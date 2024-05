Mistrovství světa v Praze je velké lákadlo i pro Kanaďany, říká Radim Zohorna

Jeho starší bratři Tomáš (36) a Hynek (33) mají sice v reprezentaci bohatší zkušenosti, ale útočník Radim Zohorna (28) má možnost prožít další unikátní zážitek. Už se jako jediný ze sourozeneckého tria dostal do NHL a teď se uchází o start na mistrovství světa. Tomášovi držel palce na čtyřech světových šampionátech a dvou olympijských hrách, zároveň i na jednom MS a předloni pod pěti kruhy v Pekingu také Hynkovi, který navíc v roce 2022 přivezl bronz z Tampere. Teď si zase rodina přeje vidět na domácím vrcholu sezony Radima.

Útočník Pittsburghu, který polovinu sezony strávil na farmě ve Wilkes-Barre/Scranton v AHL, bojuje od úterního příletu o nominaci v širokém, sedmatřicetičlenném kádru kouče Radima Rulíka. "Je to domácí mistrovství, je to pro každého sen. Před domácími fanoušky. Všichni chtějí, na každém je vidět, že nikdo nic nevypustí. Jak na tréninku, tak v zápase," řekl Zohorna novinářům.

Loni na MS debutoval. Přicestoval až jako dodatečně povolaný náhradník po působení v AHL v Toronto Marlies, do hry naskočil okamžitě po příletu a stihl na turnaji pod finským koučem Karim Jalonenem tři zápasy. Teď má možnost Rulíkův systém hry lépe poznat. "Je jiný, než byl minulý rok. Je to hodně o bruslení a forčekování, abychom soupeřům vůbec nedávali čas. Je to super, ale chvilku to trvá, než si člověk zvykne na velké kluziště. Je to náročnější a potřebujeme chvilku, abychom si na to zvykli."

O pevné místo v NHL bojuje čtvrtý rok. Nejprve byl dvě sezony v Pittsburghu, pak jeden ročník v Calgary a Torontu a loni se vrátil do Pittsburghu. V této sezoně se dostal na nové maximum 34 odehraných zápasů, v nichž zaznamenal čtyři branky a tři asistence. V AHL si ve 30 duelech základní části připsal 26 bodů (10+16). Ve dvou utkáních play off dvakrát skóroval.

"Bylo to nahoru dolů. Od začátku do půlky dobré, pak jsem nějak přestal hrát. Měl jsem výkonnostní výkyvy a na farmě jsem se trošku našel. Půl na půl. Určitě to bylo lepší než minulý rok. Jsem celkem spokojený, ale mohlo to být lepší," uvedl Zohorna, který má v NHL celkem na kontě 68 zápasů a 18 bodů (9+9).

Z jeho spoluhráčů z Penguins už účast na šampionátu potvrdili Švédové Erik Karlsson a Marcus Pettersson či Fin Jesse Puljujärvi. O šampionát v Praze je podle něj velký zájem. "Každý asi ví, že je to jedna z nejzajímavějších, ne-li nejlepší destinace, co se týče mistrovství vůbec. Hodně i Kanaďani i kluci z Evropy o to měli zájem," podotkl Zohorna. Spekuluje se, jestli za Kanadu přijede i kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, který v roce 2015 získal v Praze titul. "Uvidíme," prohodil Zohorna.

V minulých dnech sledoval neúspěšný boj bratra Tomáše s Pardubicemi ve finále extraligy s Třincem. "Samozřejmě to není nic příjemného prohrát sedmý zápas, ještě po takovém, v uvozovkách, smolném gólu. Samozřejmě Třinec si zaslouží uznání. Není náhoda, že vyhrál pět titulů v řadě, to je neuvěřitelné. Bohužel se nedá mluvit o štěstí. Bolí to, ale myslím, že příští rok budou zase silnější a budou mít větší šanci," popsal, jaké sdílel pocity se sourozencem.

Hynek se po šesti letech v zahraničí vrátil do Komety, kde s ním působil i Radim. "Super. Šel do prostředí, které zná. Určitě mu to pomůže do začátku. Jinak bude doma, jsem rád za něj," prohlásil Zohorna. Společně se sešli už všichni tři v reprezentaci, ale na klubové úrovni to asi nevyjde. "Bohužel to tak je, já jsem nejmladší, jsme od sebe hodně. Já momentálně neplánuju se vracet do Česka. Nevím, co bude, ale chtěl bych být v zahraničí. V Americe."

Končí mu roční dvoucestná smlouva a může se v červenci stát nechráněným volným hráčem. "Teď řeším, abych se dostal na mistrovství, takže se tím vůbec nezabývám. Takže až po mistrovství, nebo po tomto turnaji," dodal Zohorna.