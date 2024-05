Švýcaři jsou po šesti letech mezi nejlepšími čtyřmi týmy MS, postoupily i Kanada a Švédsko

Švýcarsko porazilo v ostravském čtvrtfinále MS Německo 3:1 a poprvé od roku 2018 postoupilo do semifinále. Dvěma góly se na tom podílel útočník Christoph Bertschy, jedinou branku německého týmu, který přišel o šanci obhájit loňské stříbro, dal Dominik Kahun. Dál jde i Kanada, která pokořila Slovensko 6:3 a mezi nejlepší čtyřku postoupila podeváté za sebou. Postup vydřelo i Švédsko, které zlomilo Finsko až v prodloužení.

Zámořský tým potvrzoval od začátku roli favorita a v čase 4:15 vedl 2:0. V osmé minutě snížil Peter Cehlárik, ale blíže na dostřel už se pak Slováci nedostali. Kanaďané postupně odskočili až na 5:1, pak se prosadili Miloš Kelemen a Marek Hrivík, výsledek uzavřel svým druhým dnešním gólem Nick Paul, jenž si připsal i asistenci.

Vítězná série Kanaďanů v české metropoli trvá od play off MS 2004, dalších 10 výher přidali před devíti lety, na letošním turnaji dnes přidali osmý triumf. Právě od MS 2015 nechyběli ani jednou v semifinále. Mají za tu dobu čtyři zlaté a tři stříbra, jen v roce 2018 skončili čtvrtí. Pro Slováky turnaj skončil, v semifinále byli naposledy v roce v roce 2012, kdy získali stříbro.

Sestřih zápasu. Livesport CZ + SK

Kanadě se povedl začátek a v čase 2:45 otevřela skóre. Jared McCann se přes Patrika Kocha natlačil před Samuela Hlavaje a bekhendem přehodil slovenského gólmana, který se mu v pádu snažil puk vypíchnout hokejkou. Za 90 sekund už to bylo 2:0. Po střele Bowena Byrama doklepl puk za Hlavaje bekhendem Pierre-Luc Dubois.

Slováci se ubránili při vyloučení Mária Grmana a v osmé minutě šťastně snížili. Bekhendovou přihrávku Cehlárika od pravého mantinelu na najíždějícího Šimona Nemce ze vzduchu zasáhl Brandon Hagel a zaskočil Jordana Binningtona.

Kanada měla nadále převahu, ale šance nevyužila. Blízko vyrovnání byl naopak tým kouče Craiga Ramsayho. V 18. minutě v přečíslení Pavol Regenda nabil Kelemenovi, ale do jeho střely do odkryté branky ještě stihl vložit hokejku bránící Olen Zellweger.

Statistiky utkání. Livesport

V úvodu druhé části po Regendově střele netrefil puk před prázdnou brankou Viliam Čacho a po Kochově pokusu neuspěl z dorážky ani Regenda. V 24. minutě vrátil Kanadě dvoubrankový náskok Paul, který po kombinaci Guenthera a Connora Bedarda z pravého kruhu překonal přesouvajícího se Hlavaje. Kanaďané se ubránili při Byramově vyloučení a v 35. minutě měl možnost po Čachově přihrávce Juraj Slafkovský.

Hned v úvodních sekundách třetího dějství byl blízko snížení Martin Fehérváry, při zakončení z úhlu však zazvonil pouze na tyčku. Slováci pak sice přečkali bez úhony Regendův čtyřminutový trest za faul vysokou holí, jenže Guenther ve 47. minutě zvýšil už na 4:1.

Uběhlo navíc jen 20 sekund a Brandon Tanev přidal bekhendovou dorážkou pátý gól Kanaďanů. O 28 sekund později kontroval Kelemen. Při dvojnásobné početní výhodě na konci 57. minuty vykřesal ještě naději Hrivík, ale pak při hře Slováků bez gólmana pečetil postup Paul.

