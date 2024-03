Reprezentace začíná přípravu na MS s 15 hráči. Nechybí lídr Červenka a tři nováčci

Česká hokejová reprezentace začne přípravu na květnové mistrovství světa v Praze zatím s patnácti hráči. Jsou mezi nimi i tři nováčci – brankáři Lukáš Klimeš (29) z Vítkovic s Danielem Králem (20) z Liberce a obránce Jakub Sirota (25) z Olomouce. Od začátku se bude hlásit také kapitán z posledních dvou mistrovství světa i olympijských her v Pekingu Roman Červenka (38) ze švýcarského Rapperswilu. Informoval o tom v tiskové zprávě media manažer národního týmu Ondřej Kalát.

Národní tým se sejde poprvé v úterý v Říčanech a z patnáctky nominovaných se připojí až později útočník Jakub Flek z Komety Brno. Kouč Radim Rulík bude mít v kádru tři gólmany, pět obránců a sedm útočníků, o týden později v Karlových Varech už bude mít k dispozici pět formací.

"Tento kemp je určen zejména pro hráče, kterým skončila sezona po základní části či předkole play off. Se všemi hráči, které chceme nominovat, jsem mluvil a zjišťoval jsem, jak jsou na tom zdravotně a jak se cítí," uvedl Rulík.

S plným kádrem počítá od 8. dubna na západě Čech. "Tréninkový kemp v Říčanech jsme do přípravy zahrnuli nově oproti původním plánům hlavně kvůli hráčům, pro které by pauza po konci klubové sezony byla moc dlouhá. Chceme, aby se udrželi v kondici a měli možnost chodit na led. V kompletním složení se ale sejdeme až v Karlových Varech," doplnil Rulík.

Vedle nováčků pod Rulíkem, který po minulé sezoně nahradil Fina Kariho Jalonena, ještě nehráli gólman Dominik Frodl z Karlových Varů, obránce Andrej Šustr z Kolína nad Rýnem a útočník Jiří Černoch z Karlových Varů. Frodl si připsal jediný start v dubnu 2021, Šustr se představil naposledy v červnu stejného roku na mistrovství světa v Rize a Černoch na loňském světovém šampionátu v Rize a Tampere.

Obránce Filip Pyrochta z Mladé Boleslavi, Petr Zámorský z Plzně, Libor Zábranský z Ässätu Pori a útočníci Červenka, Flek, Ondřej Beránek z Karlových Varů, Jan Bambula z Olomouce, Jakub Rychlovský z Liberce a Michael Špaček z Ambri-Piotty byli v této sezoně na turnajích Euro Hockey Tour.

Další jména na konci příštího týdne

Další jména do přípravy zveřejní vedení reprezentace na konci příštího týdne. "Máme připraveno několik variant. Počkáme, jak dopadnou některé série play off v zahraničních soutěžích, a podle toho se rozhodneme. Samozřejmě počítáme s tím, že se k nám ve Varech připojí i další kluci z české extraligy, jejichž týmy vypadly ve čtvrtfinále," uvedl Rulík. V Říčanech budou mít hráči od úterka do pátku vždy jeden trénink na ledě a jeden na suchu.

Rulík byl v uplynulých dvou týdnech na inspekční cestě v zámoří a sledoval potenciální posily z NHL. "Sledoval jsem ale i prostřednictvím videopřenosů zápasy v Evropě. Samozřejmě je do tvorby nominace zapojen celý realizační tým. Jirka Kalous a Tomáš Plekanec měli každý určenou jednu čtvrtfinálovou sérii, na kterou se zaměřili. Stejně tak nám pomohli i trenéři mládežnických reprezentací Patrik Augusta s Davidem Čermákem," doplnil Rulík.

Tak vypadá nejbližší plán. Livesport

Je také v kontaktu s generálním manažerem reprezentace Petrem Nedvědem a jeho asistentem Martinem Havlátem, kteří sledují možné kandidáty v NHL a AHL. "Tam musíme v první řadě počkat na konec základní části, do té doby nelze říct nic s jistotou," dodal reprezentační kouč.

Jeho tým čekají první přípravné zápasy ve čtvrtek 11. dubna a o dva dny později v Karlových Varech s Německem. V dalších týdnech budou hrát v Českých Budějovicích a Linci s Rakouskem a pak v Trenčíně a Bratislavě se Slovenskem. Generálkou na mistrovství světa v Praze (10. až 26. května) bude od 2. do 5. května domácí turnaj Euro Hockey Tour.

Nominace na první tréninkový kemp české hokejové reprezentace před MS v Říčanech:

Brankáři: Dominik Frodl (Karlovy Vary; 1 zápas), Lukáš Klimeš (Vítkovice; 0), Daniel Král (Liberec; 0),

obránci: Filip Pyrochta (Mladá Boleslav; 29 zápasů/0 branek), Jakub Sirota (Olomouc; 0/0), Petr Zámorský (Plzeň; 81/3), Andrej Šustr (Kolín nad Rýnem/Něm.; 26/3), Libor Zábranský (Ässät Pori/Fin.; 19/0),

útočníci: Ondřej Beránek (49/7), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 46/8), Jan Bambula (Olomouc; 6/0), Jakub Flek (Kometa Brno; 74/18), Jakub Rychlovský (Liberec; 5/1), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc; 192/53), Michael Špaček (Ambri-Piotta/Švýc.; 60/9).