Česko ve finále MS v hokeji: Motivace je neskutečná, o tom jsme snili odmalička, řekl Nečas

Hokejový útočník Martin Nečas (25) vždycky snil o finále na domácím mistrovství světa a sen se mu splní v neděli i proto, že se dnes gólem a třemi asistencemi podílel na semifinálové výhře 7:3 nad Švédskem. V rozhovoru s novináři řekl, že takový výkon předvedl díky tomu, že se hokejem pořádně baví.

"Už jsem říkal několikrát, že hraju nejlépe, když se hokejem bavím, a tady se jím bavím na 110 procent. O tomto jsem vždycky snil, že budu hrát finále mistrovství světa před českým publikem," prohlásil pětadvacetiletý hráč Caroliny, kde mu v létě skončí smlouva.

Semifinále se mu mimořádně povedlo. "Nevím, jestli to byl životní zápas, ale tím, že je to semifinále tady v Česku a postoupili jsme do finále, tak je to jeden z těch nejoblíbenějších zápasů," podotkl Nečas, který na turnaji odehrál čtvrtý duel, jelikož na šampionát přicestoval až po vyřazení z 2. kola play off NHL.

Sestřih utkání Švédsko – Česko. Livesport

Postup do finále je podle něj zasloužený. "Kluci hráli výborně, já jsem tady čtvrtý zápas, ale co vidím, tak je tady neskutečná kabina. Neskuteční fanoušci, tým máme stmelený, že na ledě žijeme jeden za druhého. Není to jenom o tom, že bychom hráli na jednu lajnu, ale hrajeme na čtyři a to je hrozně těžké bránit," uvedl Nečas.

Češi jsou ve finále po 14 letech, tehdy v něm porazili Rusko 2:1. O zlato se utkají se Švýcary, nebo obhájci titulu Kanaďany. "Motivace je to neskutečná. Je to něco, o čem jsme snili odmalička. Vyhrát Stanley Cup a vyhrát mistrovství za Česko a ještě v Česku je úplně top. Je to super, jsme v euforii a ještě nejsme u konce," konstatoval někdejší hráč brněnské Komety.

Nečasovy zápasové statistiky. Enetpulse

V roce 2010 při zisku posledního českého titulu nechyběl u oslav ve Žďáru nad Sázavou. "Když trofej dovezli, tak to byla neskutečná euforie. Tím, že je to v Česku, tak je to navýšené. Ještě nejsme hotoví, zítra máme nejdůležitější zápas," mínil Nečas.