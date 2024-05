Nej comeback dějin šampionátu? Rakouský kouč: Jen jsem klukům řekl, ať odehrají dobrou třetinu

Dominic Zwerger slaví gól do sítě Kanady, John Tavares (v pozadí) nechápe, co se stalo.

Bývala takovou mocností, že její tým nasadili na prvním šampionátu v roce 1930 rovnou do finále. Organizátoři usoudili, že hrát zbylá utkání nemá pro hokejisty Kanady vůbec smysl. I v úterý večer to pro ně vypadalo jako bezcenný duel. Obhájci titulu vedli nad Rakušany po dvou třetinách 6:1, jasně dominovali. Pak přišlo ovšem takové vzepětí, které podle historiků mistrovství světa ještě nikdy nezažilo. Outsider turnaje totiž pěti brankami během necelých 16 minut vyrovnal!

Kromě fanoušků přímo v hale to ovšem zřejmě viděl málokdo. Většina diváků u televize zápas nejspíš po druhé třetině přepnula, vždyť sledovali jasný zápas na jednu branku. "Do té doby jsme hráli velice dobře, takhle bych si to představoval," chválil kanadský kouč André Tourigny. Jeho výběr soupeře pustil za 40 minut jen ke 12 střelám, sám jich přitom vyslal 35.

A rakouský trenér Roger Baider své svěřence během druhé pauzy spíš konejšil, než že by se je snažil plamenně motivovat. "Hrajete proti obhájcům zlata, je tu přes 10 tisíc lidí, užijte si to. Pojďme zkusit odehrát dobrou poslední třetinu," říkal jim. Dobrou? Fantastickou!

Rakušané svého soupeře totálně zatloukli do ledu. "Přestali jsme věnovat pozornost detailům, je to pro nás obrovská lekce. Mysleli jsme, že už máme vyhráno… Ztratili jsme kontrolu nad středním pásmem," soukal ze sebe kapitán týmu John Tavares, který tým posílil až během turnaje a v úterý nastoupil. poprvé. A nakonec po 15 vteřinách rozhodl v prodloužení.

Absolutně nečekané

Když se oba celky střetly naposledy, shodou okolností také v Praze, triumfovala na mistrovství světa Kanada 10:1. Hokejový rozdíl mezi oběma zeměmi je obecně nedozírný. A teď tohle… "Neuvěřitelné, absolutně nečekané, a to už trénuju 30 let," žasl Baider, šedovlasý distingovaný muž.

"Nikdo si to nedokáže představit. Outsider jako my zvládne tohle proti mistrům světa?! Kdyby se nám povedlo přidat bodík proti Finům nebo Čechům," vykládal kouč, jehož hlavní misí je zachránit tým v elitě.

Statistiky zápasu. Enetpulse

Pokud padla zmínka o úvodním mistrovství světa, výběr kolébky hokeje od té doby odehrál na tomto vrcholném turnaji přes 1600 třetin. A jen čtyřikrát se mu doposud stalo, aby mu soupeř během jedné nasypal do sítě pět puků. Poprvé se to povedlo v roce 1965 v Tampere Čechoslovákům, tým kolem bratří Holíků, Golonky či Nedomanského znectil zámořského giganta 8:0, většiny branek dosáhl až v závěrečné části. A Dzurilla v brance dokonce slavil čisté konto. Další pětibrankové třetiny už připadají Sovětům, v roce 1977 dokonce Phil Esposito a spol. padli 1:11!

Rakušanům se dosud z opačné strany povedl takový kousek jen ve 40. letech minulého století proti Polsku a Dánsku a předloni proti Velké Británii. A ještě jeden pohled – v soutěžích IIHF bylo od roku na olympiádě či mistrovství světa seniorů nebo juniorů odehráno okolo 7000 utkání a žádné nenabídlo ve třetí třetině takovou horskou dráhu. I proto byl v úterý kurz na to, že duel skončí po 60 minutách nerozhodně, před začátkem třetí části závratných 180:1.

Když se pak soupeř chytil dvěma góly, mladíci v sestavě Kanady to v hlavě nezvládli. "Na konci zápasu to pro nás nebylo snadné, celá aréna fandila Rakušanům, a to dost hlasitě… V Evropě jsou fanoušci jiní, když cítí šanci pro svůj tým, vyburcuje je to. Tohle je velká hala, máte pocit, že všichni jsou proti vám…" líčil Kaiden Guhle, 22letý obránce Montrealu.

O dost zkušenější Andrew Mangiapane, tahoun mistrů světa z roku 2021 přidal: "Takový zápas jsem asi v kariéře nezažil. První dvě třetiny jsme hráli dosud nejlépe na turnaji. Ale pak… Musíme zvládnout celý zápas bez výkyvů, to je náš největší úkol na turnaji. Týmy, které to dokážou, odjíždějí většinou se zlatými medailemi," tušil.

Není novinkou, že v Kanadě nemá šampionát takovou pozornost i prestiž, o to méně jiné týmy než právě výběr země javorového listu, jenž v posledních letech pravidelně sbírá zlaté medaile. "Kamarádi se mě loni ptali, co a proč se to stalo proti Norsku? (Kanada prohrála 2:3sn – pozn. red.) No, zkrátka proto, že tyhle týmy jsou lepší, než si lidé myslí…," řekl Tourigny.

Což může být docela dobře i vzkaz pro české fanoušky…