Organizátoři hokejového MS v úterý uvolní do prodeje lístky na jednotlivé zápasy

Organizátoři letošního hokejového mistrovství světa v Praze a Ostravě uvolní v úterý do prodeje vstupenky na jednotlivá utkání. Podle tiskové zprávy budou k dispozici i lístky na české zápasy, v sítích Ticketportal a Ticketmaster budou k dispozici od 10 hodin.

Doposud byly k dispozici jen takzvané denní balíčky. Od října organizátoři šampionátu prodali téměř 400 tisíc vstupenek, bezmála 65 procent z celkové prodejní kapacity.

Za cenu 2390 korun bude možné v úterý zakoupit vstupenky i na čtvrtfinále, ve kterém by se měl představit český tým. V případě postupu ze základní části totiž národní celek vstoupí do play off ve čtvrtek 23. května od 20:20.

"V historii mistrovství světa se ještě nestalo, že by český národní tým zůstal před branami play off. Pokud chtějí fanoušci zafandit domácím hokejistům, měli by si pořídit vstupenky na "pražské" čtvrtfinále co nejdříve," uvedl šéf ticketingu MS Martin Gremlica.

Světový šampionát v Praze a Ostravě se bude konat od 10. do 26. května.