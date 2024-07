Jágr trénuje a chtěl by hrát celou přípravu. Last dance? Tak bych to nenazýval, říká

Nezvykle hned na prvním tréninku na ledě s k týmu Kladna připojil i majitel Jaromír Jágr (52). Legendární útočník dopředu avizoval, že se chce řádně připravit na svoji poslední sezonu v profesionální kariéře, a nic nenechává náhodě. Na led chodil s Romanem Červenkou nebo Davidem Pastrňákem již v předchozích týdnech v Praze a oproti minulým měsícům viditelně zhubl. Zda se ale zapojí do extraligy hned od 1. kola, to v rozhovoru s novináři nechtěl říct.

"To nevím, mám ještě skoro dva měsíce přípravy. Uvidím, jak na tom budu. Momentálně to neřeším. Pojedu každý trénink naplno, budu chtít hrát každý (přípravný) zápas," řekl Jágr, který na ledě s týmem vydržel déle než hodinu a poté si i tradičně přidával. "Chodil jsem trochu bruslit před dnešním tréninkem, takže to bylo fyzicky v pohodě. Že bych nestíhal s dechem, to vůbec," podotkl s úsměvem dvaapadesátiletý útočník.

Hned od začátku tak i svým spoluhráčům ukázal, že příští sezona by v jeho podání mohla být jiná a výrazně vydařenější. "Je to jiný oproti posledním pěti letům, kdy jsem v létě nic nedělal a začínal jsem se připravovat v listopadu nebo prosinci. Teď je to o něčem jiném. Že by to ale byla Last dance? Tak bych to nenazýval. Prostě první trénink, úplně normální, v klidu," uvedl Jágr.

Poslední prakticky kompletní ročník odehrál Jágr za Kladno v sezoně 2021/22. Už tehdy poukazoval na svoji hmotnost. Nyní ale hubne. "Jde to lépe, než jsem čekal," prozradil. Vynechal i oblíbené tatranky. "Poslední měsíc jsem podle mě shodil šest sedm kilo," uvedl Jágr. Kolik nyní váží, to říct nechtěl. "Nechci shazovat svaly, ale podle měření jsem shodil minimálně pět kilo tuku. To je pro mě důležité. Viděl jsem hráče, kteří jsou tlustí, a stejně dávají góly. Ale když jsi v dobré kondici, cítíš se líp a jsi míň unavený. O váze to určitě není. Jen o tom, abys měl sílu a ne nadbytek tuku," řekl.

Přestože složení týmu je podle jeho slov primárně úkol pro sportovního manažera Jiřího Burgera, důležitou roli hraje i sám. "V minulé sezoně jsme byli důkazem toho, že když se ti zraní klíčoví hráči nebo ti odejdou, je to velice těžké. Pro nás bude důležité mít štěstí na zdraví, pak se s tím nějak musíme poprat. Myslím si, že mančaft bude celkově lepší než minulý rok. Když nebudeme zranění, samozřejmě," věří Jágr.

Program hokejistů Kladna. Livesport

Rytíři se ale budou muset vyrovnat se ztrátou generálního partnera. "Samozřejmě to není jednoduché, moc sponzorů tady nemáme. Skončila i podpora města. Tenhle rok to umlátíme. I rozpočet jsme navýšili. Vzali jsme to na sebe," řekl Jágr.