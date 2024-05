Nebyli jsme nervózní, Kanada ale dokázala potrestat každou chybu, řekl Slafkovský po čtvrtfinále

Slovenští hokejisté na překvapení v podobě čtvrtfinálové výhry nad Kanadou nedosáhli. Porážka s obhájci titulu 3:6 znamená, že ani po 12 letech neukončili čekání na postup do medailových bitev. Slovenský talent Juraj Slafkovský (20) po utkání v Praze během rozhovoru s novináři ocenil sílu soupeře.

Slováci šli do souboje s favoritem s otevřeným hledím. "Chtěli jsme si dokázat, že umíme hrát s každým. Proti USA se to povedlo, teď to bohužel nevyšlo," litoval Slafkovský s připomínkou výhry 5:4 v prodloužení nad druhým zámořským celkem ještě během základní skupiny. "Oni umí potrestat chyby, na ledě se dobře vidí," dodal.

Už v čase 4:15 měli Slováci dvoubrankové manko. Nástup favorita udal směr celému utkání. Jednička předloňského draftu, kdy si Slafkovského vybral slavný Montreal, však odmítla, že by za špatným vstupem jeho týmu do čtvrtfinále byla nervozita.

"Nemyslím si. Je to dobrý a zkušený tým, když uděláme nějakou chybu, tak ji využije. Nemyslím si, že jsme byli nervózní. Dostali jsme dva rychlé góly, ale byli jsme v zápase, byli jsme pořád na dostřel. Bohužel to nestačilo," konstatoval Slafkovský.

Sestřih zápasu Kanada - Slovensko Livesport CZ + SK

Kanaďané však měli dění na ledě pod kontrolou, na střely na branku vyhráli jasně 43:21. "Vytvořili jsme si ale dostatek příležitostí. Měli víc střel, ale i my jsme se dostávali do šancí. Těch vyložených proti takovým týmům nebývá moc. Když už jsou, je potřeba je využít. Jsou ale dobří, vědí, jak bránit a mají dobrého brankáře. Bylo to těžké," uznal.

Hodnotit celkově vystoupení slovenského výběru na turnaji nechtěl. "Nevím, jestli je potřeba hodnotit skupinu, nebo ne... Ze skupiny je potřeba postoupit a tohle je nejdůležitější zápas na turnaji, ve kterém jde o všechno. Ten jsme bohužel nezvládli," konstatoval Slafkovský.

A jak byl spokojený s osobními výkony? "Možná to zkresluje informace, že jsem nedal gól, ale myslím, že jsem dělal i jiné věci. Mohlo to být lepší, jasně. Možná jsem to i já od sebe čekal," neskrýval Slafkovský, jenž si za osm startů na turnaji připsal stejný počet asistencí.

Statistiky zápasu Enetpulse

"Ne každý šampionát je podle vašich představ. Dařilo se jiným chlapcům, za což jsem rád. Rozhodovali oni, v takhle krátkém turnaji je úplně jedno, kdo střílí góly. Užíval jsem si každou chvilku na ledě, bavilo mě hrát před vyprodaným stadionem. Hnalo mě to dopředu," dodal.

Přestože je mu teprve dvacet, snažil se být lídrem. "Chtěl bych být lídrem v každém zápase. Když jsem byl někdy frustrovaný, tak to nebylo tak, že bych byl na někoho nasr..., nebo tak. Prostě jsem chtěl něco vyhrát. Rád vyhrávám a když vím, že to můžeme dělat lépe, tak mě to frustruje," vysvětlil okamžiky, kdy na něm bylo patrné zklamání.

Věří však, že každá zkušenost bude pro mladé hvězdy slovenského výběru velmi cenná do budoucna. "Jasně, máme spoustu mladých hráčů doplněných o ty zkušené. Až my mladí nabereme víc zkušeností a naučíme se hrát tyhle velké zápasy, může to v budoucnu vypadat dobře," řekl.

Je otázkou, zda u toho bude i nadále třiasedmdesátiletý kanadský kouč Craig Ramsay. "Je to dobrý trenér. Dal mi šanci, když mi bylo šestnáct let, za to mu budu vděčný do konce života. Ale o tom já nerozhoduju, to nechám na ostatních," řekl Slafkovský.