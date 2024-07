Indiáni pod novým koučem Jandačem poprvé vyjeli na led, cílem je napravit minulou sezonu

Plzeň, jíž do nové extraligové sezony povede Josef Jandač (55), začala s přípravou na ledě začali. Bývalý reprezentační kouč se vrací na střídačku po dvouleté odmlce. V týmu nastala řada změn. Indiáni touží napravit neúspěšný poslední ročník, v němž jen těsně proklouzli do předkola play off, v němž pak proti Litvínovu neuhráli ani zápas.

Finální fázi letní přípravy zahájil tým trenéra Jandače, jenž bude mít k ruce asistenty Jiřího Vebera a Václava Pletku, v kompletním složení. O smlouvu s Indiány usilují navíc útočníci Dominik Simon, Radek Mužík, Matyáš Borák a obránce Patrik Brůna.

Odešli gólmani Samuel Hlavaj s Milanem Kloučkem, obránci Martin Bučko, Aleksi Laakso a útočníci Aleksi Rekonen, Jakub Pour a Petr Straka. V kolonce příchodů figurují brankáři Dávid Hrenák s Nickem Malíkem, beci Kristians Rubins, Igor Merežko a forvardi Jakub Klepiš, Christophe Lalancette a Olivier Archambault. Na hostování přišel další útočník Tomáš Urban.

Program přípravných zápasů Plzně. Livesport

"Jak je již známo, celkově v klubu i v mužstvu dochází k mnoha změnám, a to z jediného a klíčového důvodu. Všichni chceme být znovu úspěšní," uvedl pro klubový web generální manažer klubu Martin Straka. "V minulém roce jsme otevřeli novou kapitolu klubu a já pevně doufám, že se budeme již v nové sezoně účastnit hlavní fáze play off," dodal.

V přípravě čeká Indiány devět zápasů, boj o extraligové body zahájí 18. září na ledě Vítkovic. O dva dny později je při domácí premiéře čeká repríza souboje z předkola – přivítají Litvínov.