka s reprezentačními zkušenostmi Říčku jsou Vítkovice pátým angažmá v domácí nejvyšší soutěži. V minulosti hrál vedle Pardubic také za Zlín a Spartu. Na kontě má 509 extraligových utkání s bilancí 252 bodů za 144 gólů a 108 nahrávek.