Uzávěrka přestupů v NHL vzala reprezentaci Hertla. Jak by mohla vypadat sestava na MS v Praze?

Počítalo se s ním jako s jednou z hlavních hvězd. Jenže stavitelům české hokejové reprezentace pro květnové mistrovství světa v Praze narušila plány uzávěrka přestupů v NHL. Tornádo změn totiž odneslo Tomáše Hertla (30) ze San Jose, jež dohrává ročník bez naděje na play off, do Las Vegas, které momentálně drží s náskokem šesti bodů poslední postupovou pozici.

Jak v současnosti vyhlíží možná sestava národního týmu, složeného z dostupných hráčů? Livesport Zprávy poskládaly dohromady reprezentaci z těch, kteří už v NHL pozbyli reálnou vyhlídku na boje o Stanley Cup, plus z krajánků z Evropy a hvězd domácí extraligy. Kouč Radim Rulík pochopitelně bude mít větší výběr, u borců ze zámoří se dá očekávat, že po vyřazení z play off sbalí kufry a co nejdřív to bude možné, vyrazí domů. Šampionát v Praze je velkým lákadlem.

I takhle by mohl podle aktuálních možností vypadat národní tým na MS v Praze. Livesport

Brankáři

Mrázek (Dostál, Pavlát)

Ve 32 letech je Petr Mrázek v nejlepším věku. Jedničkou už byl na šampionátu v roce 2017, turnaj v Paříži se mu ne úplně povedl. Teď je o sedm let vyzrálejší. A i když hraje v podprůměrném Chicagu, má z Čechů, kteří v této sezoně odchytali alespoň 20 zápasů, nejlepší statistiky (průměr branek na zápas 3,11, úspěšnost zákroků 90,5 %), odchytal i nejvíc zápasů (44).

I Lukáš Dostál z předloňského roku ví, jak to chodí na mistrovství světa, společně s bronzovou medaili si dokonce odvezl jeden start (proti Velké Británii pomohl k výhře 5:1). V Anaheimu chytil v poslední době solidní formu (dvě výhry ze čtyř startů), při nedělním debaklu od Islanders (1:6) inkasoval tolik gólů jako za poslední tři zápasy.

Dominik Pavlát je po výměně do Pardubic gólmanem, od nějž se očekává titul, v play off na sebe jistě upozorní. V národním týmu v této sezoně debutoval (nulou proti Švýcarsku), pro chemii v týmu bude lepší trojkou než borci z NHL nebo zkušení mazáci z Evropy.

Obrana

Rutta, Hájek

Gudas, Ticháček

F. Král, Kempný

Galvas, Pyrochta

Vypadá to na dva páry na úrovni NHL. Jan Rutta s Radko Gudasem v ní stále působí, Libor Hájek v zámoří hrál ještě na podzim a o kladenském talentu Jiřím Ticháčkovi si štěbetají vrabci na střeše, že tam co nevidět zamíří. Ne náhodou jej teď vzal Jaromír Jágr za oceán, aby na svůj klenot upozornil.

Sever pak nabízí vysoce produktivního Lukáše Krále (v dresu Pelicans Lahti je s 31 gólovými pasy aktuálně čtvrtým nejlepším nahravačem mezi zadáky) či Jakuba Galvase. Urostlý mladoboleslavský Filip Pyrochta už má po sezoně a je velice pravděpodobné, že ke svým osmi zápasům za národní tým v sezoně (nejčastěji nasazovaný bek) přidá v přípravě brzy další.

Jinak je obrana zřejmě nejslabším místem týmu. A to především, co se týče rezerv. V AHL se pohybuje spousta využitelného materiálu, jenže Jiříček, Svozil, Zbořil nebo Šimek míří se svými celky do play off. A Filip Hronek je na tom podobně s Vancouverem o patro výš. V úvahu připadá z AHL snad jedině David Špaček, jehož kouč Rulík dobře zná z působení u dvacítky.

Útok

Zadina, Tomášek, Palát

O. Kaše, Červenka, Kubalík

Hyka, Sedlák, Voženílek

Flek, Smejkal, Rychlovský

Bez zmíněného Hertla přišla reprezentace o zamýšleného tahouna. Skvěle rozjetou sezonu mají i další hvězdy jako Pastrňák, Nečas či Zacha. Rýsuje se alespoň příjezd Ondřeje Paláta z New Jersey, jenž se loni musel omluvit kvůli zranění. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se v minulosti nechal slyšet, že medaile z mistrovství světa je jeho velkým snem. Nota bene z Prahy…

Role lídra zřejmě připadne znovu Romanu Červenkovi. Loni skvěle fungovala jeho souhra s Dominikem Kubalíkem, s nímž se může klidně znovu v přesilovce potkat. Forvard Ottawy však má hodně šedivou sezonu. Což se nedá říct o Davidu Tomáškovi, jenž naopak prožívá životní ročník a ve švédské lize jej dělí jeden zápas od koruny krále střelců tamní ligy (25 branek v 51 zápasech). A i v národním týmu má aktuálně nejvíc zásahů (společně s Danielem Voženílkem pět).

Hned za nimi je reprezentační poctivec Lenc, i po něm může kouč Rulík sáhnout. Do této množiny spadají někdejší kapitán reprezentace Kovář, litvínovský David Kaše, Špaček z Ambri-Piotty (všechno střední útočníci), další krajánek ze Švýcarska Matěj Stránský, sparťan Chlapík nebo momentálně zraněný pardubický Kaut.