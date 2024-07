Edmonton našel nového generálního manažera, po skandálu se na scénu vrací Bowman

Bowman se vrátil do NHL po skandálu se sexuálním napadením v týmu Chicaga z roku 2010.

Novým generálním manažerem letošních finalistů Stanley Cupu Edmontonu Oilers je Stan Bowman (51), jenž se navíc v klubu ujal role viceprezidenta pro hokejové záležitosti. Kanaďan je prvním bývalým funkcionářem, který se vrátil do NHL po skandálu se sexuálním napadením v týmu Chicaga z roku 2010.

Edmonton ve středu oznámil Bowmanovo angažování necelý měsíc poté, co vedení soutěže začátkem července uvedlo, že se může stejně jako bývalý kouč Joel Quenneville a další bývalý funkcionář Blackhawks Al MacIsaac vrátit do soutěže. Syn legendárního trenéra Scottyho Bowmana rezignoval na funkci generálního manažera Chicaga v říjnu 2021 poté, co nezávislé vyšetřování ukázalo, že vedení klubu v roce 2010 dostatečně nereagovalo na obvinění, že tehdejší videokouč Brad Aldidge sexuálně napadl hráče Kylea Beache.

Bowman šéfoval Chicagu v úspěšném období, během nějž Blackhawks získali v letech 2010, 2013 a 2015 třikrát Stanley Cup. Ve funkci nahradil Kena Hollanda, jemuž po sezoně vypršela smlouva a po dohodě nebyla prodloužena. Oilers v červnu bojovali ve finále NHL s Floridou, které podlehli 1:2 v rozhodujícím sedmém zápase.