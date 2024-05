Nedokážu to vůbec popsat, hledal slova hrdina Baumgartner. Myslel, že gól nebude platit

Rakouský útočník Benjamin Baumgartner (24), který gólem 0,2 sekundy před koncem rozhodl o senzačním vítězství 3:2 nad finskými hokejisty na mistrovství světa v Praze, si myslel, že jeho branka nebude platit. Výhru v rozhovoru s novináři označil za mimořádný okamžik pro celý rakouský hokej za poslední dobu.

Další zápas, další šok. Rakušané na třetí třetinu s Kanadou, kterou vyhráli 5:0 a vybojovali díky tomu první bod na šampionátu za prohru 6:7 v nájezdech, navázali úchvatným obratem proti Finům. S olympijskými šampiony prohrávali na začátku deváté minuty 0:2 a nakonec slavili triumf 3:2.

"Nedokážu to vůbec popsat... Finové jsou každopádně dobrý tým. A my jsme je najednou porazili na mistrovství světa," řekl Baumgartner k první výhře své země nad Finskem. "Myslím, že to je za dlouhou dobu ta nejlepší věc, která se v rakouském hokeji přihodila. Jsme na tým všichni opravdu hrdí," dodal.

Statistiky utkání. Enetpulse

Když jeho pokus v poslední sekundě základní hrací doby skončil v brance, mísily se v něm pocity. "Chtěl jsem se co nejrychleji dostat ke střídačce za klukama, abychom se mohli všichni objímat a radovat," řekl Baumgarter.

Jenže zároveň měl i trošku pochybnosti. "Myslel jsem si, že siréna zazněla dříve, než skončil puk v brance, ale mýlil jsem se. Bylo to ale vážně těsné. Myslím, že to snad ani nemohlo být těsnější. Jsme samozřejmě moc šťastní a myslím, že právě teď to je u nás v šatně jedna velká party," smál se.

"Jasně, byl to i pro nás šok, když to skončilo v brance. Já už jsem si myslel, že jdeme do prodloužení. Napadlo mě, že tohle snad ani není možné, ale pár těsných zápasů jsme tady už měli. Nebyli jsme lepším týmem, ale i tak si myslím, že jsme si zasloužili vyhrát," prohlásil útočník Peter Schneider.

Věřil hned v první chvíli, že oslavu Rakušanům nic nevezme. "Říkal jsem si, že jestli ten čas nahoře na kostce odpovídá oficiálnímu času zápasu, tak jsem si byl stoprocentně jistý, že platí. Prostě jsem věděl, že je to gól," řekl.

Výkony i výsledky Rakušanů mají vzestupnou tendenci. Začali prohrou 1:5 s Dány, pak ale potrápili Švýcary a zápas ztratili až v poslední minutě.

"Řekli jsme si, že nemůžeme takhle hrát, jak jsme hráli s Dánskem, že musíme hrát mnohem jednodušeji, víc bruslit, lépe bránit, dávat puky ven z vlastního pásma. Už se Švýcary jsme si vedli lépe, s Kanadou to bylo zase lepší a dodalo nám to určitě sebevědomí. Teď s Finy si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas s vynikajícím soupeřem," prohlásil Schneider.

Zároveň ale mírnil euforii. "Rozhodně ještě nemáme co slavit. Pořád jsme nic nedokázali. Máme čtyři body a stále se může stát, že spadneme. Naším cílem je udržet se v elitní skupině, ještě stále nemáme hotovo. Takže oslavy případně až po šampionátu," ujistil Schneider.

"Myslím, že už proti Kanadě jsme odvedli vážně dobrou práci. Dneska si můžeme užít tuhle výhru nad Finy a radovat se. Ale zítra nás čeká zase nový den a další zápas. Až se ráno probudíme, musíme být připravení. Je před námi zápas s Čechy a musíme pokračovat stejně," doplnil další útočník Marco Rossi.

Česko považuje Schneider, jenž působil v letech 2007 až 2010 v mládežnických týmech Českých Budějovic a Znojma a sezonu 2020/21 odehrál v dresu extraligové Komety Brno, za nejsilnější tým ve skupině.

"Co jsem viděl, tak bych řekl, že jsou nejlepší. Určitě si nemůžeme myslet, že zítra proti nim budeme dominovat. Ale všichni kluci určitě vidí, že je tady cesta, jak udělat nějaké body. Doufám, že třeba překvapíme i je. Bude to každopádně hodně těžký zápas, ale nic nevzdáváme, budeme bojovat. Těším se na to," řekl Schneider.

Taktika bude opět stejná jako dnes. "Chceme co nejdéle udržet ten zápas těsný, aby to bylo o gól, maximálně o dva. Tím víc nervózní možná jsou pak ty super týmy, které tady jsou. Máme i skvělé gólmany. A na konci, když se hraje těsný zápas, se může stát cokoliv. Jako dneska," uvedl Schneider.

Je rád, že hokejisté si ve své zemi řekli posledními výsledky o velkou pozornost. "Určitě je dobře, že se o nás doma píše. Komentátoři bývají kritičtí, ale teď nemají co říct," smál se Schneider.