Vstup do utkání usnadnilo Švýcarům vyloučení Wissmanna již po 13 sekundách hry, faul na Fialu ale potrestat nedokázali. I proto, že Hischier trefil jen tyč.

Německý tým v předchozích čtyřech zápasech proti slabším soupeřům nastřílel 26 branek, dnes byl ale dlouho v útoku bezzubý. V první přesilovce dokonce inkasoval branku, když svůj rychlý protiútok zakončil střelou nad rameno brankáře Grubauera Bertschy.

Sestřih utkání. Livesport CZ + SK

V 17. minutě se Švýcaři prosadili podruhé, když se zblokovaná střela odrazila přímo k Hischierovi, který neměl problém trefit odkrytou branku a připsal si šestý gól na MS. Více práce než Genoni měl i nadále Grubauer, ani brankář Seattlu ale nemusel řešit žádné složité situace. V polovině utkání bez větších problémů vyřešil akci Haase.

Německu se podařilo snížit ve 32. minutě, kdy Kahun bleskově využil přesilovou hru. Vyloučený Glauser se vrátil na led již po čtyřech sekundách. Snížení Němce povzbudilo, vyrovnat mohl Kahun, ve 38. minutě ale trefil tyč.

Statistiky utkání. Livesport

Na začátku třetí části Němci nevyužili další početní výhodu, na obou týmech bylo pak vidět, že hlavně nechtějí udělat chybu v obraně. Ve 48. minutě se do náznaku šance dostal Niederreiter, Grubauer byl pozorný. Nepřekonal jej ani Senteler.

V 58. minutě mohl vyrovnat Reichel, jenže z dobré pozice přestřelil. Němci se rozhodli odvolat brankáře, při power play však inkasovali potřetí.

Švédové postoupili do čtvrtfinále jako vítěz základní skupiny s bilancí sedmi výher, Finsko ale nebylo jejich vysněným soupeřem. Oba týmy se totiž před šampionátem utkaly pětkrát a poslední čtyři zápasy vyhráli Finové, dvakrát bez inkasované branky.

V úvodu byli výrazně aktivnější Švédové, na brankáře Larmiho, který dostal překvapivě přednost před turnajovou jedničkou Säterim, ale vyzrát nedokázali. Finové navíc postupně srovnali krok a v osmé minutě skončila tečovaná střela Rissanena na tyčce Gustavssonovy branky. O chvilku později zvonila tyč i na druhé straně, v přesilovce ji trefil Eriksson Ek.

Sestřih utkání. Livesport CZ + SK

Švédové byli výrazně střelecky aktivnější, gólové šance si však nevytvářeli. Larmiho připravenost prověřil po přečíslení tři na dva Dahlin, ve druhé části se v přesilovce dostal do slibné pozice Marcus Johansson. Ani on ale nedokázal otevřít skóre. Po finské chybě v rozehrávce zahrozil Lundeström, Larmi byl ale připravený. Finové se do nebezpečných pozic dostali až v závěru druhé části, Jääskä ani Innala své individuální akce do gólové koncovky nedotáhli.

Ve třetí třetině nejprve další přesilovku nevyužili Švédové, poté v první početní výhodě neskórovali ani Finové a bylo jasné, že případný první gól tým výrazně přiblíží semifinále. V 56. minutě se jej podařilo vstřelit Dahlinovi a Finové, kteří do té doby měli na kontě jen 11 střeleckých pokusů, museli začít útočit. I krátký časový úsek jim ale stačil k vyrovnání.

Statistiky utkání. Livesport

Gustavsson si připsal několik dobrých zákroků, 58 sekund před koncem základní hrací doby jej však v power play překonal Björninen. Klíčový moment prodloužení přišel v 65. minutě. Helenius zastavil Kempeho v šanci jen za cenu faulu a Švédové dostali šanci přesilové hry čtyři na tři. Po sérii střel ji využil Eriksson Ek, který tečoval Dahlinův pokus.