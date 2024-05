Hertl se na mistrovství světa v Česku neobjeví, klub se rozhodl útočníka neuvolnit

Útočník Tomáš Hertl (30) se k reprezentaci na domácím hokejovém mistrovství světa navzdory vyřazení týmu Vegas v 1. kole play off NHL nepřipojí. Generální manažer národního mužstva Petr Nedvěd před úterním prvním tréninkem v O2 areně oznámil, že klub hráče neuvolnil. Potvrdil naopak příjezd Davida Kämpfa (29) z Toronta.

"Tomáš Hertl se bohužel k mužstvu nepřipojí. Měl zájem přijet, byli jsme domluvení, ale klub nám to neumožnil. Pro nás je to obrovská ztráta, těšili jsme se na něho, ale bohužel... Musíme to respektovat," řekl Nedvěd.

Přiznal, že do určité míry sehrál roli Hertlův nedávný operační zákrok kolena, přestože držitel bronzu z MS 2022 v Tampere odehrál po zotavení šest zápasů základní části a následně i všech sedm duelů série play off proti Dallasu (3:4 na zápasy). Od výměny ze San Jose před dvěma měsíci si připsal pět bodů za tři góly a dvě nahrávky. Osmiletý kontrakt na 65,1 milionu dolarů mu platí do roku 2030.

"Tomáš je pro Vegas samozřejmě investicí na dalších šest let. Odehrál sice play off a hrál něco kolem dvaceti minut, měl velkou porci na ledě, ale to koleno není stoprocentní. A já jsem tak nějak tušil, že k tomuhle dojde, že klub se k tomu postaví záporně a nebude chtít, aby hrál na mistrovství světa," uvedl Nedvěd.

Kämpf se připojí ve čtvrtek

David Kämpf naopak prošel výstupní zdravotní prohlídkou i pohovory v Torontu a je na cestě do Česka. K výběru kouče Radima Rulíka by se měl devětadvacetiletý útočník připojit ve čtvrtek. "Odletěl ze zámoří, zítra odpoledne by měl být v Praze a připojí se k nám ve čtvrtek na tréninku," řekl Nedvěd.

Maple Leafs neuspěli stejně jako Golden Knights, kteří Stanley Cup obhajovali, v sedmizápasové sérii. S Bostonem sice vyrovnali z 1:3 na 3:3, ale pak jim v prodloužení rozhodující bitvy ukončil sezonu David Pastrňák. Kämpf odehrál v základní části 78 zápasů a připsal si 19 bodů (8+11). Za sedm startů v play off přidal gól.

V kádru českého týmu, který dnes začal trénovat v dějišti MS, jsou nyní tři brankáři, osm obránců a 14 útočníků. Kämpf se připojí jako šestadvacátý. Do turnaje může zasáhnout 25 hokejistů. Zástupci českého týmu navíc již dříve avizovali, že si patrně ještě nechají místo pro případné další posily ze zámoří. "Víme, kdo zůstane mimo hru, až se k nám David (Kämpf) skutečně přidá, ale necháme si to pro sebe," uvedl Nedvěd.

Šampionát začne v Praze a Ostravě v pátek. Český tým nastoupí v úvodním hracím dnu ve 20:20 proti Finsku.