Česko ve finále MS v hokeji: Po 39 letech doma o zlato. Jsme nažhavení a v euforii, zní z české kabiny

Hrát před vlastními fanoušky o titul mistra světa? Naposledy se to hokejové reprezentaci (tehdy ještě československé) poštěstilo v roce 1985. Pastrňák a spol. mají šanci na unikátní zážitky a oslavy, pokud večer porazí Švýcary. Obsazení finále bude zcela nečekané, odhadované složení dvojice v boji o zlato, tedy obhájci triufmu z Kanady proti hvězdami NHL nadupanému celku Švédska, bude k vidění jen v utkání o bronz.

Těch 39 let, které uplynuly od zmíněného roku 1985, je dlouhá doba. Ze současného týmu ještě nikdo nebyl na světě, hlavní kouč Radim Rulík byl v době tehdejšího šampionátu 20letý mladík rok po maturitě. A když se národní tým (mimochodem také díky sedmibrankové výhře nad Švédy) prodral do finále proti Kanadě, vyrazil z Ostrova nad Ohří do Prahy v naději, že na duel sežene lístek. "Strašně jsem si přál, abych se tam dostal. Nepovedlo se. Tak jsem jel stopem asi šest hodin zpátky," vzpomíná. Výsledek se dozvěděl až doma…

Další domácí finále už mu neunikne, na střídačce bude mít ten nejlepší výhled. Povede z ní své svěřence za prvním titulem po 14 letech. Český hokej čeká na zlaté opojení téměř věčnost. "Jsme nažhavení a v takové euforii, že už ani necítíme únavu," vykládal po semifinále odhodlaně Dominik Kubalík. Zase se o něm fanoušci baví jako o kanonýrovi, Švédy v sobotu pomohl skolit dvěma góly. Na turnaji si přitom prošel střeleckým trápením. Vedle nepolapitelného Martina Nečase však pookřál.

Pokud mluvil o únavě, ta obchází švýcarskou kabinu. Finálový soupeř se bil s Kanadou o postup přes prodloužení a nájezdy do půl desáté do večera. V té době už si Češi, kteří skončili o čtyři a půl hodiny dřív, hověli po večeři na hotelu u televize. To je pro soupeře znatelný hendikep. "Je to super vymyšlené. Jsme domácí, máme lepší podmínky a delší pauzu. Když hrajete večer, usnete až po půlnoci. Což samozřejmě není nejlepší, když vás další den čeká zápas," podotkl Nečas.

Se Švýcary už se doma jednou národní tým o medaili utkal. V roce 1993 je přemohl v boji o bronz 2:0. Tehdy u toho byl i obránce Leo Gudas, táta pilíře nynější defenzivy Radka. Ten jej tak nyní překonal. "Být ve finále je snem každého kluka," podotkl český obr.

Preview finále. Livesport CZ + SK

Jeho tým nasypal Švédsku sedm branek a rozdrolil dosud nejpevnější defenzivu turnaje na prach. Obranný šik s Karlssonem, Hedmanem, Dahlinem… "Obrovská, obrovská síla Švédů, v tomhle nám domácí prostředí strašně pomohlo, byla to energie navíc. Kdybychom proti takhle silnému týmu nehráli doma, měli bychom to daleko těžší," mínil Rulík. Sám to bude mít složitější v tom, že nebude smět kvůli distancu využít Jana Ruttu, další zadák Jakub Krejčík odjel po semifinále do nemocnice s pochroumaným nosem a není jisté, zda bude moci ve finále hrát. Duel se Švédy nicméně dokončil, a to s ochranným košíkem přes obličej.

Rulík potvrdil, že je trenérem pro špatné časy. Dvacítku dovedl loni do finále světového šampionátu po 22 letech, nyní se mu povedlo ukončit půst i u seniorské reprezentace. "Pocity jsou hodně podobné. Je to spousta let. Dojetí bylo strašně silné, umocněné domácím prostředím. To jsme s dvacítkou v Halifaxu nezažili. Tam jsme byli hosté, Kanada domácí a podporu cítili oni, my ne," porovnal Rulík.

Poslední české zápasy se Švýcarskem na MS. Enetpulse

Reprezentace se nyní může fanouškům za vytrvalé úžasné podporování odvděčit zlatem. "Chceme urvat zlato pro ně. Co předvádějí, je neskutečné. Lidi tady žijí hokejem," chválil David Pastrňák.